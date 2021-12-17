После того, как ты объяснишь, почему Зеленский ненавидит Порошенко ?
Я думал, что об этом первый напишет Вкладчик1234
Но явно его ты заменяешь
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 18 гру, 2021 12:41
После того, как ты объяснишь, почему Зеленский ненавидит Порошенко ?
Я думал, что об этом первый напишет Вкладчик1234
Но явно его ты заменяешь
Додано: Суб 18 гру, 2021 12:55
ЛАД, ну не начинайте
1) Реформу больниц провалили
2) В армии бардак с питанием, не говоря уже об оборонном заказе
3) Нагибают местное самоуправление, чтобы слушались приказы из ОП
4) Prozzoro формально есть, но фактически выводят множество многомиллиардных проектов из-под Prozzoro
Ну и вишенька на этом торте
Но ситуация уже несколько иная в моем городе
Газ дороже (с) КО
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:06
До речі, такий, як і ти.
Але брехня Мураєва -- це банальна неправдива маніпуляція політиком з метою або просування думки, яка йому вигідна, або для вподобання електорату з метою закріплення у політиці (владі).
Навіщо брешеш ти???
Скільки разів тебе не запитував, ти так і не відповів.
З останньої брехні (див. своє звинувачення Юкрейна) запитаю: навіщо ти брехливо звинуватив Юкрейна?
Просто поясни -- навіщо?
Що тобі з того?
Яка мета була-то?
Коротше: дії Мураєва цілком зрозумілі, а от ти свої поясни.
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:09
Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?
Вы перечисляете всякое, но это не реформы.
О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:19
Ты постоянно опрадываешь коллаборантов, предателей, хамов, но доколупался до меня Интересно почему ? Может объяснишь ?
По Ukrainian, я не врал, а лишь объяснил, что поддерживать сейчас наезды на Татарина - это равно поддержке Бородатой Бабушки
Потому что, никакой борьбы с олигархами в Украине нет.
А есть факт, что Бородатая Бабушка решила наехать на Татарина, используя своего ручного Зе-Президента
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:23
Re: Політичні дискусії
Саботаж і є практична відміна. Коли конкурси проводять за один вихідний, коли треба пропихнути свого, чи гальмують місяцями, коли не свій кандидат, коли наглядові ради з іноземцями, фактично, перестають існувати, бо кругом свої круті спеціалісти а ля Лещенко чи Гогілашвілі, ну і тому подібне. Реформу харчування армії і формально відмінили, але навіть не це найгірше, а те, що все більше розквітає беззаконня, коли на свої зашквари всі дебери і поліція глуха і сліпа, а за критику найвеличнішого все розслідується під мікроскопом і негайно.
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:26
А возможно и плохо, что не успели довести. Потому как, финасирование больниц проводилось в ручном режиме, чего реформа не предусматривала.
То есть, отмененную реформу медицины признали. Уже хорошо
Работу энергорынка по формуле Роттердам+ отменили ? Отменили
Теперь имеем жопу с запасами угля на государственных ТЕЦ
Почему-то до сейчас не имели таких проблем
Ещё могу напомнить о наблюдательных советах государственных предприятий
Работу которых похерили при Зеленском
А это была реформа корпоративного управления гос.предприятиями
Но вы продолжайте в духе "это другое"
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:30
Цікава стаття:
«Тут постійно доводилося вгамовувати Порошенка, щоб зайвий раз не вимагав ПДЧ і не вганяв НАТО в незручну ситуацію. З приходом Зеленського були надії, що він виявиться реалістом і прагматиком, а насправді він виявився ще радикальнішим, ніж Порошенко, і тепер уже треба вгамовувати його». Це й завищені очікування від адміністрації Байдена: мовляв, Біден (як називають американського президента між собою деякі представники влади) прийде і бодай по лінії НАТО щось виб’є для України. Хоча з самого початку було очевидно, що Байден не інвестуватиме свій політичний капітал у питання, яке аж так розколює Альянс. У Києві недооцінили, що Байден — занадто великий фанат НАТО, аби допустити якусь серйозну незгоду в Альянсі чи якесь послаблення організації через неспроможність захистити своїх нових союзників. Запрошення до ПДЧ саме й створило б таку ситуацію: взявши важливе зобов’язання, НАТО не могла б надати Україні жодних безпекових гарантій у разі потенційного нападу. Слід віддати належне прямолінійності американського президента, який, за нашою інформацією, чітко дав зрозуміти Зеленському: ПДЧ дуже малоймовірне не те що на найближчих самітах НАТО, а й за його президентства в принципі.
Показовий поворот Зеленського у бік ЄС і НАТО — це, очевидно, і про усвідомлення того, що перебувати в сірій електоральній зоні лише шкодить його рейтингові, бо виборець Зеленського, який ще не перекочував до ОПЗЖ, — це все ж таки проєвропейський виборець. Згідно з соціологічними дослідженнями на цю тему, виборець «Слуги народу» більше проєвросоюзівський та проНАТОвський, аніж виборець начебто проєвропейської «Батьківщини».
Усе змінилося після знайомства з Шарлем Мішелем, з яким у Зеленського зав’язалася — і це підтверджують як європейські, так і українські джерела — взаємна симпатія. «Шарль Мішель для України — більший шанс, у плані зближення України з ЄС, аніж навіть був Дональд Туск», — запевняють у деяких високих владних кабінетах. І вже само собою це звучить як дипломатичний розрив шаблону: бельгійський політик — більший промоутер України в ЄС, аніж польський. Крім «хімії» з Зеленським, яка стала очевидною ще після їхньої першої зустрічі у Брюсселі й закріпилася під час поїздки на Схід України, у Шарля Мішеля є неприхований інтерес до нашого регіону загалом.
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Дуже цікава стаття...
Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.
Автор явно має інсайд.
Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 гру, 2021 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:38
О!
Знов почав з брехні.
Що я постійно виправдовую колаборантів, зрадників і т.д.
Але питання було до тебе про інше!
Ти смієшся?!
До чого тут твоя демагогічна підміна предмету на пояснення про Татаріна та Беню? До чого?!!!
Предмет -- конкретна твоє звинувачення (брехливе!), що у Юкрейна тект не співпадає з посиланням (чи як там ти висловився).
Твоє брехливе звинувачення Юкрейну.
Потім замовчування.
Тому й питаю: навіщо?
Поясни навіщо збрехав-то в даному конкретному випадку?
(про оту брехню на особисту мою адресу, коли я пропонував перевірити з 2 куо, я вже мовчу. Або коли ти перебрвхував мої твердження, а я тобі цитати тицяв.)
Ось поясни останній випадок. Навіщо?
З.и.
Чому я запитую тебе? Відповідаю: бо Мураєва навіщо він бреше, я запитати не можу. Да й не хочу, бо відповідь наочна (див. у повідомленні вище).
А от навіщо ти? Дійсно цікаво.
(От узяв і збрехав. Тебе макнули. Є однозначний факт: твій брехливий закид у брехні й повне спростовування його скріном. Ти відмовчуєшся-зливаєшся. Потім далі будеш знов брехати).
Чому???
Мені цікава твоя поведінка...
Де ж, як не на безіменному форумі-спілкуванні, можна взнати мотиви таких, як ти брехунів?!
Ти ж інкогніто.
Поділись.
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:21
А зря....
О медицине могу многое поведать, но оно практически ни кому не интересно.
То же и о образовании.
"Реформы" - только в интересах "группы лиц" с учётом интересов Государства.
Но как По так и Зе.
Не в интересах населения, а именно за его счёт и без его участия.
Зе умудрился обвалить практически интересы всех, обналичить, и вывести - высосав все оборотные средства в бюджет, обвалив едва теплившуюся жизнь.
Вас такова трактовка устроит?
При чём (во главе своей группировки) действует только в интересах Агрессора(с которым Бабушка порешала вопросы ещё за пределами Украины).
Т.Е. Украина, при Зе, отсутствует на карте Мира как самостоятельное Государство.
С экономикой, наукой, образованием, медициной, оборонкой, Верой, мовой, Армией, территорией, населением,....
- "0"
Интересно, в сфере Права - Порошенко Европа решила нагнуть в конце 17го - но тот кинул ВСЕХ.(И правых и левых, и Европу и Украинцев, и ........)
Клоун идёт по проторенной дорожке, ибо там вопросы слишком велики, и для их похорон ликвидации Украины, как Государства может быть замало, чего трепыхается и РФ.
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