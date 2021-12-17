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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7562756375647565
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:05

  detroytred написав:Отже Овоч - дитя мале в порівнянні.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект №5600). Источник: https://censor.net/ru/n3305999
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:06

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Но есть у меня ещё вопросы

Ну в тебе до них є питання. А в мене до тебе одне питання яке ти вперто чомусь ігноруєш. Вибачень твоїх я звісно не чекаюсь
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:07

pesikot
  detroytred написав:Ти нещодавно звинуватив Юкрейна у брехні, що він там щось змінив чи що (вже не пам'ятаю точно).
Він надав тобі скрін-цитату і запитав де відмінність? (де брехня)
Від тебе тиша...
Як завжди.
Звинуватив зі стелі, тебе макнули ти відмовчався.
От тобі і опа!


  Ukrainian написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав:Україна могла б обійтися без Мінських угод, якби не отримала трьох нищівних поразок у 2014 році. Якби не була спалена уся українська техніка поблизу кордону з Росією, якби не були допущені грубі помилки воєнно-політичного керівництва держави, яке замість того, щоб оголосити воєнний стан, який би дав можливість застосовувати Збройні сили України, в умовах агресії політичне керівництво прийняло цей формат «АТО», хоч усім було зрозуміло, що це військова агресія. Ми втратили до 80% усієї техніки, Росія взяла під контроль 400 кілометрів нашого кордону, військова техніка, яка ще залишилася, була у Києві на параді, а Росія вторглася під Іловайськом.
https://www.radiosvoboda.org/a/30146733.html

Ты стал брехлом, у которого текст с ссылкой не совпадают

Ты сам почитай свою ссылку, мой канадский колега.
Медленно шевеля губами

В якому місці не співпадає?
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