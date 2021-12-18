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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7564756575667567
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 15:55

Як кравчук, Клінтон та елцин нагріли Україну на 100 млрд дол

Найкращий спосіб знищення ядерної зброї – це переробка ядерних матеріалів. Це високовартісні матеріали: 1 тонна високозбагаченого урану – вона не має комерційної ціни, бо торгувати високозбагаченим ураном і плутонієм заборонено – але є ціна виготовлення. Так от, 1 тонна високозбагаченого урану в той час, це 90-і роки, коштувала більше ніж 100 мільйонів доларів. Якщо брати плутоній, то ціна його виготовлення коливалась, в залежності від технології, від 500 мільйонів доларів до одного мільярда доларів за тонну.
Україна передала Росії десятки тонн високозбагаченого урану і плутонію, і в цій книжці якраз вперше досліджено, а скільки ж ми передали боєголовок, а отже, ядерних матеріалів. Так от, ми передали Росії ядерних матеріалів на суму близько 100 мільярдів доларів. Отримали ми як компенсацію ядерного палива для наших АЕС на суму близько 1 мільярда. Це тільки матеріальна частина. А далі – Україна передала за безцінь всі стратегічні авіаційні носії, ракети, які Росія потім собі ставила на озброєння.

Ми її не знищували, ми її передавали Росії, і Росія цією зброєю озброювалася, а тепер нею погрожує всьому світу і Україні

Кравчука лякали, що вона може вибухнути. Це все робили представники Росії або українські представники з російськими підказками

Кравчуку підсовували абсолютну дезінформацію, так само, як лякали його тим, що Росія готує десант, щоби захоплювати наші стратегічні пускові установки

Є переписка з компанією General Atomics, яка пропонувала нам весь цикл переробки ядерних матеріалів у мирний атом, в ядерне паливо. Для України це була колосальна вигода

https://www.radiosvoboda.org/a/27256528.html
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:13

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Україна передала Росії десятки тонн високозбагаченого урану і плутонію, і в цій книжці якраз вперше досліджено, а скільки ж ми передали боєголовок, а отже, ядерних матеріалів. Так от, ми передали Росії ядерних матеріалів на суму близько 100 мільярдів доларів. Отримали ми як компенсацію ядерного палива для наших АЕС на суму близько 1 мільярда. Це тільки матеріальна частина. А далі – Україна передала за безцінь всі стратегічні авіаційні носії, ракети, які Росія потім собі ставила на озброєння.

Казахстан взагалі все безкоштовно передав.
Ми і досі не вміємо збагачувати уран і виготовляти ТВЕЛи, а МАГАТЕ і колективний Захід дуже ревностно відноситься до технології збагачування урану і виготевляння ядерної зброї.
Нам було дешевше все віддати, хоч і задарма, ядерну зброю, ніж гнити під санкціями і потрапити під вассальну залежність від РФ, як Білорусь.

Ядерна зброя не захищає від локальних конфліктів, тільки від тотального знищення держави.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:28

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Ми і досі не вміємо збагачувати уран і виготовляти ТВЕЛи,

Є переписка з компанією General Atomics, яка пропонувала нам весь цикл переробки ядерних матеріалів у мирний атом, в ядерне паливо. Для України це була колосальна вигода
  lapay написав:Нам було дешевше все віддати, хоч і задарма, ядерну зброю, ніж гнити під санкціями і потрапити під вассальну залежність від РФ

А зараз такої залежності немає? Україна не в НАТО саме через таку залежність
  lapay написав:Ядерна зброя не захищає від локальних конфліктів, тільки від тотального знищення держави.

Не плутай стратегічну та тактичну ядерну зброю.
От саме тактична для запобігання локальних конфліктів
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:42

Спеціалісти зазначають, що нічого не заважало використовувати принаймні 46 модернізованих пускових установок для ракети РС-22 (нагадуємо, що це були найновіші ракети українського виробництва), як стартові майданчики для збереження, обслуговування і запуску ракет із звичайними неядерними боєголовками, що могло бути надійним захистом від зовнішньої агресії, а скоротити було потрібно всього незначну кількість цих пускових установок, як того вимагалося за договорами, які ратифікувала Верховна Рада України. Прикладом сьогодення є військова програма РФ, яка передбачає використання МБР із неядерними зарядами і вражаючими елементами кінетичної дії, що рухаються в атмосфері на гіпербалістичних швидкостях, зокрема для боротьби із авіаносними групами потенційного супротивника.

Однак, Україна пішла і в цьому питанні іншим шляхом, який не мав як а ні політичної, а ні економічної, так і оборонної доцільності.
https://www.ukrmilitary.com/2019/06/tsk-dodatok3.html
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