Додано: Суб 18 гру, 2021 12:39

Tegularius написав: Schmit написав:

Кейс Стерненко, который убил человека на видеокамеру и не понес за это ответственности - уже сам по себе сильный аргумент в пользу "внешнего управления". Без крыши от этого "внешнего управления" он бы вряд-ли сейчас записывал эти видосики.

Кейс Стерненко, который убил человека на видеокамеру и не понес за это ответственности - уже сам по себе сильный аргумент в пользу "внешнего управления". Без крыши от этого "внешнего управления" он бы вряд-ли сейчас записывал эти видосики.

Tegularius написав: Мураев - пожалуй наиболее адекватный политик в Украине на данный момент. Мураев - пожалуй наиболее адекватный политик в Украине на данный момент.

Вот так взял и убил ? Просто, потому что захотел ?Напомню тебе, что виновен человек в криминальном преступлении или нет может решить только судДо этого на Стерненко было два нападения. А вот на третьем, когда Стерненко дал отпор, то подняли вой - "Стерненко убийца"Так и вспомнинается тот анекдот "А нас-то за что"Вот так и кейс СтерненкоВсё с тобой понятноМураев - патологический лжец. К тому же, уже ошивается в Офисе Президента