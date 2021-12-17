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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7559756075617562
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:09

Re: Політичні дискусії

https://youtu.be/FH9Ztmi5Fwg
Достаточно любопытно, где то с 15мин и до конца часа
Там и про инцидент с По - имитация с обоих сторон
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:34

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав:Готові чинити саме збройний опір 39,7 відсотка опитаних українців на заході та 25,6 відсотка на сході.

А це овердофіга

Рашка блефує, ніякого наступу не буде. Торгуються з Америкою ,за Україну не в НАТО .
Будапешт 1994 чомусь не згадують при цьому.

Я и не утвержал, что наступление будет.

Наоборот, я считаю, что никакого наступления не будет. Нагнетание обстановки, постоянные учения у границ Украины - это да, будет.
Кстати, я тут недавно просмотрел историю политического кризиса в Польше начала 1980-х. Это когда, Солидарность, Лех Валенса
Тогда СССР проводил учения у границ Польши практически весь год, но ввести войска в Польшу так и не решились.
Впрочем, СССР тогда хватило ввода войск в Афганистан. За что отгребли неимоверно

Но если я ошибаюсь, не дай Боже, то цифры готовых дать отпор на табло
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:39

  Tegularius написав:
  Schmit написав:

Кейс Стерненко, который убил человека на видеокамеру и не понес за это ответственности - уже сам по себе сильный аргумент в пользу "внешнего управления". Без крыши от этого "внешнего управления" он бы вряд-ли сейчас записывал эти видосики.

Вот так взял и убил ? Просто, потому что захотел ?
Напомню тебе, что виновен человек в криминальном преступлении или нет может решить только суд

До этого на Стерненко было два нападения. А вот на третьем, когда Стерненко дал отпор, то подняли вой - "Стерненко убийца"
Так и вспомнинается тот анекдот "А нас-то за что"

Вот так и кейс Стерненко

  Tegularius написав:Мураев - пожалуй наиболее адекватный политик в Украине на данный момент.

Всё с тобой понятно :)
Мураев - патологический лжец. К тому же, уже ошивается в Офисе Президента
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:40

  lapay написав:..........
Прийшли зелені і відмінили реформи попередників.
........
Зелені відминили реформи в енергетиці, армії, комуналці, частково в місцевому самоврядуванні, і тому подібне.
....

Какие реформы отменили?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:41

  unicdima написав:А порохаті можуть пояснити, чому Петро тікав від ДБР, терміново втік з України і придумав брехню про заздалегідь заплановане дипломатичне турне?

После того, как ты объяснишь, почему Зеленский ненавидит Порошенко ? :)

Я думал, что об этом первый напишет Вкладчик1234
Но явно его ты заменяешь :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:55

  ЛАД написав:
  lapay написав:..........
Прийшли зелені і відмінили реформи попередників.
........
Зелені відминили реформи в енергетиці, армії, комуналці, частково в місцевому самоврядуванні, і тому подібне.
....

Какие реформы отменили?

ЛАД, ну не начинайте

1) Реформу больниц провалили
2) В армии бардак с питанием, не говоря уже об оборонном заказе
3) Нагибают местное самоуправление, чтобы слушались приказы из ОП
4) Prozzoro формально есть, но фактически выводят множество многомиллиардных проектов из-под Prozzoro

Ну и вишенька на этом торте
СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины
“Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, ─ сказано в отчете

Черниговская ТЭЦ ─ запасы в пять раз ниже нормы

Но ситуация уже несколько иная в моем городе
Чернігівська ТЕЦ продовжує працювати в штатному режимі та гарантує виконання своїх зобов’язань перед споживачами
Не зважаючи на критичну ситуацію в Україні, що склалася з постачанням та забезпеченням вугіллям енергетичної галузі, Чернігівська ТЕЦ продовжує працювати в штатному режимі використовуючи природний газ

Газ дороже (с) КО
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:06

  pesikot написав:
  Tegularius написав:
  Schmit написав:

Кейс Стерненко, который убил человека на видеокамеру и не понес за это ответственности - уже сам по себе сильный аргумент в пользу "внешнего управления". Без крыши от этого "внешнего управления" он бы вряд-ли сейчас записывал эти видосики.

Вот так взял и убил ? Просто, потому что захотел ?
Напомню тебе, что виновен человек в криминальном преступлении или нет может решить только суд

До этого на Стерненко было два нападения. А вот на третьем, когда Стерненко дал отпор, то подняли вой - "Стерненко убийца"
Так и вспомнинается тот анекдот "А нас-то за что"

Вот так и кейс Стерненко

  Tegularius написав:Мураев - пожалуй наиболее адекватный политик в Украине на данный момент.

Всё с тобой понятно :)
Мураев - патологический лжец. К тому же, уже ошивается в Офисе Президента

До речі, такий, як і ти.

Але брехня Мураєва -- це банальна неправдива маніпуляція політиком з метою або просування думки, яка йому вигідна, або для вподобання електорату з метою закріплення у політиці (владі).

Навіщо брешеш ти???
Скільки разів тебе не запитував, ти так і не відповів.

З останньої брехні (див. своє звинувачення Юкрейна) запитаю: навіщо ти брехливо звинуватив Юкрейна?
Просто поясни -- навіщо?
Що тобі з того?
Яка мета була-то?

Коротше: дії Мураєва цілком зрозумілі, а от ти свої поясни.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:09

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  lapay написав:..........
Прийшли зелені і відмінили реформи попередників.
........
Зелені відминили реформи в енергетиці, армії, комуналці, частково в місцевому самоврядуванні, і тому подібне.
....

Какие реформы отменили?

ЛАД, ну не начинайте

1) Реформу больниц провалили
2) В армии бардак с питанием, не говоря уже об оборонном заказе
3) Нагибают местное самоуправление, чтобы слушались приказы из ОП
4) Prozzoro формально есть, но фактически выводят множество многомиллиардных проектов из-под Prozzoro

Ну и вишенька на этом торте
СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины
“Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, ─ сказано в отчете

Черниговская ТЭЦ ─ запасы в пять раз ниже нормы

Но ситуация уже несколько иная в моем городе
Чернігівська ТЕЦ продовжує працювати в штатному режимі та гарантує виконання своїх зобов’язань перед споживачами
Не зважаючи на критичну ситуацію в Україні, що склалася з постачанням та забезпеченням вугіллям енергетичної галузі, Чернігівська ТЕЦ продовжує працювати в штатному режимі використовуючи природний газ

Газ дороже (с) КО

Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?
Вы перечисляете всякое, но это не реформы.
О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:19

  detroytred написав:Коротше: дії Мураєва цілком зрозумілі, а от ти свої поясни.

Ты постоянно опрадываешь коллаборантов, предателей, хамов, но доколупался до меня :) Интересно почему ? Может объяснишь ?

По Ukrainian, я не врал, а лишь объяснил, что поддерживать сейчас наезды на Татарина - это равно поддержке Бородатой Бабушки
Потому что, никакой борьбы с олигархами в Украине нет.

А есть факт, что Бородатая Бабушка решила наехать на Татарина, используя своего ручного Зе-Президента
pesikot
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  #<1 ... 7559756075617562
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