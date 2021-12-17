Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский? Вы перечисляете всякое, но это не реформы. О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.
А зря.... О медицине могу многое поведать, но оно практически ни кому не интересно. То же и о образовании. "Реформы" - только в интересах "группы лиц" с учётом интересов Государства. Но как По так и Зе. Не в интересах населения, а именно за его счёт и без его участия. Зе умудрился обвалить практически интересы всех, обналичить, и вывести - высосав все оборотные средства в бюджет, обвалив едва теплившуюся жизнь. Вас такова трактовка устроит? При чём (во главе своей группировки) действует только в интересах Агрессора(с которым Бабушка порешала вопросы ещё за пределами Украины).
Т.Е. Украина, при Зе, отсутствует на карте Мира как самостоятельное Государство. С экономикой, наукой, образованием, медициной, оборонкой, Верой, мовой, Армией, территорией, населением,.... - "0"
В мене тоді одне питання до усіх, хто має відповіді: чому ж тоді, якщо Зе отакий (і сам прораш, і ахентів натикав, і зливає-здає Неньку ворогу, руйнує вщент, беззворотньо, патріотів за грати кидає, причавлює рух, утискає і т.д.), то чому ж Майдану нема й не пахне навіть? Отже Овоч - дитя мале в порівнянні.
ЛАД написав:Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский? Вы перечисляете всякое, но это не реформы. О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.
А возможно и плохо, что не успели довести. Потому как, финасирование больниц проводилось в ручном режиме, чего реформа не предусматривала. То есть, отмененную реформу медицины признали. Уже хорошо
Работу энергорынка по формуле Роттердам+ отменили ? Отменили Теперь имеем жопу с запасами угля на государственных ТЕЦ Почему-то до сейчас не имели таких проблем
Ещё могу напомнить о наблюдательных советах государственных предприятий Работу которых похерили при Зеленском А это была реформа корпоративного управления гос.предприятиями
Но вы продолжайте в духе "это другое"
Я могу только представить, если б гражданка супрун довела до ума ту т.н. реформу медицины до конца
Зачем нужно было блокаду Донбасса в 2017 году устраивать? Зачем гробить собственную отрасль угледобычи, которая работала десятилетиями? Чтоб закупать уголь где-угодно и давать заработки иносранцам?
Что полезного сделали иносранцы в наблюдательных советах гос.предприятий, которые благополучно сидели вместе с тем же леЩенком и всё нормально было, - никто из них ничего не возмущался. Среди них такие же проходимцы как и среди наших прикорытников. Ну мы, т.е. вы, да - будете продолжать бегать вокруг иностранцев как аборигены с бусами, думая что они "несут добро"
pesikot написав:Всё с тобой понятно Мураев - патологический лжец. К тому же, уже ошивается в Офисе Президента
Ты лично видел его в ОП? Или так - поговорить? Или какой-нибудь Денис Казанский или Олешко в видосике сказал? Я серьезно - пруф есть?
Alex2007 Не совсем корректно: Угледобыча уничтожается принудительно из Киева и сейчас. Проблемой стали шахты ДТЭК, с которыми рассчитываются электростанции ДТЭК по формуле "Роттердам+". Казённые 25 шахт, на подконтрольной территории, что называется обнулили. По тупым воровским схемам. Цифры я Вам выставлял.