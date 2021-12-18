Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Наче історія (хоч ЮКореї, хоч ФРН, хоч Японії і т.д.) чітко показує, що сильними стають тільки під крилом потужного стратегічного партнера.
Успехи этих стран объясняются вовсе не этим, а трудолюбием и организованностью этих народов. Другие, находившиеся под этим же крылом, скажем Филиппины, Гондурас и Колумбия не могут похвастаться достижениями.
Якщо для якихось держав (на які ніхто не зазіхає, які не мають проблем) може і є виключення, але для тих, хто в конфронтації чи війні -- тільки так. Якщо раніше ще можна було вважати питання можливості нейтралітету спірним, то зараз ні. Тільки або з Заходом, або зі Сходом.
Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.
Чем Украина интересна Западу: беспряпятственный транзит газа (с запуском "потоков" это уже не так критично), дешевая рабочая сила (и отстутствие неконтролируемого потока беженцев), земля, возможно некоторые другие природные ресурсы. Всё.
Tegularius написав: Временами Мураев излишне толерантен к сепаратистам, это есть. Но он нигде не говорит о том, что Россия непричастна к войне. Наоборот, всегда говорит, что её внутренняя причина - геополитический конфликт между большими государствами, в котором Украина играет роль разменной пешки. И нам нужно начинать жить своим интересом, а не вечно пресмыкаться перед интересами какого-либо "стратегического партнера". Становиться реально сильным и самостоятельным государством, которое будут уважать и с которым будут считаться в Москве, Вашингтоне, Брюсселе и Пекине.
Эти мураевские фантазии ничуть не лучше "второй Франции".
Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.
Автор явно має інсайд. Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...
Дивно, що Захід і досі не зрозумів, яке некомпетентне дурко вибрав українській нарід, і що кінцевою метою всіх його хаотичних зусиль є будівництво автокартичної держави, по прикладу ботоксного старшого брата, з яким Зеленський, начебто, "воює".
Tegularius написав:Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.
Тому що наступною, після окупації України, буде окупація Прибалтики. Апетит приходить під час їжі, як це було з Гітлером. Тому будуть допомагати, не дивлячись на гогіашвільські владні хлебала.
detroytred написав:Отже Овоч - дитя мале в порівнянні.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект №5600). Источник: https://censor.net/ru/n3305999
Не далее, чем через год, если к тому времени Украина сохранится, каждый коренной житель и сотни народностей, для которых Украина стала Родиной будут заниматься "спортом": В котором "ликвидируй Зелёного" станет национальной идеей.
И дай бог, что бы это не было привязано к той нации, что Продала Землю наших предков, и обложила налогом коренную нацию за сам факт её этноса.
detroytred написав:Наче історія (хоч ЮКореї, хоч ФРН, хоч Японії і т.д.) чітко показує, що сильними стають тільки під крилом потужного стратегічного партнера.
Успехи этих стран объясняются вовсе не этим, а трудолюбием и организованностью этих народов. Другие, находившиеся под этим же крылом, скажем Филиппины, Гондурас и Колумбия не могут похвастаться достижениями.
Якщо для якихось держав (на які ніхто не зазіхає, які не мають проблем) може і є виключення, але для тих, хто в конфронтації чи війні -- тільки так. Якщо раніше ще можна було вважати питання можливості нейтралітету спірним, то зараз ні. Тільки або з Заходом, або зі Сходом.
Откуда такая мысль, что кто-то на Западе или Востоке будет думать за наши интересы, а не за свои собственные? Думать, что кто-то будет, например, помогать Украине из гуманитарных соображений побороть коррупцию - верх наивности.
Чем Украина интересна Западу: беспряпятственный транзит газа (с запуском "потоков" это уже не так критично), дешевая рабочая сила (и отстутствие неконтролируемого потока беженцев), земля, возможно некоторые другие природные ресурсы. Всё.
Для успіху необхідно мати декілька складових. Необхідно. Декілька.
Необхідно -- тобто кожна складова повинна бути. На якомусь мінімально достатньому рівні. Декілька -- тобто треба і працьовитість, і крило потужного стратегічного партнера.
Одна (одні) складова (складові) може компенсувати іншу (інші). За рахунок свого високого рівня. Звичайно, підкреслюю, при мінімально достатньому рівні отих слабеньких.
Саме за рахунок високого рівня підтримки стратегічного потужного партнера оті країни досягали успіху. А працьовитості в українців мінімально достатньо уж точно.
Стосовно інтересу Заходу до України. Навіть отих перелічених вами елементів цілком досить для інтересу. Бо А.Сміт -- необхідність розширення ринків. Ну і передовий рубіж протистояння зі Сходом.
Так чи інакше, все частіше й частіше напрошується висновок, що і на Заході, і в Україні багатьох почала цілком влаштовувати формула, яку можна вивести, перефразувавши відомий анекдот: ми на Заході вдаємо, що дуже підтримуємо європейські та євроатлантичні прагнення України, а ви в Україні вдаєте, що інтенсивно проводите реформи.
Автор явно має інсайд. Точніше чомусь вирішив викласти реальний стан речей...
Дивно, що Захід і досі не зрозумів, яке некомпетентне дурко вибрав українській нарід, і що кінцевою метою всіх його хаотичних зусиль є будівництво автокартичної держави, по прикладу ботоксного старшого брата, з яким Зеленський, начебто, "воює".
Ну взагалі-то в статті мова, що при Зе оця імітація стала може!!! лише трохи більшою. (Ніж при По)))
Ключове слово -- може. Бо це з якої точки зору дивитися.
Різниця, яка виникла, лише у тому, що, якщо раніше Захід отака імітація не влаштовувала (він намагався м'яко тиснути, вимагати - тобто підтримувати), то тепер стала влаштовувати. Й він сам став імітувати підтримку.
lapay написав:Дивно, що Захід і досі не зрозумів, яке некомпетентне дурко вибрав українській нарід, і що кінцевою метою всіх його хаотичних зусиль є будівництво автокартичної держави, по прикладу ботоксного старшого брата, з яким Зеленський, начебто, "воює".
Они не только зрозуміли, но США даже наложили санкции на родителя, этого шоу.
Kudrjavuy написав:Не далее, чем через год, если к тому времени Украина сохранится, каждый коренной житель и сотни народностей, для которых Украина стала Родиной будут заниматься "спортом": В котором "ликвидируй Зелёного" станет национальной идеей.
И дай бог, что бы это не было привязано к той нации, что Продала Землю наших предков, и обложила налогом коренную нацию за сам факт её этноса.
Вот что с людьми феесбешно-порохатая пропаганда делает и при этом они из себя патриотов корчат.