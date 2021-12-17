Додано: Суб 18 гру, 2021 13:30

Цікава стаття:«Тут постійно доводилося вгамовувати Порошенка, щоб зайвий раз не вимагав ПДЧ і не вганяв НАТО в незручну ситуацію. З приходом Зеленського були надії, що він виявиться реалістом і прагматиком, а насправді він виявився ще радикальнішим, ніж Порошенко, і тепер уже треба вгамовувати його». Це й завищені очікування від адміністрації Байдена: мовляв, Біден (як називають американського президента між собою деякі представники влади) прийде і бодай по лінії НАТО щось виб’є для України. Хоча з самого початку було очевидно, що Байден не інвестуватиме свій політичний капітал у питання, яке аж так розколює Альянс. У Києві недооцінили, що Байден — занадто великий фанат НАТО, аби допустити якусь серйозну незгоду в Альянсі чи якесь послаблення організації через неспроможність захистити своїх нових союзників. Запрошення до ПДЧ саме й створило б таку ситуацію: взявши важливе зобов’язання, НАТО не могла б надати Україні жодних безпекових гарантій у разі потенційного нападу. Слід віддати належне прямолінійності американського президента, який, за нашою інформацією, чітко дав зрозуміти Зеленському: ПДЧ дуже малоймовірне не те що на найближчих самітах НАТО, а й за його президентства в принципі.Показовий поворот Зеленського у бік ЄС і НАТО — це, очевидно, і про усвідомлення того, що перебувати в сірій електоральній зоні лише шкодить його рейтингові, бо виборець Зеленського, який ще не перекочував до ОПЗЖ, — це все ж таки проєвропейський виборець. Згідно з соціологічними дослідженнями на цю тему, виборець «Слуги народу» більше проєвросоюзівський та проНАТОвський, аніж виборець начебто проєвропейської «Батьківщини».Усе змінилося після знайомства з Шарлем Мішелем, з яким у Зеленського зав’язалася — і це підтверджують як європейські, так і українські джерела — взаємна симпатія. «Шарль Мішель для України — більший шанс, у плані зближення України з ЄС, аніж навіть був Дональд Туск», — запевняють у деяких високих владних кабінетах. І вже само собою це звучить як дипломатичний розрив шаблону: бельгійський політик — більший промоутер України в ЄС, аніж польський. Крім «хімії» з Зеленським, яка стала очевидною ще після їхньої першої зустрічі у Брюсселі й закріпилася під час поїздки на Схід України, у Шарля Мішеля є неприхований інтерес до нашого регіону загалом.__________________________________Дуже цікава стаття...Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.Автор явно має інсайд.Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...