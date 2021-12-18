Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Як кравчук, Клінтон та елцин нагріли Україну на 100 млрд дол
Найкращий спосіб знищення ядерної зброї – це переробка ядерних матеріалів. Це високовартісні матеріали: 1 тонна високозбагаченого урану – вона не має комерційної ціни, бо торгувати високозбагаченим ураном і плутонієм заборонено – але є ціна виготовлення. Так от, 1 тонна високозбагаченого урану в той час, це 90-і роки, коштувала більше ніж 100 мільйонів доларів. Якщо брати плутоній, то ціна його виготовлення коливалась, в залежності від технології, від 500 мільйонів доларів до одного мільярда доларів за тонну. Україна передала Росії десятки тонн високозбагаченого урану і плутонію, і в цій книжці якраз вперше досліджено, а скільки ж ми передали боєголовок, а отже, ядерних матеріалів. Так от, ми передали Росії ядерних матеріалів на суму близько 100 мільярдів доларів. Отримали ми як компенсацію ядерного палива для наших АЕС на суму близько 1 мільярда. Це тільки матеріальна частина. А далі – Україна передала за безцінь всі стратегічні авіаційні носії, ракети, які Росія потім собі ставила на озброєння.
Ми її не знищували, ми її передавали Росії, і Росія цією зброєю озброювалася, а тепер нею погрожує всьому світу і Україні
Кравчука лякали, що вона може вибухнути. Це все робили представники Росії або українські представники з російськими підказками
Кравчуку підсовували абсолютну дезінформацію, так само, як лякали його тим, що Росія готує десант, щоби захоплювати наші стратегічні пускові установки
Є переписка з компанією General Atomics, яка пропонувала нам весь цикл переробки ядерних матеріалів у мирний атом, в ядерне паливо. Для України це була колосальна вигода
Ukrainian написав:Україна передала Росії десятки тонн високозбагаченого урану і плутонію, і в цій книжці якраз вперше досліджено, а скільки ж ми передали боєголовок, а отже, ядерних матеріалів. Так от, ми передали Росії ядерних матеріалів на суму близько 100 мільярдів доларів. Отримали ми як компенсацію ядерного палива для наших АЕС на суму близько 1 мільярда. Це тільки матеріальна частина. А далі – Україна передала за безцінь всі стратегічні авіаційні носії, ракети, які Росія потім собі ставила на озброєння.
Казахстан взагалі все безкоштовно передав. Ми і досі не вміємо збагачувати уран і виготовляти ТВЕЛи, а МАГАТЕ і колективний Захід дуже ревностно відноситься до технології збагачування урану і виготевляння ядерної зброї. Нам було дешевше все віддати, хоч і задарма, ядерну зброю, ніж гнити під санкціями і потрапити під вассальну залежність від РФ, як Білорусь.
Ядерна зброя не захищає від локальних конфліктів, тільки від тотального знищення держави.
Спеціалісти зазначають, що нічого не заважало використовувати принаймні 46 модернізованих пускових установок для ракети РС-22 (нагадуємо, що це були найновіші ракети українського виробництва), як стартові майданчики для збереження, обслуговування і запуску ракет із звичайними неядерними боєголовками, що могло бути надійним захистом від зовнішньої агресії, а скоротити було потрібно всього незначну кількість цих пускових установок, як того вимагалося за договорами, які ратифікувала Верховна Рада України. Прикладом сьогодення є військова програма РФ, яка передбачає використання МБР із неядерними зарядами і вражаючими елементами кінетичної дії, що рухаються в атмосфері на гіпербалістичних швидкостях, зокрема для боротьби із авіаносними групами потенційного супротивника.