Додано: Суб 18 гру, 2021 17:59

Жителі Великого Глибочка відмовили двом підрозділам Сил територіальної оборони, у розміщенні на території села, бо це, на їх думку, створить небезпеку для місцевих.



Мова йде про дві будівлі, які раніше були на балансі районної лікарні, але зараз не використовуються. Тут мали б розмістити управління 105-ї бригади тероборони та один з батальйонів. Військові село обрали через зручне розташування неподалік обласного центру.



Виконувач обов'язків командира 105-ї бригади Євген Фоменко розповів, що звернувся до Білецької громади, до якої входить село, з листом щодо розгляду можливості розміщення підрозділу ще у вересні.



Вже грудень, а ніякої відповіді так і не надійшло. Громада нам сказала: ми любимо і поважаємо військових, ми не проти військових, але ми їх тут не хочемо, — сказав Фоменко. – У нас вже всі терміни вийшли, якби нам відразу відмовили, ще у вересні, то я б ще у вересні шукав альтернативні варіанти, а так, дотягнули нас до грудня, а днями сказали, що проти».

У селі провели опитування. Як повідомляло Суспільне, станом на 13 грудня, з 353 опитаних мешканців 344 (97,5%) висловились проти розташування у селі частини тероборони.