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Жителі Великого Глибочка відмовили двом підрозділам Сил територіальної оборони, у розміщенні на території села, бо це, на їх думку, створить небезпеку для місцевих.
Мова йде про дві будівлі, які раніше були на балансі районної лікарні, але зараз не використовуються. Тут мали б розмістити управління 105-ї бригади тероборони та один з батальйонів. Військові село обрали через зручне розташування неподалік обласного центру.
Виконувач обов'язків командира 105-ї бригади Євген Фоменко розповів, що звернувся до Білецької громади, до якої входить село, з листом щодо розгляду можливості розміщення підрозділу ще у вересні.
Вже грудень, а ніякої відповіді так і не надійшло. Громада нам сказала: ми любимо і поважаємо військових, ми не проти військових, але ми їх тут не хочемо, — сказав Фоменко. – У нас вже всі терміни вийшли, якби нам відразу відмовили, ще у вересні, то я б ще у вересні шукав альтернативні варіанти, а так, дотягнули нас до грудня, а днями сказали, що проти». У селі провели опитування. Як повідомляло Суспільне, станом на 13 грудня, з 353 опитаних мешканців 344 (97,5%) висловились проти розташування у селі частини тероборони.
detroytred написав: Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.
Автор явно має інсайд. Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...
Ты угадал все буквы, но не угадал слово
Твой вывод совершенно не просматривается. Какой-то словесный понос в статье Но таким, как ты, словесный понос очень нравится
detroytred написав:Слід віддати належне прямолінійності американського президента, який, за нашою інформацією, чітко дав зрозуміти Зеленському: ПДЧ дуже малоймовірне не те що на найближчих самітах НАТО, а й за його президентства в принципі.
Тоді потрібно вимагати перегляду на анулювання Будапешту та повернення до 1994 року. А саме надати Україні ядерну зброю що допоможе від придуркуватого сусіда краще ніж обіцянки НАТО