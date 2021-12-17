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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7561756275637564>
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:32

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?
Вы перечисляете всякое, но это не реформы.
О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А зря....
О медицине могу многое поведать, но оно практически ни кому не интересно.
То же и о образовании.
"Реформы" - только в интересах "группы лиц" с учётом интересов Государства.
Но как По так и Зе.
Не в интересах населения, а именно за его счёт и без его участия.
Зе умудрился обвалить практически интересы всех, обналичить, и вывести - высосав все оборотные средства в бюджет, обвалив едва теплившуюся жизнь.
Вас такова трактовка устроит?
При чём (во главе своей группировки) действует только в интересах Агрессора(с которым Бабушка порешала вопросы ещё за пределами Украины).

Т.Е. Украина, при Зе, отсутствует на карте Мира как самостоятельное Государство.
С экономикой, наукой, образованием, медициной, оборонкой, Верой, мовой, Армией, территорией, населением,....
- "0"


В мене тоді одне питання до усіх, хто має відповіді: чому ж тоді, якщо Зе отакий (і сам прораш, і ахентів натикав, і зливає-здає Неньку ворогу, руйнує вщент, беззворотньо, патріотів за грати кидає, причавлює рух, утискає і т.д.), то чому ж Майдану нема й не пахне навіть?
Отже Овоч - дитя мале в порівнянні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:48

  pesikot написав:Газ дороже (с) КО

Рекомендую изучить обе ссылки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ergii.html

https://biz.censor.net/news/3305980/nat ... roenergiyi
Ситуация куда критичнее.
Да, о Черниговской ТЭС там ситуация куда интереснее: это прямой.... - вернее труба запитана прямо из РФ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:03

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Я спросил о реформах. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?
Вы перечисляете всякое, но это не реформы.
О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.

А возможно и плохо, что не успели довести. Потому как, финасирование больниц проводилось в ручном режиме, чего реформа не предусматривала.
То есть, отмененную реформу медицины признали. Уже хорошо

Работу энергорынка по формуле Роттердам+ отменили ? Отменили
Теперь имеем жопу с запасами угля на государственных ТЕЦ
Почему-то до сейчас не имели таких проблем

Ещё могу напомнить о наблюдательных советах государственных предприятий
Работу которых похерили при Зеленском
А это была реформа корпоративного управления гос.предприятиями

Но вы продолжайте в духе "это другое" :)


Я могу только представить, если б гражданка супрун довела до ума ту т.н. реформу медицины до конца :shock:

Зачем нужно было блокаду Донбасса в 2017 году устраивать?
Зачем гробить собственную отрасль угледобычи, которая работала десятилетиями? Чтоб закупать уголь где-угодно и давать заработки иносранцам?

Что полезного сделали иносранцы в наблюдательных советах гос.предприятий, которые благополучно сидели вместе с тем же леЩенком и всё нормально было, - никто из них ничего не возмущался. Среди них такие же проходимцы как и среди наших прикорытников. Ну мы, т.е. вы, да - будете продолжать бегать вокруг иностранцев как аборигены с бусами, думая что они "несут добро" :mrgreen:

  pesikot написав:Всё с тобой понятно
Мураев - патологический лжец. К тому же, уже ошивается в Офисе Президента

Ты лично видел его в ОП? Или так - поговорить? Или какой-нибудь Денис Казанский или Олешко в видосике сказал? :lol: Я серьезно - пруф есть?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:15

Alex2007
Не совсем корректно:
Угледобыча уничтожается принудительно из Киева и сейчас.
Проблемой стали шахты ДТЭК, с которыми рассчитываются электростанции ДТЭК по формуле "Роттердам+", и там всё нормально - добывают уголь, перевыполняют план по добыче.

- "Ахметов" не дал обрушить энергетику Украины - поэтому для Врага-Клоуна он виновник, того, что Украина не лягла под РФ.
Казённые 25 шахт, на подконтрольной территории, что называется обнулили.
По тупым воровским схемам.
Официальные Цифры я Вам выставлял.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:24

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Газ дороже (с) КО

Рекомендую изучить обе ссылки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ergii.html

https://biz.censor.net/news/3305980/nat ... roenergiyi
Ситуация куда критичнее.
Да, о Черниговской ТЭС там ситуация куда интереснее: это прямой.... - вернее труба запитана прямо из РФ.

Як повідомлялося, за словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні проблема із постачанням вугілля на теплові електростанції та теплоелектроцентралі вирішена.

Ось так просто зешмигалі вирішили проблему із постачанням вугілля на теплові електростанції – дозволили спалювати газ. Схоже до лютого в державі не буде ще й газу - повний еренгоколапс.
  Alex2007 написав:Зачем нужно было блокаду Донбасса в 2017 году устраивать?
Зачем гробить собственную отрасль угледобычи, которая работала десятилетиями? Чтоб закупать уголь где-угодно и давать заработки иносранцам?

Вопрос к гришинам/соболевым и прочим блокадунам-борцунам с "торговлей на крови", а также к нынешней власти, которая сейчас открывает уголовные дела за такие поставки угля.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:34

  Schmit написав:Ось так просто зешмигалі вирішили проблему із постачанням вугілля на теплові електростанції – дозволили спалювати газ. Схоже до лютого в державі не буде ще й газу - повний еренгоколапс.

Газ будет!
Только уже сегодня его рыночная цена в 1700$
- Это для украинцев.

Вопрос сколько при таком хозяйствовании заплатит потребитель за товар из этого газа, из электричества из этого газа, сколько заплатит население за это электричество?
Ибо реальные деньги за энергоносители выводятся с Украины. И платит за это то же население налогами в бюджет. Только экономика Украины истощается клоунами принудительно.

- Я так понимаю, что украинцы самые богатые в Европе?

Это то же самое как и:
https://news.dialog.ua/242522_1639828952

https://news.dialog.ua/242520_1639828507
Торговцы чужими собаками продали задёшево хлеб с Украины - теперь будут вынуждены покупать за дорого в Белоруссии.
(та же история с масками на начало пандемии) Кто-то хорошо заработал.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:45

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Вопрос к гришинам/соболевым и прочим блокадунам-борцунам с "торговлей на крови", а также к нынешней власти, которая сейчас открывает уголовные дела за такие поставки угля.


Так в том то и дело, что кто-то в начале 2017 года не разогнал тогда эту шоблу борцунов , не понадавал им по шапке, и фактически поддержал то мероприятие (а возможно даже и организовал - возможно). А нынешние просто продолжают преступную антиукраинскую политику в этом и множестве других сфер.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:10

  Alex2007 написав:
  Schmit написав:Вопрос к гришинам/соболевым и прочим блокадунам-борцунам с "торговлей на крови", а также к нынешней власти, которая сейчас открывает уголовные дела за такие поставки угля.


Так в том то и дело, что кто-то в начале 2017 года не разогнал тогда эту шоблу борцунов , не понадавал им по шапке, и фактически поддержал то мероприятие (а возможно даже и организовал - возможно). А нынешние просто продолжают преступную антиукраинскую политику в этом и множестве других сфер.

Развивают успех Агресора в отношении Украины.

Ибо за этими результатами деятельности проглядывают одни и те же уши из Кремля.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:55

  Schmit написав:
  unicdima написав:А порохаті можуть пояснити, чому Петро тікав від ДБР, терміново втік з України і придумав брехню про заздалегідь заплановане дипломатичне турне?

Менше за Петра переживай. Думай краще, як без наслідків пережити енергетичну кризу, спровоковану владними диверсантами.
Енергетична криза в Україні призведе до катастрофи — Богдан

Ще недавно Богдана порохаті обпльовували як могли, а як тому Зеленський дав під зад то став найлєпшим другом.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:58

  Ukrainian написав:Напомним, что в проекте американского бюджета на следующий год предусмотрен общий объем помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, но цель Киева — один миллиард долларов поддержки от США — остается неизменной.

Просто зрада якась, треба щоб Петро їм розказав всю правду, що Єрмак агент ФСБ, Татаров агент ФСБ, бо американці не знаючи всього цього посилюють нам допомогу.
unicdima
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