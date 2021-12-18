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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7564756575667567 Додано: Нед 19 гру, 2021 15:55



Найкращий спосіб знищення ядерної зброї – це переробка ядерних матеріалів. Це високовартісні матеріали: 1 тонна високозбагаченого урану – вона не має комерційної ціни, бо торгувати високозбагаченим ураном і плутонієм заборонено – але є ціна виготовлення. Так от, 1 тонна високозбагаченого урану в той час, це 90-і роки, коштувала більше ніж 100 мільйонів доларів. Якщо брати плутоній, то ціна його виготовлення коливалась, в залежності від технології, від 500 мільйонів доларів до одного мільярда доларів за тонну.

Україна передала Росії десятки тонн високозбагаченого урану і плутонію, і в цій книжці якраз вперше досліджено, а скільки ж ми передали боєголовок, а отже, ядерних матеріалів. Так от, ми передали Росії ядерних матеріалів на суму близько 100 мільярдів доларів. Отримали ми як компенсацію ядерного палива для наших АЕС на суму близько 1 мільярда. Це тільки матеріальна частина. А далі – Україна передала за безцінь всі стратегічні авіаційні носії, ракети, які Росія потім собі ставила на озброєння.



Ми її не знищували, ми її передавали Росії, і Росія цією зброєю озброювалася, а тепер нею погрожує всьому світу і Україні



Кравчука лякали, що вона може вибухнути. Це все робили представники Росії або українські представники з російськими підказками



Кравчуку підсовували абсолютну дезінформацію, так само, як лякали його тим, що Росія готує десант, щоби захоплювати наші стратегічні пускові установки



Є переписка з компанією General Atomics, яка пропонувала нам весь цикл переробки ядерних матеріалів у мирний атом, в ядерне паливо. Для України це була колосальна вигода



https://www.radiosvoboda.org/a/27256528.html Як кравчук, Клінтон та елцин нагріли Україну на 100 млрд долНайкращий спосіб знищення ядерної зброї – це переробка ядерних матеріалів. Це високовартісні матеріали: 1 тонна високозбагаченого урану – вона не має комерційної ціни, бо торгувати високозбагаченим ураном і плутонієм заборонено – але є ціна виготовлення. Так от, 1 тонна високозбагаченого урану в той час, це 90-і роки, коштувала більше ніж 100 мільйонів доларів. Якщо брати плутоній, то ціна його виготовлення коливалась, в залежності від технології, від 500 мільйонів доларів до одного мільярда доларів за тонну.Україна передала Росії десятки тонн високозбагаченого урану і плутонію, і в цій книжці якраз вперше досліджено, а скільки ж ми передали боєголовок, а отже, ядерних матеріалів. Так от,Це тільки матеріальна частина. А далі – Україна передала за безцінь всі стратегічні авіаційні носії, ракети, які Росія потім собі ставила на озброєння.Ми її не знищували, ми її передавали Росії, і Росія цією зброєю озброювалася, а тепер нею погрожує всьому світу і УкраїніКравчука лякали, що вона може вибухнути. Це все робили представники Росії або українські представники з російськими підказкамиКравчуку підсовували абсолютну дезінформацію, так само, як лякали його тим, що Росія готує десант, щоби захоплювати наші стратегічні пускові установкиЄ переписка з компанією General Atomics, яка пропонувала нам весь цикл переробки ядерних матеріалів у мирний атом, в ядерне паливо. Для України це була колосальна вигода Ukrainian

Повідомлень: 10388 З нами з: 18.06.08 Подякував: 41 раз. Подякували: 725 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 16:13 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: Україна передала Росії десятки тонн високозбагаченого урану і плутонію, і в цій книжці якраз вперше досліджено, а скільки ж ми передали боєголовок, а отже, ядерних матеріалів. Так от, ми передали Росії ядерних матеріалів на суму близько 100 мільярдів доларів. Отримали ми як компенсацію ядерного палива для наших АЕС на суму близько 1 мільярда. Це тільки матеріальна частина. А далі – Україна передала за безцінь всі стратегічні авіаційні носії, ракети, які Росія потім собі ставила на озброєння. Україна передала Росії десятки тонн високозбагаченого урану і плутонію, і в цій книжці якраз вперше досліджено, а скільки ж ми передали боєголовок, а отже, ядерних матеріалів. Так от, ми передали Росії ядерних матеріалів на суму близько 100 мільярдів доларів. Отримали ми як компенсацію ядерного палива для наших АЕС на суму близько 1 мільярда. Це тільки матеріальна частина. А далі – Україна передала за безцінь всі стратегічні авіаційні носії, ракети, які Росія потім собі ставила на озброєння.

Казахстан взагалі все безкоштовно передав.

Ми і досі не вміємо збагачувати уран і виготовляти ТВЕЛи, а МАГАТЕ і колективний Захід дуже ревностно відноситься до технології збагачування урану і виготевляння ядерної зброї.

Нам було дешевше все віддати, хоч і задарма, ядерну зброю, ніж гнити під санкціями і потрапити під вассальну залежність від РФ, як Білорусь.



Ядерна зброя не захищає від локальних конфліктів, тільки від тотального знищення держави. Казахстан взагалі все безкоштовно передав.Ми і досі не вміємо збагачувати уран і виготовляти ТВЕЛи, а МАГАТЕ і колективний Захід дуже ревностно відноситься до технології збагачування урану і виготевляння ядерної зброї.Нам було дешевше все віддати, хоч і задарма, ядерну зброю, ніж гнити під санкціями і потрапити під вассальну залежність від РФ, як Білорусь.Ядерна зброя не захищає від локальних конфліктів, тільки від тотального знищення держави. lapay Повідомлень: 12458 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 16:28 Re: Політичні дискусії lapay написав: Ми і досі не вміємо збагачувати уран і виготовляти ТВЕЛи, Ми і досі не вміємо збагачувати уран і виготовляти ТВЕЛи,

Є переписка з компанією General Atomics, яка пропонувала нам весь цикл переробки ядерних матеріалів у мирний атом, в ядерне паливо. Для України це була колосальна вигода lapay написав: Нам було дешевше все віддати, хоч і задарма, ядерну зброю, ніж гнити під санкціями і потрапити під вассальну залежність від РФ Нам було дешевше все віддати, хоч і задарма, ядерну зброю, ніж гнити під санкціями і потрапити під вассальну залежність від РФ

А зараз такої залежності немає? Україна не в НАТО саме через таку залежність lapay написав: Ядерна зброя не захищає від локальних конфліктів, тільки від тотального знищення держави. Ядерна зброя не захищає від локальних конфліктів, тільки від тотального знищення держави.

Не плутай стратегічну та тактичну ядерну зброю.

От саме тактична для запобігання локальних конфліктів Є переписка з компанією General Atomics, яка пропонувала нам весь цикл переробки ядерних матеріалів у мирний атом, в ядерне паливо. Для України це була колосальна вигодаА зараз такої залежності немає? Україна не в НАТО саме через таку залежністьНе плутай стратегічну та тактичну ядерну зброю.От саме тактична для запобігання локальних конфліктів Ukrainian

Повідомлень: 10388 З нами з: 18.06.08 Подякував: 41 раз. Подякували: 725 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 16:42



Однак, Україна пішла і в цьому питанні іншим шляхом, який не мав як а ні політичної, а ні економічної, так і оборонної доцільності.

https://www.ukrmilitary.com/2019/06/tsk-dodatok3.html Спеціалісти зазначають, що нічого не заважало використовувати принаймні 46 модернізованих пускових установок для ракети РС-22 (нагадуємо, що це були найновіші ракети українського виробництва), як стартові майданчики для збереження, обслуговування і запуску ракет із звичайними неядерними боєголовками, що могло бути надійним захистом від зовнішньої агресії, а скоротити було потрібно всього незначну кількість цих пускових установок, як того вимагалося за договорами, які ратифікувала Верховна Рада України. Прикладом сьогодення є військова програма РФ, яка передбачає використання МБР із неядерними зарядами і вражаючими елементами кінетичної дії, що рухаються в атмосфері на гіпербалістичних швидкостях, зокрема для боротьби із авіаносними групами потенційного супротивника.Однак, Україна пішла і в цьому питанні іншим шляхом, який не мав як а ні політичної, а ні економічної, так і оборонної доцільності. Ukrainian

Повідомлень: 10388 З нами з: 18.06.08 Подякував: 41 раз. Подякували: 725 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7564756575667567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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