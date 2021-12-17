RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7562756375647565>
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:41

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:А порохаті можуть пояснити, чому Петро тікав від ДБР, терміново втік з України і придумав брехню про заздалегідь заплановане дипломатичне турне?

Менше за Петра переживай. Думай краще, як без наслідків пережити енергетичну кризу, спровоковану владними диверсантами.
Енергетична криза в Україні призведе до катастрофи — Богдан

Ще недавно Богдана порохаті обпльовували як могли, а як тому Зеленський дав під зад то став найлєпшим другом.

А у Вас, сегодня, разве не выходной?
:shock:
Или "ППЦ подкрался незаметно"?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9058
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:59

Re: Політичні дискусії

Жителі Великого Глибочка відмовили двом підрозділам Сил територіальної оборони, у розміщенні на території села, бо це, на їх думку, створить небезпеку для місцевих.

Мова йде про дві будівлі, які раніше були на балансі районної лікарні, але зараз не використовуються. Тут мали б розмістити управління 105-ї бригади тероборони та один з батальйонів. Військові село обрали через зручне розташування неподалік обласного центру.

Виконувач обов'язків командира 105-ї бригади Євген Фоменко розповів, що звернувся до Білецької громади, до якої входить село, з листом щодо розгляду можливості розміщення підрозділу ще у вересні.

Вже грудень, а ніякої відповіді так і не надійшло. Громада нам сказала: ми любимо і поважаємо військових, ми не проти військових, але ми їх тут не хочемо, — сказав Фоменко. – У нас вже всі терміни вийшли, якби нам відразу відмовили, ще у вересні, то я б ще у вересні шукав альтернативні варіанти, а так, дотягнули нас до грудня, а днями сказали, що проти».
У селі провели опитування. Як повідомляло Суспільне, станом на 13 грудня, з 353 опитаних мешканців 344 (97,5%) висловились проти розташування у селі частини тероборони.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 10.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:00

detroytred
То есть, ты просто доколупываешься ко мне

Ну хорошо, получишь ответку, только не обижайся
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 31.08.09
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:08

  detroytred написав:
Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.

Автор явно має інсайд.
Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...

Ты угадал все буквы, но не угадал слово

Твой вывод совершенно не просматривается. Какой-то словесный понос в статье
Но таким, как ты, словесный понос очень нравится
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 31.08.09
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:11

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:А порохаті можуть пояснити, чому Петро тікав від ДБР, терміново втік з України і придумав брехню про заздалегідь заплановане дипломатичне турне?

После того, как ты объяснишь, почему Зеленский ненавидит Порошенко ? :)

Я думал, что об этом первый напишет Вкладчик1234
Но явно его ты заменяешь :)

Я тебе уже ответил, ты спрашивай у своего брата по разуму за удалённые посты.


Господа модераторы, прошу быть вас судьями.
Правда ли, что unicdima отвечал мне на мой вопрос "почему Зеленский ненавидит Порошенко ?" по существу и что этот пост был удалён ?
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 18 гру, 2021 18:14, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 31.08.09
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:13

  unicdima написав:Жителі Великого Глибочка відмовили двом підрозділам Сил територіальної оборони

Зелёная плесень никогда не указывает ссылки, как и российские пропагандисты, типа, Вкладчик1234
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 31.08.09
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:41

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Слід віддати належне прямолінійності американського президента, який, за нашою інформацією, чітко дав зрозуміти Зеленському: ПДЧ дуже малоймовірне не те що на найближчих самітах НАТО, а й за його президентства в принципі.

Тоді потрібно вимагати перегляду на анулювання Будапешту та повернення до 1994 року. А саме надати Україні ядерну зброю що допоможе від придуркуватого сусіда краще ніж обіцянки НАТО
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10383
З нами з: 18.06.08
Подякував: 41 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:44

  pesikot написав:
  unicdima написав:Жителі Великого Глибочка відмовили двом підрозділам Сил територіальної оборони

Зелёная плесень никогда не указывает ссылки, как и российские пропагандисты, типа, Вкладчик1234

Гугл

https://www.ukrmilitary.com/2021/12/ter ... orony.html
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10383
З нами з: 18.06.08
Подякував: 41 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:57

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Жителі Великого Глибочка відмовили двом підрозділам Сил територіальної оборони

Зелёная плесень никогда не указывает ссылки, как и российские пропагандисты, типа, Вкладчик1234

Гугл

https://www.ukrmilitary.com/2021/12/ter ... orony.html

Третий ...

Спасибо, я умею искать ссылки
Новость только на этом сайте. И нигде больше. И почему именно этот сайт, о котором ранее ничего не было известно

Но есть у меня ещё вопросы
Почему unicdima не указал ссылку по примеру Вкладчик1234 ? А ты ответил
Почему detroyted вписался за тебя ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 31.08.09
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:04

:arrow:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 18 гру, 2021 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10383
З нами з: 18.06.08
Подякував: 41 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7562756375647565>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23215)
18.12.2021 20:32
Рынок ОВГЗ (2366)
18.12.2021 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.