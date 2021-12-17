Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ти нещодавно звинуватив Юкрейна у брехні, що він там щось змінив чи що (вже не пам'ятаю точно). Він надав тобі скрін-цитату і запитав де відмінність? (де брехня) Від тебе тиша... Як завжди. Звинуватив зі стелі, тебе макнули ти відмовчався. От тобі і опа!
Ukrainian написав:
pesikot написав:
Ukrainian написав:Україна могла б обійтися без Мінських угод, якби не отримала трьох нищівних поразок у 2014 році. Якби не була спалена уся українська техніка поблизу кордону з Росією, якби не були допущені грубі помилки воєнно-політичного керівництва держави, яке замість того, щоб оголосити воєнний стан, який би дав можливість застосовувати Збройні сили України, в умовах агресії політичне керівництво прийняло цей формат «АТО», хоч усім було зрозуміло, що це військова агресія. Ми втратили до 80% усієї техніки, Росія взяла під контроль 400 кілометрів нашого кордону, військова техніка, яка ще залишилася, була у Києві на параді, а Росія вторглася під Іловайськом. https://www.radiosvoboda.org/a/30146733.html
Ты стал брехлом, у которого текст с ссылкой не совпадают
Ты сам почитай свою ссылку, мой канадский колега. Медленно шевеля губами