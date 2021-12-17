pesikot написав:
После того, как ты объяснишь, почему Зеленский ненавидит Порошенко ?
Я думал, что об этом первый напишет Вкладчик1234
Но явно его ты заменяешь
Я тебе уже ответил, ты спрашивай у своего брата по разуму за удалённые посты.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:01
Я тебе уже ответил, ты спрашивай у своего брата по разуму за удалённые посты.
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:33
Re: Політичні дискусії
ДРУЖИНА ГОЛОВНОГО РОЗВІДНИКА МІНОБОРОНИ ХОДИТЬ У СКАНДАЛЬНИЙ МОНАСТИР УПЦ (МП), ДЕ ПЕРЕХОВУВАВСЯ ТЕРОРИСТ ЛУСВАРГІ
Дружина начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанна – парафіянка скандально відомого Покровського чоловічого монастиря "Голосіївська пустинь" Російської православної церкви в Україні. Саме у цьому монастирі свого часу переховувався терорист так званої "ДНР" Рафаель Лусваргі, крім того у монастирі, імовірно, служили молебні за "перемогу російської зброї".
Нагадаю, що голова СБУ Баканов зізнався, що він парафіянин "Введенського монастиря" у Києві РПЦ в Україні, Буданови – парафіяни "Голосіївської пустині" РПЦ в Україні. Так і живемо. А ви шукайте кротів… і чекайте на повномасштабний наступ Путіна. Для чого? Путін вже тут", – підсумував журналіст.
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Буданов агент ФСБ.
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:41
А у Вас, сегодня, разве не выходной?
Или "ППЦ подкрался незаметно"?
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:59
Re: Політичні дискусії
Жителі Великого Глибочка відмовили двом підрозділам Сил територіальної оборони, у розміщенні на території села, бо це, на їх думку, створить небезпеку для місцевих.
Мова йде про дві будівлі, які раніше були на балансі районної лікарні, але зараз не використовуються. Тут мали б розмістити управління 105-ї бригади тероборони та один з батальйонів. Військові село обрали через зручне розташування неподалік обласного центру.
Виконувач обов'язків командира 105-ї бригади Євген Фоменко розповів, що звернувся до Білецької громади, до якої входить село, з листом щодо розгляду можливості розміщення підрозділу ще у вересні.
Вже грудень, а ніякої відповіді так і не надійшло. Громада нам сказала: ми любимо і поважаємо військових, ми не проти військових, але ми їх тут не хочемо, — сказав Фоменко. – У нас вже всі терміни вийшли, якби нам відразу відмовили, ще у вересні, то я б ще у вересні шукав альтернативні варіанти, а так, дотягнули нас до грудня, а днями сказали, що проти».
У селі провели опитування. Як повідомляло Суспільне, станом на 13 грудня, з 353 опитаних мешканців 344 (97,5%) висловились проти розташування у селі частини тероборони.
Додано: Суб 18 гру, 2021 18:00
detroytred
То есть, ты просто доколупываешься ко мне
Ну хорошо, получишь ответку, только не обижайся
Додано: Суб 18 гру, 2021 18:08
Ты угадал все буквы, но не угадал слово
Твой вывод совершенно не просматривается. Какой-то словесный понос в статье
Но таким, как ты, словесный понос очень нравится
Додано: Суб 18 гру, 2021 18:11
Господа модераторы, прошу быть вас судьями.
Правда ли, что unicdima отвечал мне на мой вопрос "почему Зеленский ненавидит Порошенко ?" по существу и что этот пост был удалён ?
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 18 гру, 2021 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 гру, 2021 18:13
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