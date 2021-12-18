RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7563756475657566
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 01:16

  detroytred написав:Наче історія (хоч ЮКореї, хоч ФРН, хоч Японії і т.д.) чітко показує, що сильними стають тільки під крилом потужного стратегічного партнера.

Успехи этих стран объясняются вовсе не этим, а трудолюбием и организованностью этих народов.
Другие, находившиеся под этим же крылом, скажем Филиппины, Гондурас и Колумбия не могут похвастаться достижениями.

Якщо для якихось держав (на які ніхто не зазіхає, які не мають проблем) може і є виключення, але для тих, хто в конфронтації чи війні -- тільки так.
Якщо раніше ще можна було вважати питання можливості нейтралітету спірним, то зараз ні.
Тільки або з Заходом, або зі Сходом.

Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.

Чем Украина интересна Западу: беспряпятственный транзит газа (с запуском "потоков" это уже не так критично), дешевая рабочая сила (и отстутствие неконтролируемого потока беженцев), земля, возможно некоторые другие природные ресурсы. Всё.
Tegularius
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 11.02.14
Подякував: 223 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:08

  Tegularius написав: Временами Мураев излишне толерантен к сепаратистам, это есть. Но он нигде не говорит о том, что Россия непричастна к войне. Наоборот, всегда говорит, что её внутренняя причина - геополитический конфликт между большими государствами, в котором Украина играет роль разменной пешки. И нам нужно начинать жить своим интересом, а не вечно пресмыкаться перед интересами какого-либо "стратегического партнера". Становиться реально сильным и самостоятельным государством, которое будут уважать и с которым будут считаться в Москве, Вашингтоне, Брюсселе и Пекине.

Эти мураевские фантазии ничуть не лучше "второй Франции".
Starikan
2
 
Повідомлень: 18491
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2380 раз.
Подякували: 3027 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:16

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Дуже цікава стаття...

Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.

Автор явно має інсайд.
Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...

Дивно, що Захід і досі не зрозумів, яке некомпетентне дурко вибрав українській нарід, і що кінцевою метою всіх його хаотичних зусиль є будівництво автокартичної держави, по прикладу ботоксного старшого брата, з яким Зеленський, начебто, "воює".
lapay
 
Повідомлень: 12457
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:20

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.

Тому що наступною, після окупації України, буде окупація Прибалтики. Апетит приходить під час їжі, як це було з Гітлером.
Тому будуть допомагати, не дивлячись на гогіашвільські владні хлебала.
lapay
 
Повідомлень: 12457
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:44

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Отже Овоч - дитя мале в порівнянні.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект №5600). Источник: https://censor.net/ru/n3305999

Не далее, чем через год, если к тому времени Украина сохранится, каждый коренной житель и сотни народностей, для которых Украина стала Родиной будут заниматься "спортом":
В котором "ликвидируй Зелёного" станет национальной идеей.

И дай бог, что бы это не было привязано к той нации, что Продала Землю наших предков, и обложила налогом коренную нацию за сам факт её этноса.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9061
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:07

  Tegularius написав:
  detroytred написав:Наче історія (хоч ЮКореї, хоч ФРН, хоч Японії і т.д.) чітко показує, що сильними стають тільки під крилом потужного стратегічного партнера.

Успехи этих стран объясняются вовсе не этим, а трудолюбием и организованностью этих народов.
Другие, находившиеся под этим же крылом, скажем Филиппины, Гондурас и Колумбия не могут похвастаться достижениями.

Якщо для якихось держав (на які ніхто не зазіхає, які не мають проблем) може і є виключення, але для тих, хто в конфронтації чи війні -- тільки так.
Якщо раніше ще можна було вважати питання можливості нейтралітету спірним, то зараз ні.
Тільки або з Заходом, або зі Сходом.

Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.

Чем Украина интересна Западу: беспряпятственный транзит газа (с запуском "потоков" это уже не так критично), дешевая рабочая сила (и отстутствие неконтролируемого потока беженцев), земля, возможно некоторые другие природные ресурсы. Всё.

Для успіху необхідно мати декілька складових.
Необхідно. Декілька.

Необхідно -- тобто кожна складова повинна бути. На якомусь мінімально достатньому рівні.
Декілька -- тобто треба і працьовитість, і крило потужного стратегічного партнера.

Одна (одні) складова (складові) може компенсувати іншу (інші). За рахунок свого високого рівня.
Звичайно, підкреслюю, при мінімально достатньому рівні отих слабеньких.

Саме за рахунок високого рівня підтримки стратегічного потужного партнера оті країни досягали успіху.
А працьовитості в українців мінімально достатньо уж точно.

Стосовно інтересу Заходу до України.
Навіть отих перелічених вами елементів цілком досить для інтересу.
Бо А.Сміт -- необхідність розширення ринків.
Ну і передовий рубіж протистояння зі Сходом.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24853
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:16

  lapay написав:
  detroytred написав:Дуже цікава стаття...

Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.

Автор явно має інсайд.
Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...

Дивно, що Захід і досі не зрозумів, яке некомпетентне дурко вибрав українській нарід, і що кінцевою метою всіх його хаотичних зусиль є будівництво автокартичної держави, по прикладу ботоксного старшого брата, з яким Зеленський, начебто, "воює".

Ну взагалі-то в статті мова, що при Зе оця імітація стала може!!! лише трохи більшою.
(Ніж при По)))

Ключове слово -- може.
Бо це з якої точки зору дивитися.

Різниця, яка виникла, лише у тому, що, якщо раніше Захід отака імітація не влаштовувала (він намагався м'яко тиснути, вимагати - тобто підтримувати), то тепер стала влаштовувати. Й він сам став імітувати підтримку.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24853
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:53

  lapay написав:Дивно, що Захід і досі не зрозумів, яке некомпетентне дурко вибрав українській нарід, і що кінцевою метою всіх його хаотичних зусиль є будівництво автокартичної держави, по прикладу ботоксного старшого брата, з яким Зеленський, начебто, "воює".

Они не только зрозуміли, но США даже наложили санкции на родителя, этого шоу.

А у него только масть повалила, это как пример, только по одному пункту:
https://www.rbc.ua/ukr/news/npz-kolomoy ... 61539.html
https://ukrtatnafta.com/wp-content/uplo ... %D1%80.pdf
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9061
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 14:53

  Kudrjavuy написав:Не далее, чем через год, если к тому времени Украина сохранится, каждый коренной житель и сотни народностей, для которых Украина стала Родиной будут заниматься "спортом":
В котором "ликвидируй Зелёного" станет национальной идеей.

И дай бог, что бы это не было привязано к той нации, что Продала Землю наших предков, и обложила налогом коренную нацию за сам факт её этноса.

Вот что с людьми феесбешно-порохатая пропаганда делает и при этом они из себя патриотов корчат.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2162
З нами з: 10.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7563756475657566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34999)
19.12.2021 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.