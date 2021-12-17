Додано: Суб 18 гру, 2021 15:03

pesikot написав: ЛАД написав: Я спросил о реформах . Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?

Вы перечисляете всякое, но это не реформы.

О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии. Я спросил о. Какие реформы начал Порошенко и отменил Зеленский?Вы перечисляете всякое, но это не реформы.О реформировании медицины есть разные мнения, высказывались на ветке ковида. Возможно, хорошо, что не успели довести до конца до эпидемии.

А возможно и плохо, что не успели довести. Потому как, финасирование больниц проводилось в ручном режиме, чего реформа не предусматривала.

То есть, отмененную реформу медицины признали. Уже хорошо



Работу энергорынка по формуле Роттердам+ отменили ? Отменили

Теперь имеем жопу с запасами угля на государственных ТЕЦ

Почему-то до сейчас не имели таких проблем



Ещё могу напомнить о наблюдательных советах государственных предприятий

Работу которых похерили при Зеленском

А это была реформа корпоративного управления гос.предприятиями



Но вы продолжайте в духе "это другое" А возможно и плохо, что не успели довести. Потому как, финасирование больниц проводилось в ручном режиме, чего реформа не предусматривала.То есть, отмененную реформу медицины признали. Уже хорошоРаботу энергорынка по формуле Роттердам+ отменили ? ОтменилиТеперь имеем жопу с запасами угля на государственных ТЕЦПочему-то до сейчас не имели таких проблемЕщё могу напомнить о наблюдательных советах государственных предприятийРаботу которых похерили при ЗеленскомА это была реформа корпоративного управления гос.предприятиямиНо вы продолжайте в духе "это другое"

pesikot написав: Всё с тобой понятно

Мураев - патологический лжец. К тому же, уже ошивается в Офисе Президента Всё с тобой понятноМураев - патологический лжец.

Я могу только представить, если б гражданка супрун довела до ума ту т.н. реформу медицины до концаЗачем нужно было блокаду Донбасса в 2017 году устраивать?Зачем гробить собственную отрасль угледобычи, которая работала десятилетиями? Чтоб закупать уголь где-угодно и давать заработки иносранцам?Что полезного сделали иносранцы в наблюдательных советах гос.предприятий, которые благополучно сидели вместе с тем же леЩенком и всё нормально было, - никто из них ничего не возмущался. Среди них такие же проходимцы как и среди наших прикорытников. Ну мы, т.е. вы, да - будете продолжать бегать вокруг иностранцев как аборигены с бусами, думая что они "несут добро"Ты лично видел его в ОП? Или так - поговорить? Или какой-нибудь Денис Казанский или Олешко в видосике сказал?Я серьезно - пруф есть?