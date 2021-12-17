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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7560756175627563 Додано: Суб 18 гру, 2021 14:32 Kudrjavuy написав: ЛАД написав: Я спросил о реформах . Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?

Вы перечисляете всякое, но это не реформы.

О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии. Я спросил о. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?Вы перечисляете всякое, но это не реформы.О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.



А зря....

О медицине могу многое поведать, но оно практически ни кому не интересно.

То же и о образовании.

"Реформы" - только в интересах "группы лиц" с учётом интересов Государства.

Но как По так и Зе.

Не в интересах населения, а именно за его счёт и без его участия.

Зе умудрился обвалить практически интересы всех, обналичить, и вывести - высосав все оборотные средства в бюджет, обвалив едва теплившуюся жизнь.

Вас такова трактовка устроит?

При чём (во главе своей группировки) действует только в интересах Агрессора(с которым Бабушка порешала вопросы ещё за пределами Украины).



Т.Е. Украина, при Зе, отсутствует на карте Мира как самостоятельное Государство.

С экономикой, наукой, образованием, медициной, оборонкой, Верой, мовой, Армией, территорией, населением,....

- "0" А зря....О медицине могу многое поведать, но оно практически ни кому не интересно.То же и о образовании."Реформы" - только в интересах "группы лиц" с учётом интересов Государства.Но как По так и Зе.Не в интересах населения, а именно за его счёт и без его участия.Зе умудрился обвалить практически интересы всех, обналичить, и вывести - высосав все оборотные средства в бюджет, обвалив едва теплившуюся жизнь.Вас такова трактовка устроит?При чём (во главе своей группировки) действует только в интересах Агрессора(с которым Бабушка порешала вопросы ещё за пределами Украины).Т.Е. Украина, при Зе, отсутствует на карте Мира как самостоятельное Государство.С экономикой, наукой, образованием, медициной, оборонкой, Верой, мовой, Армией, территорией, населением,....



В мене тоді одне питання до усіх, хто має відповіді: чому ж тоді, якщо Зе отакий (і сам прораш, і ахентів натикав, і зливає-здає Неньку ворогу, руйнує вщент, беззворотньо, патріотів за грати кидає, причавлює рух, утискає і т.д.), то чому ж Майдану нема й не пахне навіть?

Отже Овоч - дитя мале в порівнянні. В мене тоді одне питання до усіх, хто має відповіді: чому ж тоді, якщо Зе отакий (і сам прораш, і ахентів натикав, і зливає-здає Неньку ворогу, руйнує вщент, беззворотньо, патріотів за грати кидає, причавлює рух, утискає і т.д.), то чому ж Майдану нема й не пахне навіть?Отже Овоч - дитя мале в порівнянні. detroytred

Повідомлень: 24847 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2087 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 14:48 pesikot написав: Газ дороже (с) КО Газ дороже (с) КО

Рекомендую изучить обе ссылки.



https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ergii.html



https://biz.censor.net/news/3305980/nat ... roenergiyi

Ситуация куда критичнее.

Да, о Черниговской ТЭС там ситуация куда интереснее: это прямой.... - вернее труба запитана прямо из РФ. Рекомендую изучить обе ссылки.Ситуация куда критичнее.Да, о Черниговской ТЭС там ситуация куда интереснее: это прямой.... - вернее труба запитана прямо из РФ. Kudrjavuy

Повідомлень: 9053 З нами з: 20.09.12 Подякував: 729 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 15:03 pesikot написав: ЛАД написав: Я спросил о реформах . Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?

Вы перечисляете всякое, но это не реформы.

О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии. Я спросил о. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?Вы перечисляете всякое, но это не реформы.О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.

А возможно и плохо, что не успели довести. Потому как, финасирование больниц проводилось в ручном режиме, чего реформа не предусматривала.

То есть, отмененную реформу медицины признали. Уже хорошо



Работу энергорынка по формуле Роттердам+ отменили ? Отменили

Теперь имеем жопу с запасами угля на государственных ТЕЦ

Почему-то до сейчас не имели таких проблем



Ещё могу напомнить о наблюдательных советах государственных предприятий

Работу которых похерили при Зеленском

А это была реформа корпоративного управления гос.предприятиями



Но вы продолжайте в духе "это другое" А возможно и плохо, что не успели довести. Потому как, финасирование больниц проводилось в ручном режиме, чего реформа не предусматривала.То есть, отмененную реформу медицины признали. Уже хорошоРаботу энергорынка по формуле Роттердам+ отменили ? ОтменилиТеперь имеем жопу с запасами угля на государственных ТЕЦПочему-то до сейчас не имели таких проблемЕщё могу напомнить о наблюдательных советах государственных предприятийРаботу которых похерили при ЗеленскомА это была реформа корпоративного управления гос.предприятиямиНо вы продолжайте в духе "это другое"



Я могу только представить, если б гражданка супрун довела до ума ту т.н. реформу медицины до конца



Зачем нужно было блокаду Донбасса в 2017 году устраивать?

Зачем гробить собственную отрасль угледобычи, которая работала десятилетиями? Чтоб закупать уголь где-угодно и давать заработки иносранцам?



Что полезного сделали иносранцы в наблюдательных советах гос.предприятий, которые благополучно сидели вместе с тем же леЩенком и всё нормально было, - никто из них ничего не возмущался. Среди них такие же проходимцы как и среди наших прикорытников. Ну мы, т.е. вы, да - будете продолжать бегать вокруг иностранцев как аборигены с бусами, думая что они "несут добро"



pesikot написав: Всё с тобой понятно

Мураев - патологический лжец. К тому же, уже ошивается в Офисе Президента Всё с тобой понятноМураев - патологический лжец.

Ты лично видел его в ОП? Или так - поговорить? Или какой-нибудь Денис Казанский или Олешко в видосике сказал? Я серьезно - пруф есть? Я могу только представить, если б гражданка супрун довела до ума ту т.н. реформу медицины до концаЗачем нужно было блокаду Донбасса в 2017 году устраивать?Зачем гробить собственную отрасль угледобычи, которая работала десятилетиями? Чтоб закупать уголь где-угодно и давать заработки иносранцам?Что полезного сделали иносранцы в наблюдательных советах гос.предприятий, которые благополучно сидели вместе с тем же леЩенком и всё нормально было, - никто из них ничего не возмущался. Среди них такие же проходимцы как и среди наших прикорытников. Ну мы, т.е. вы, да - будете продолжать бегать вокруг иностранцев как аборигены с бусами, думая что они "несут добро"Ты лично видел его в ОП? Или так - поговорить? Или какой-нибудь Денис Казанский или Олешко в видосике сказал?Я серьезно - пруф есть? Alex2007 1

Повідомлень: 3251 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1625 раз. Подякували: 1466 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 15:15 Alex2007

Не совсем корректно:

Угледобыча уничтожается принудительно из Киева и сейчас.

Проблемой стали шахты ДТЭК, с которыми рассчитываются электростанции ДТЭК по формуле "Роттердам+".

Казённые 25 шахт, на подконтрольной территории, что называется обнулили.

По тупым воровским схемам.

Цифры я Вам выставлял. Kudrjavuy

Повідомлень: 9053 З нами з: 20.09.12 Подякував: 729 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7560756175627563 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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