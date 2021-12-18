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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7563756475657566
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 01:16

  detroytred написав:Наче історія (хоч ЮКореї, хоч ФРН, хоч Японії і т.д.) чітко показує, що сильними стають тільки під крилом потужного стратегічного партнера.

Успехи этих стран объясняются вовсе не этим, а трудолюбием и организованностью этих народов.
Другие, находившиеся под этим же крылом, скажем Филиппины, Гондурас и Колумбия не могут похвастаться достижениями.

Якщо для якихось держав (на які ніхто не зазіхає, які не мають проблем) може і є виключення, але для тих, хто в конфронтації чи війні -- тільки так.
Якщо раніше ще можна було вважати питання можливості нейтралітету спірним, то зараз ні.
Тільки або з Заходом, або зі Сходом.

Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.

Чем Украина интересна Западу: беспряпятственный транзит газа (с запуском "потоков" это уже не так критично), дешевая рабочая сила (и отстутствие неконтролируемого потока беженцев), земля, возможно некоторые другие природные ресурсы. Всё.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:08

  Tegularius написав: Временами Мураев излишне толерантен к сепаратистам, это есть. Но он нигде не говорит о том, что Россия непричастна к войне. Наоборот, всегда говорит, что её внутренняя причина - геополитический конфликт между большими государствами, в котором Украина играет роль разменной пешки. И нам нужно начинать жить своим интересом, а не вечно пресмыкаться перед интересами какого-либо "стратегического партнера". Становиться реально сильным и самостоятельным государством, которое будут уважать и с которым будут считаться в Москве, Вашингтоне, Брюсселе и Пекине.

Эти мураевские фантазии ничуть не лучше "второй Франции".
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:16

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Дуже цікава стаття...

Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.

Автор явно має інсайд.
Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...

Дивно, що Захід і досі не зрозумів, яке некомпетентне дурко вибрав українській нарід, і що кінцевою метою всіх його хаотичних зусиль є будівництво автокартичної держави, по прикладу ботоксного старшого брата, з яким Зеленський, начебто, "воює".
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:20

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.

Тому що наступною, після окупації України, буде окупація Прибалтики. Апетит приходить під час їжі, як це було з Гітлером.
Тому будуть допомагати, не дивлячись на гогіашвільські владні хлебала.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:44

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Отже Овоч - дитя мале в порівнянні.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект №5600). Источник: https://censor.net/ru/n3305999

Не далее, чем через год, если к тому времени Украина сохранится, каждый коренной житель и сотни народностей, для которых Украина стала Родиной будут заниматься "спортом":
В котором "ликвидируй Зелёного" станет национальной идеей.

И дай бог, что бы это не было привязано к той нации, что Продала Землю наших предков, и обложила налогом коренную нацию за сам факт её этноса.
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