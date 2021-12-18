Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ти нещодавно звинуватив Юкрейна у брехні, що він там щось змінив чи що (вже не пам'ятаю точно). Він надав тобі скрін-цитату і запитав де відмінність? (де брехня) Від тебе тиша... Як завжди. Звинуватив зі стелі, тебе макнули ти відмовчався. От тобі і опа!
Ukrainian написав:
pesikot написав:
Ukrainian написав:Україна могла б обійтися без Мінських угод, якби не отримала трьох нищівних поразок у 2014 році. Якби не була спалена уся українська техніка поблизу кордону з Росією, якби не були допущені грубі помилки воєнно-політичного керівництва держави, яке замість того, щоб оголосити воєнний стан, який би дав можливість застосовувати Збройні сили України, в умовах агресії політичне керівництво прийняло цей формат «АТО», хоч усім було зрозуміло, що це військова агресія. Ми втратили до 80% усієї техніки, Росія взяла під контроль 400 кілометрів нашого кордону, військова техніка, яка ще залишилася, була у Києві на параді, а Росія вторглася під Іловайськом. https://www.radiosvoboda.org/a/30146733.html
Ты стал брехлом, у которого текст с ссылкой не совпадают
Ты сам почитай свою ссылку, мой канадский колега. Медленно шевеля губами
Schmit написав:Я понимаю, что право на самозащиту для вас неприемлемо.
Когда некто бежит сотню метров за своим "обидчиком" перед тем, как его прирезать - это сложно назвать самозащитой.
Просто не обращайте внимания на Стерненко. Тут более доходчиво от другого блогера.
Слушайте, что несет этот комсомолец Мураев - 100% ретрансляция московской пропаганды.
Временами Мураев излишне толерантен к сепаратистам, это есть. Но он нигде не говорит о том, что Россия непричастна к войне. Наоборот, всегда говорит, что её внутренняя причина - геополитический конфликт между большими государствами, в котором Украина играет роль разменной пешки. И нам нужно начинать жить своим интересом, а не вечно пресмыкаться перед интересами какого-либо "стратегического партнера". Становиться реально сильным и самостоятельным государством, которое будут уважать и с которым будут считаться в Москве, Вашингтоне, Брюсселе и Пекине.
Спасибо, я умею искать ссылки Новость только на этом сайте. И нигде больше. И почему именно этот сайт, о котором ранее ничего не было известно
Но есть у меня ещё вопросы Почему unicdima не указал ссылку по примеру Вкладчик1234 ? А ты ответил Почему detroyted вписался за тебя ?
Моя мета була не "вписаться" за Юкрейна, а макнути тебе в останній типовий приклад твоєї брехні з наочним злиттям-відмовчуванням (особливо кумедно це виглядає після того, як ти зробив вигляд, що не знаєш запитання -- опа! а я що повинен перед кимось вибачатися. І вже після цього знов і знов відмовчуєшся-зливаєшся, коли тобі кілька раз нагадали-пояснили.).
Ну дуже кумедно))) Наче ж дорослий чоловік)))
Ну і головне було: нехай ти так шкваришся брехнею-відмовчуванням саме тільки зі мною, от тому тикнув тебе на прикладі з іншим форумчанином.
Вже тобі твоя цитата з твоїм звинуваченням конкретним і відповідь скрін з спростуванням. А ти ліпиш про якесь пояснення стосовно Татаріна та Бені. На повідомлення самого Юкрейна класично для себе мовчиш.
Ще раз: я не "доколупуюсь" до тебе. Мені цікаво чому??? Чому ти так робиш? Хоча б дай відповідь -- не скажу, бо сам не знаю, це підсвідомо. Брехати))
pesikot написав:detroytred То есть, ты просто доколупываешься ко мне
Ну хорошо, получишь ответку, только не обижайся
Ти вже стільки голослівної брехні та дурних образ в мій бік турляєш, що куди більше-то?
Так що без проблем кидай відповіді. Тільки за умов: 1. По питанням обговорень -- без перекручень. Цитуванням. 2. На особисту адресу -- не зливайся, якщо запропоную перевірку через 2 куо. Бо зі стелі ти генерити можеш тонни.
detroytred написав: Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.
Автор явно має інсайд. Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...
Ты угадал все буквы, но не угадал слово
Твой вывод совершенно не просматривается. Какой-то словесный понос в статье Но таким, как ты, словесный понос очень нравится
Звичайно ти можеш не поділяти мою думку. Це нормально.
Але до чого твої хфантазії, що мені подобається?! Це тобі скоріше подобається оте, про що ти двічі сказав (у двох останніх реченнях). Якщо бажаєш, для підтвердження цього свого припущення я можу тобі цитат твоїх купу накидали про оту субстанцію. Ну дуже часто ти її згадуєш.
Schmit написав:Я понимаю, что право на самозащиту для вас неприемлемо.
Когда некто бежит сотню метров за своим "обидчиком" перед тем, как его прирезать - это сложно назвать самозащитой.
Просто не обращайте внимания на Стерненко. Тут более доходчиво от другого блогера.
Слушайте, что несет этот комсомолец Мураев - 100% ретрансляция московской пропаганды.
Временами Мураев излишне толерантен к сепаратистам, это есть. Но он нигде не говорит о том, что Россия непричастна к войне. Наоборот, всегда говорит, что её внутренняя причина - геополитический конфликт между большими государствами, в котором Украина играет роль разменной пешки. И нам нужно начинать жить своим интересом, а не вечно пресмыкаться перед интересами какого-либо "стратегического партнера". Становиться реально сильным и самостоятельным государством, которое будут уважать и с которым будут считаться в Москве, Вашингтоне, Брюсселе и Пекине.
Наче історія (хоч ЮКореї, хоч ФРН, хоч Японії і т.д.) чітко показує, що сильними стають тільки під крилом потужного стратегічного партнера. Якщо для якихось держав (на які ніхто не зазіхає, які не мають проблем) може і є виключення, але для тих, хто в конфронтації чи війні -- тільки так.
Якщо раніше ще можна було вважати питання можливості нейтралітету спірним, то зараз ні. Тільки або з Заходом, або зі Сходом.