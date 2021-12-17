Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:.......... Прийшли зелені і відмінили реформи попередників. ........ Зелені відминили реформи в енергетиці, армії, комуналці, частково в місцевому самоврядуванні, і тому подібне. ....
Какие реформы отменили?
ЛАД, ну не начинайте
1) Реформу больниц провалили 2) В армии бардак с питанием, не говоря уже об оборонном заказе 3) Нагибают местное самоуправление, чтобы слушались приказы из ОП 4) Prozzoro формально есть, но фактически выводят множество многомиллиардных проектов из-под Prozzoro
“Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, ─ сказано в отчете
Кейс Стерненко, который убил человека на видеокамеру и не понес за это ответственности - уже сам по себе сильный аргумент в пользу "внешнего управления". Без крыши от этого "внешнего управления" он бы вряд-ли сейчас записывал эти видосики.
Вот так взял и убил ? Просто, потому что захотел ? Напомню тебе, что виновен человек в криминальном преступлении или нет может решить только суд
До этого на Стерненко было два нападения. А вот на третьем, когда Стерненко дал отпор, то подняли вой - "Стерненко убийца" Так и вспомнинается тот анекдот "А нас-то за что"
Вот так и кейс Стерненко
Tegularius написав:Мураев - пожалуй наиболее адекватный политик в Украине на данный момент.
Всё с тобой понятно Мураев - патологический лжец. К тому же, уже ошивается в Офисе Президента
До речі, такий, як і ти.
Але брехня Мураєва -- це банальна неправдива маніпуляція політиком з метою або просування думки, яка йому вигідна, або для вподобання електорату з метою закріплення у політиці (владі).
Навіщо брешеш ти??? Скільки разів тебе не запитував, ти так і не відповів.
З останньої брехні (див. своє звинувачення Юкрейна) запитаю: навіщо ти брехливо звинуватив Юкрейна? Просто поясни -- навіщо? Що тобі з того? Яка мета була-то?
Коротше: дії Мураєва цілком зрозумілі, а от ти свої поясни.
lapay написав:.......... Прийшли зелені і відмінили реформи попередників. ........ Зелені відминили реформи в енергетиці, армії, комуналці, частково в місцевому самоврядуванні, і тому подібне. ....
Какие реформы отменили?
ЛАД, ну не начинайте
1) Реформу больниц провалили 2) В армии бардак с питанием, не говоря уже об оборонном заказе 3) Нагибают местное самоуправление, чтобы слушались приказы из ОП 4) Prozzoro формально есть, но фактически выводят множество многомиллиардных проектов из-под Prozzoro
“Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, ─ сказано в отчете
Не зважаючи на критичну ситуацію в Україні, що склалася з постачанням та забезпеченням вугіллям енергетичної галузі, Чернігівська ТЕЦ продовжує працювати в штатному режимі використовуючи природний газ
Газ дороже (с) КО
Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский? Вы перечисляете всякое, но это не реформы. О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.
ЛАД написав:Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?
Саботаж і є практична відміна. Коли конкурси проводять за один вихідний, коли треба пропихнути свого, чи гальмують місяцями, коли не свій кандидат, коли наглядові ради з іноземцями, фактично, перестають існувати, бо кругом свої круті спеціалісти а ля Лещенко чи Гогілашвілі, ну і тому подібне. Реформу харчування армії і формально відмінили, але навіть не це найгірше, а те, що все більше розквітає беззаконня, коли на свої зашквари всі дебери і поліція глуха і сліпа, а за критику найвеличнішого все розслідується під мікроскопом і негайно.
ЛАД написав:Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский? Вы перечисляете всякое, но это не реформы. О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.
А возможно и плохо, что не успели довести. Потому как, финасирование больниц проводилось в ручном режиме, чего реформа не предусматривала. То есть, отмененную реформу медицины признали. Уже хорошо
Работу энергорынка по формуле Роттердам+ отменили ? Отменили Теперь имеем жопу с запасами угля на государственных ТЕЦ Почему-то до сейчас не имели таких проблем
Ещё могу напомнить о наблюдательных советах государственных предприятий Работу которых похерили при Зеленском А это была реформа корпоративного управления гос.предприятиями
Цікава стаття: «Тут постійно доводилося вгамовувати Порошенка, щоб зайвий раз не вимагав ПДЧ і не вганяв НАТО в незручну ситуацію. З приходом Зеленського були надії, що він виявиться реалістом і прагматиком, а насправді він виявився ще радикальнішим, ніж Порошенко, і тепер уже треба вгамовувати його». Це й завищені очікування від адміністрації Байдена: мовляв, Біден (як називають американського президента між собою деякі представники влади) прийде і бодай по лінії НАТО щось виб’є для України. Хоча з самого початку було очевидно, що Байден не інвестуватиме свій політичний капітал у питання, яке аж так розколює Альянс. У Києві недооцінили, що Байден — занадто великий фанат НАТО, аби допустити якусь серйозну незгоду в Альянсі чи якесь послаблення організації через неспроможність захистити своїх нових союзників. Запрошення до ПДЧ саме й створило б таку ситуацію: взявши важливе зобов’язання, НАТО не могла б надати Україні жодних безпекових гарантій у разі потенційного нападу. Слід віддати належне прямолінійності американського президента, який, за нашою інформацією, чітко дав зрозуміти Зеленському: ПДЧ дуже малоймовірне не те що на найближчих самітах НАТО, а й за його президентства в принципі.
Показовий поворот Зеленського у бік ЄС і НАТО — це, очевидно, і про усвідомлення того, що перебувати в сірій електоральній зоні лише шкодить його рейтингові, бо виборець Зеленського, який ще не перекочував до ОПЗЖ, — це все ж таки проєвропейський виборець. Згідно з соціологічними дослідженнями на цю тему, виборець «Слуги народу» більше проєвросоюзівський та проНАТОвський, аніж виборець начебто проєвропейської «Батьківщини». https://rpr.org.ua/news/zelenskyy-i-zak ... teroidakh/
Усе змінилося після знайомства з Шарлем Мішелем, з яким у Зеленського зав’язалася — і це підтверджують як європейські, так і українські джерела — взаємна симпатія. «Шарль Мішель для України — більший шанс, у плані зближення України з ЄС, аніж навіть був Дональд Туск», — запевняють у деяких високих владних кабінетах. І вже само собою це звучить як дипломатичний розрив шаблону: бельгійський політик — більший промоутер України в ЄС, аніж польський. Крім «хімії» з Зеленським, яка стала очевидною ще після їхньої першої зустрічі у Брюсселі й закріпилася під час поїздки на Схід України, у Шарля Мішеля є неприхований інтерес до нашого регіону загалом. __________________________________ Дуже цікава стаття...
Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.
Автор явно має інсайд. Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 гру, 2021 13:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Коротше: дії Мураєва цілком зрозумілі, а от ти свої поясни.
Ты постоянно опрадываешь коллаборантов, предателей, хамов, но доколупался до меня Интересно почему ? Может объяснишь ?
По Ukrainian, я не врал, а лишь объяснил, что поддерживать сейчас наезды на Татарина - это равно поддержке Бородатой Бабушки Потому что, никакой борьбы с олигархами в Украине нет.
А есть факт, что Бородатая Бабушка решила наехать на Татарина, используя своего ручного Зе-Президента
О! Знов почав з брехні. Що я постійно виправдовую колаборантів, зрадників і т.д.
Але питання було до тебе про інше! Ти смієшся?! До чого тут твоя демагогічна підміна предмету на пояснення про Татаріна та Беню? До чого?!!! Предмет -- конкретна твоє звинувачення (брехливе!), що у Юкрейна тект не співпадає з посиланням (чи як там ти висловився). Твоє брехливе звинувачення Юкрейну. Потім замовчування.
Тому й питаю: навіщо? Поясни навіщо збрехав-то в даному конкретному випадку? (про оту брехню на особисту мою адресу, коли я пропонував перевірити з 2 куо, я вже мовчу. Або коли ти перебрвхував мої твердження, а я тобі цитати тицяв.)
Ось поясни останній випадок. Навіщо?
З.и. Чому я запитую тебе? Відповідаю: бо Мураєва навіщо він бреше, я запитати не можу. Да й не хочу, бо відповідь наочна (див. у повідомленні вище). А от навіщо ти? Дійсно цікаво. (От узяв і збрехав. Тебе макнули. Є однозначний факт: твій брехливий закид у брехні й повне спростовування його скріном. Ти відмовчуєшся-зливаєшся. Потім далі будеш знов брехати). Чому??? Мені цікава твоя поведінка... Де ж, як не на безіменному форумі-спілкуванні, можна взнати мотиви таких, як ти брехунів?! Ти ж інкогніто. Поділись.
ЛАД написав:Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский? Вы перечисляете всякое, но это не реформы. О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.
А зря.... О медицине могу многое поведать, но оно практически ни кому не интересно. То же и о образовании. "Реформы" - только в интересах "группы лиц" с учётом интересов Государства. Но как По так и Зе. Не в интересах населения, а именно за его счёт и без его участия. Зе умудрился обвалить практически интересы всех, обналичить, и вывести - высосав все оборотные средства в бюджет, обвалив едва теплившуюся жизнь. Вас такова трактовка устроит? При чём (во главе своей группировки) действует только в интересах Агрессора(с которым Бабушка порешала вопросы ещё за пределами Украины).
Т.Е. Украина, при Зе, отсутствует на карте Мира как самостоятельное Государство. С экономикой, наукой, образованием, медициной, оборонкой, Верой, мовой, Армией, территорией, населением,.... - "0"
Интересно, в сфере Права - Порошенко Европа решила нагнуть в конце 17го - но тот кинул ВСЕХ.(И правых и левых, и Европу и Украинцев, и ........) Клоун идёт по проторенной дорожке, ибо там вопросы слишком велики, и для их похорон ликвидации Украины, как Государства может быть замало, чего трепыхается и РФ.
ЛАД написав:Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский? Вы перечисляете всякое, но это не реформы. О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.
А зря.... О медицине могу многое поведать, но оно практически ни кому не интересно. То же и о образовании. "Реформы" - только в интересах "группы лиц" с учётом интересов Государства. Но как По так и Зе. Не в интересах населения, а именно за его счёт и без его участия. Зе умудрился обвалить практически интересы всех, обналичить, и вывести - высосав все оборотные средства в бюджет, обвалив едва теплившуюся жизнь. Вас такова трактовка устроит? При чём (во главе своей группировки) действует только в интересах Агрессора(с которым Бабушка порешала вопросы ещё за пределами Украины).
Т.Е. Украина, при Зе, отсутствует на карте Мира как самостоятельное Государство. С экономикой, наукой, образованием, медициной, оборонкой, Верой, мовой, Армией, территорией, населением,.... - "0"
В мене тоді одне питання до усіх, хто має відповіді: чому ж тоді, якщо Зе отакий (і сам прораш, і ахентів натикав, і зливає-здає Неньку ворогу, руйнує вщент, беззворотньо, патріотів за грати кидає, причавлює рух, утискає і т.д.), то чому ж Майдану нема й не пахне навіть? Отже Овоч - дитя мале в порівнянні.