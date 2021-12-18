Успехи этих стран объясняются вовсе не этим, а трудолюбием и организованностью этих народов.
Другие, находившиеся под этим же крылом, скажем Филиппины, Гондурас и Колумбия не могут похвастаться достижениями.
Якщо для якихось держав (на які ніхто не зазіхає, які не мають проблем) може і є виключення, але для тих, хто в конфронтації чи війні -- тільки так.
Якщо раніше ще можна було вважати питання можливості нейтралітету спірним, то зараз ні.
Тільки або з Заходом, або зі Сходом.
Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.
Чем Украина интересна Западу: беспряпятственный транзит газа (с запуском "потоков" это уже не так критично), дешевая рабочая сила (и отстутствие неконтролируемого потока беженцев), земля, возможно некоторые другие природные ресурсы. Всё.