Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Готові чинити саме збройний опір 39,7 відсотка опитаних українців на заході та 25,6 відсотка на сході.
А це овердофіга
Рашка блефує, ніякого наступу не буде. Торгуються з Америкою ,за Україну не в НАТО . Будапешт 1994 чомусь не згадують при цьому.
Я и не утвержал, что наступление будет.
Наоборот, я считаю, что никакого наступления не будет. Нагнетание обстановки, постоянные учения у границ Украины - это да, будет. Кстати, я тут недавно просмотрел историю политического кризиса в Польше начала 1980-х. Это когда, Солидарность, Лех Валенса Тогда СССР проводил учения у границ Польши практически весь год, но ввести войска в Польшу так и не решились. Впрочем, СССР тогда хватило ввода войск в Афганистан. За что отгребли неимоверно
Но если я ошибаюсь, не дай Боже, то цифры готовых дать отпор на табло
Кейс Стерненко, который убил человека на видеокамеру и не понес за это ответственности - уже сам по себе сильный аргумент в пользу "внешнего управления". Без крыши от этого "внешнего управления" он бы вряд-ли сейчас записывал эти видосики.
Вот так взял и убил ? Просто, потому что захотел ? Напомню тебе, что виновен человек в криминальном преступлении или нет может решить только суд
До этого на Стерненко было два нападения. А вот на третьем, когда Стерненко дал отпор, то подняли вой - "Стерненко убийца" Так и вспомнинается тот анекдот "А нас-то за что"
Вот так и кейс Стерненко
Tegularius написав:Мураев - пожалуй наиболее адекватный политик в Украине на данный момент.
Всё с тобой понятно Мураев - патологический лжец. К тому же, уже ошивается в Офисе Президента
lapay написав:.......... Прийшли зелені і відмінили реформи попередників. ........ Зелені відминили реформи в енергетиці, армії, комуналці, частково в місцевому самоврядуванні, і тому подібне. ....
Какие реформы отменили?
ЛАД, ну не начинайте
1) Реформу больниц провалили 2) В армии бардак с питанием, не говоря уже об оборонном заказе 3) Нагибают местное самоуправление, чтобы слушались приказы из ОП 4) Prozzoro формально есть, но фактически выводят множество многомиллиардных проектов из-под Prozzoro
“Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, ─ сказано в отчете
Кейс Стерненко, который убил человека на видеокамеру и не понес за это ответственности - уже сам по себе сильный аргумент в пользу "внешнего управления". Без крыши от этого "внешнего управления" он бы вряд-ли сейчас записывал эти видосики.
Вот так взял и убил ? Просто, потому что захотел ? Напомню тебе, что виновен человек в криминальном преступлении или нет может решить только суд
До этого на Стерненко было два нападения. А вот на третьем, когда Стерненко дал отпор, то подняли вой - "Стерненко убийца" Так и вспомнинается тот анекдот "А нас-то за что"
Вот так и кейс Стерненко
Tegularius написав:Мураев - пожалуй наиболее адекватный политик в Украине на данный момент.
Всё с тобой понятно Мураев - патологический лжец. К тому же, уже ошивается в Офисе Президента
До речі, такий, як і ти.
Але брехня Мураєва -- це банальна неправдива маніпуляція політиком з метою або просування думки, яка йому вигідна, або для вподобання електорату з метою закріплення у політиці (владі).
Навіщо брешеш ти??? Скільки разів тебе не запитував, ти так і не відповів.
З останньої брехні (див. своє звинувачення Юкрейна) запитаю: навіщо ти брехливо звинуватив Юкрейна? Просто поясни -- навіщо? Що тобі з того? Яка мета була-то?
Коротше: дії Мураєва цілком зрозумілі, а от ти свої поясни.
lapay написав:.......... Прийшли зелені і відмінили реформи попередників. ........ Зелені відминили реформи в енергетиці, армії, комуналці, частково в місцевому самоврядуванні, і тому подібне. ....
Какие реформы отменили?
ЛАД, ну не начинайте
1) Реформу больниц провалили 2) В армии бардак с питанием, не говоря уже об оборонном заказе 3) Нагибают местное самоуправление, чтобы слушались приказы из ОП 4) Prozzoro формально есть, но фактически выводят множество многомиллиардных проектов из-под Prozzoro
“Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, ─ сказано в отчете
Не зважаючи на критичну ситуацію в Україні, що склалася з постачанням та забезпеченням вугіллям енергетичної галузі, Чернігівська ТЕЦ продовжує працювати в штатному режимі використовуючи природний газ
Газ дороже (с) КО
Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский? Вы перечисляете всякое, но это не реформы. О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.