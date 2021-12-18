Додано: Суб 18 гру, 2021 23:52

pesikot написав: Ukrainian написав: Гугл



https://www.ukrmilitary.com/2021/12/ter ... orony.html Гугл

Третий ...



Спасибо, я умею искать ссылки

Новость только на этом сайте. И нигде больше. И почему именно этот сайт, о котором ранее ничего не было известно



Но есть у меня ещё вопросы

Почему unicdima не указал ссылку по примеру Вкладчик1234 ? А ты ответил

Почему detroyted вписался за тебя ? Третий ...Спасибо, я умею искать ссылкиНовость только на этом сайте. И нигде больше. И почему именно этот сайт, о котором ранее ничего не было известноНо есть у меня ещё вопросыПочемуне указал ссылку по примеру Вкладчик1234 ? А ты ответилПочемувписался за тебя ?

Моя мета була не "вписаться" за Юкрейна, а макнути тебе в останній типовий приклад твоєї брехні з наочним злиттям-відмовчуванням (особливо кумедно це виглядає після того, як ти зробив вигляд, що не знаєш запитання -- опа! а я що повинен перед кимось вибачатися.І вже після цього знов і знов відмовчуєшся-зливаєшся, коли тобі кілька раз нагадали-пояснили.).Ну дуже кумедно)))Наче ж дорослий чоловік)))Ну і головне було: нехай ти так шкваришся брехнею-відмовчуванням саме тільки зі мною, от тому тикнув тебе на прикладі з іншим форумчанином.Вже тобі твоя цитата з твоїм звинуваченням конкретним і відповідь скрін з спростуванням.А ти ліпиш про якесь пояснення стосовно Татаріна та Бені.На повідомлення самого Юкрейна класично для себе мовчиш.Ще раз: я не "доколупуюсь" до тебе.Мені цікаво чому???Чому ти так робиш?Хоча б дай відповідь -- не скажу, бо сам не знаю, це підсвідомо.Брехати))