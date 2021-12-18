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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7563756475657566
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 01:16

  detroytred написав:Наче історія (хоч ЮКореї, хоч ФРН, хоч Японії і т.д.) чітко показує, що сильними стають тільки під крилом потужного стратегічного партнера.

Успехи этих стран объясняются вовсе не этим, а трудолюбием и организованностью этих народов.
Другие, находившиеся под этим же крылом, скажем Филиппины, Гондурас и Колумбия не могут похвастаться достижениями.

Якщо для якихось держав (на які ніхто не зазіхає, які не мають проблем) може і є виключення, але для тих, хто в конфронтації чи війні -- тільки так.
Якщо раніше ще можна було вважати питання можливості нейтралітету спірним, то зараз ні.
Тільки або з Заходом, або зі Сходом.

Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.

Чем Украина интересна Западу: беспряпятственный транзит газа (с запуском "потоков" это уже не так критично), дешевая рабочая сила (и отстутствие неконтролируемого потока беженцев), земля, возможно некоторые другие природные ресурсы. Всё.
Tegularius
 
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