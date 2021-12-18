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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7563756475657566 Додано: Нед 19 гру, 2021 01:16 detroytred написав: Наче історія (хоч ЮКореї, хоч ФРН, хоч Японії і т.д.) чітко показує, що сильними стають тільки під крилом потужного стратегічного партнера. Наче історія (хоч ЮКореї, хоч ФРН, хоч Японії і т.д.) чітко показує, що сильними стають тільки під крилом потужного стратегічного партнера.

Успехи этих стран объясняются вовсе не этим, а трудолюбием и организованностью этих народов.

Другие, находившиеся под этим же крылом, скажем Филиппины, Гондурас и Колумбия не могут похвастаться достижениями.



Якщо для якихось держав (на які ніхто не зазіхає, які не мають проблем) може і є виключення, але для тих, хто в конфронтації чи війні -- тільки так.

Якщо раніше ще можна було вважати питання можливості нейтралітету спірним, то зараз ні.

Тільки або з Заходом, або зі Сходом.

Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.



Чем Украина интересна Западу: беспряпятственный транзит газа (с запуском "потоков" это уже не так критично), дешевая рабочая сила (и отстутствие неконтролируемого потока беженцев), земля, возможно некоторые другие природные ресурсы. Всё. Успехи этих стран объясняются вовсе не этим, а трудолюбием и организованностью этих народов.Другие, находившиеся под этим же крылом, скажем Филиппины, Гондурас и Колумбия не могут похвастаться достижениями.Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.Чем Украина интересна Западу: беспряпятственный транзит газа (с запуском "потоков" это уже не так критично), дешевая рабочая сила (и отстутствие неконтролируемого потока беженцев), земля, возможно некоторые другие природные ресурсы. Всё. Tegularius Повідомлень: 1666 З нами з: 11.02.14 Подякував: 223 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 12:08 Tegularius написав: Временами Мураев излишне толерантен к сепаратистам, это есть. Но он нигде не говорит о том, что Россия непричастна к войне. Наоборот, всегда говорит, что её внутренняя причина - геополитический конфликт между большими государствами, в котором Украина играет роль разменной пешки. И нам нужно начинать жить своим интересом, а не вечно пресмыкаться перед интересами какого-либо "стратегического партнера". Становиться реально сильным и самостоятельным государством, которое будут уважать и с которым будут считаться в Москве, Вашингтоне, Брюсселе и Пекине. Временами Мураев излишне толерантен к сепаратистам, это есть. Но он нигде не говорит о том, что Россия непричастна к войне. Наоборот, всегда говорит, что её внутренняя причина - геополитический конфликт между большими государствами, в котором Украина играет роль разменной пешки. И нам нужно начинать жить своим интересом, а не вечно пресмыкаться перед интересами какого-либо "стратегического партнера". Становиться реально сильным и самостоятельным государством, которое будут уважать и с которым будут считаться в Москве, Вашингтоне, Брюсселе и Пекине.

Эти мураевские фантазии ничуть не лучше "второй Франции". Эти мураевские фантазии ничуть не лучше "второй Франции". Starikan 2 Повідомлень: 18491 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2380 раз. Подякували: 3027 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 12:16 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Дуже цікава стаття...



Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.



Автор явно має інсайд.

Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей... Дуже цікава стаття...Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.Автор явно має інсайд.Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...

Дивно, що Захід і досі не зрозумів, яке некомпетентне дурко вибрав українській нарід, і що кінцевою метою всіх його хаотичних зусиль є будівництво автокартичної держави, по прикладу ботоксного старшого брата, з яким Зеленський, начебто, "воює". Дивно, що Захід і досі не зрозумів, яке некомпетентне дурко вибрав українській нарід, і що кінцевою метою всіх його хаотичних зусиль є будівництво автокартичної держави, по прикладу ботоксного старшого брата, з яким Зеленський, начебто, "воює". lapay Повідомлень: 12457 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 12:20 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности. Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.

Тому що наступною, після окупації України, буде окупація Прибалтики. Апетит приходить під час їжі, як це було з Гітлером.

Тому будуть допомагати, не дивлячись на гогіашвільські владні хлебала. Тому що наступною, після окупації України, буде окупація Прибалтики. Апетит приходить під час їжі, як це було з Гітлером.Тому будуть допомагати, не дивлячись на гогіашвільські владні хлебала. lapay Повідомлень: 12457 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 12:44 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Отже Овоч - дитя мале в порівнянні. Отже Овоч - дитя мале в порівнянні.

https://censor.net/ru/n3305999 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект №5600). Источник:

Не далее, чем через год, если к тому времени Украина сохранится, каждый коренной житель и сотни народностей, для которых Украина стала Родиной будут заниматься "спортом":

В котором "ликвидируй Зелёного" станет национальной идеей.



И дай бог, что бы это не было привязано к той нации, что Продала Землю наших предков, и обложила налогом коренную нацию за сам факт её этноса. Не далее, чем через год, если к тому времени Украина сохранится, каждый коренной житель и сотни народностей, для которых Украина стала Родиной будут заниматься "спортом":В которомИ дай бог, что бы это не было привязано к той нации, что Продала Землю наших предков, и обложила налогом коренную нацию за сам факт её этноса. Kudrjavuy

Повідомлень: 9059 З нами з: 20.09.12 Подякував: 729 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7563756475657566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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