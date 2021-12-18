Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Наче історія (хоч ЮКореї, хоч ФРН, хоч Японії і т.д.) чітко показує, що сильними стають тільки під крилом потужного стратегічного партнера.
Успехи этих стран объясняются вовсе не этим, а трудолюбием и организованностью этих народов. Другие, находившиеся под этим же крылом, скажем Филиппины, Гондурас и Колумбия не могут похвастаться достижениями.
Якщо для якихось держав (на які ніхто не зазіхає, які не мають проблем) може і є виключення, але для тих, хто в конфронтації чи війні -- тільки так. Якщо раніше ще можна було вважати питання можливості нейтралітету спірним, то зараз ні. Тільки або з Заходом, або зі Сходом.
Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.
Чем Украина интересна Западу: беспряпятственный транзит газа (с запуском "потоков" это уже не так критично), дешевая рабочая сила (и отстутствие неконтролируемого потока беженцев), земля, возможно некоторые другие природные ресурсы. Всё.
Tegularius написав: Временами Мураев излишне толерантен к сепаратистам, это есть. Но он нигде не говорит о том, что Россия непричастна к войне. Наоборот, всегда говорит, что её внутренняя причина - геополитический конфликт между большими государствами, в котором Украина играет роль разменной пешки. И нам нужно начинать жить своим интересом, а не вечно пресмыкаться перед интересами какого-либо "стратегического партнера". Становиться реально сильным и самостоятельным государством, которое будут уважать и с которым будут считаться в Москве, Вашингтоне, Брюсселе и Пекине.
Эти мураевские фантазии ничуть не лучше "второй Франции".
Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.
Автор явно має інсайд. Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...
Дивно, що Захід і досі не зрозумів, яке некомпетентне дурко вибрав українській нарід, і що кінцевою метою всіх його хаотичних зусиль є будівництво автокартичної держави, по прикладу ботоксного старшого брата, з яким Зеленський, начебто, "воює".
Tegularius написав:Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.
Тому що наступною, після окупації України, буде окупація Прибалтики. Апетит приходить під час їжі, як це було з Гітлером. Тому будуть допомагати, не дивлячись на гогіашвільські владні хлебала.
detroytred написав:Отже Овоч - дитя мале в порівнянні.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект №5600). Источник: https://censor.net/ru/n3305999
Не далее, чем через год, если к тому времени Украина сохранится, каждый коренной житель и сотни народностей, для которых Украина стала Родиной будут заниматься "спортом": В котором "ликвидируй Зелёного" станет национальной идеей.
И дай бог, что бы это не было привязано к той нации, что Продала Землю наших предков, и обложила налогом коренную нацию за сам факт её этноса.