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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7560756175627563
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:32

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?
Вы перечисляете всякое, но это не реформы.
О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А зря....
О медицине могу многое поведать, но оно практически ни кому не интересно.
То же и о образовании.
"Реформы" - только в интересах "группы лиц" с учётом интересов Государства.
Но как По так и Зе.
Не в интересах населения, а именно за его счёт и без его участия.
Зе умудрился обвалить практически интересы всех, обналичить, и вывести - высосав все оборотные средства в бюджет, обвалив едва теплившуюся жизнь.
Вас такова трактовка устроит?
При чём (во главе своей группировки) действует только в интересах Агрессора(с которым Бабушка порешала вопросы ещё за пределами Украины).

Т.Е. Украина, при Зе, отсутствует на карте Мира как самостоятельное Государство.
С экономикой, наукой, образованием, медициной, оборонкой, Верой, мовой, Армией, территорией, населением,....
- "0"


В мене тоді одне питання до усіх, хто має відповіді: чому ж тоді, якщо Зе отакий (і сам прораш, і ахентів натикав, і зливає-здає Неньку ворогу, руйнує вщент, беззворотньо, патріотів за грати кидає, причавлює рух, утискає і т.д.), то чому ж Майдану нема й не пахне навіть?
Отже Овоч - дитя мале в порівнянні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:48

  pesikot написав:Газ дороже (с) КО

Рекомендую изучить обе ссылки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ergii.html

https://biz.censor.net/news/3305980/nat ... roenergiyi
Ситуация куда критичнее.
Да, о Черниговской ТЭС там ситуация куда интереснее: это прямой.... - вернее труба запитана прямо из РФ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:03

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?
Вы перечисляете всякое, но это не реформы.
О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.

А возможно и плохо, что не успели довести. Потому как, финасирование больниц проводилось в ручном режиме, чего реформа не предусматривала.
То есть, отмененную реформу медицины признали. Уже хорошо

Работу энергорынка по формуле Роттердам+ отменили ? Отменили
Теперь имеем жопу с запасами угля на государственных ТЕЦ
Почему-то до сейчас не имели таких проблем

Ещё могу напомнить о наблюдательных советах государственных предприятий
Работу которых похерили при Зеленском
А это была реформа корпоративного управления гос.предприятиями

Но вы продолжайте в духе "это другое" :)


Я могу только представить, если б гражданка супрун довела до ума ту т.н. реформу медицины до конца :shock:

Зачем нужно было блокаду Донбасса в 2017 году устраивать?
Зачем гробить собственную отрасль угледобычи, которая работала десятилетиями? Чтоб закупать уголь где-угодно и давать заработки иносранцам?

Что полезного сделали иносранцы в наблюдательных советах гос.предприятий, которые благополучно сидели вместе с тем же леЩенком и всё нормально было, - никто из них ничего не возмущался. Среди них такие же проходимцы как и среди наших прикорытников. Ну мы, т.е. вы, да - будете продолжать бегать вокруг иностранцев как аборигены с бусами, думая что они "несут добро" :mrgreen:

  pesikot написав:Всё с тобой понятно
Мураев - патологический лжец. К тому же, уже ошивается в Офисе Президента

Ты лично видел его в ОП? Или так - поговорить? Или какой-нибудь Денис Казанский или Олешко в видосике сказал? :lol: Я серьезно - пруф есть?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:15

Alex2007
Не совсем корректно:
Угледобыча уничтожается принудительно из Киева и сейчас.
Проблемой стали шахты ДТЭК, с которыми рассчитываются электростанции ДТЭК по формуле "Роттердам+".
Казённые 25 шахт, на подконтрольной территории, что называется обнулили.
По тупым воровским схемам.
Цифры я Вам выставлял.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7560756175627563
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