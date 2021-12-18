Додано: Нед 19 гру, 2021 17:00

за відмову від ядерної зброї статус кандидата в члени ЄС,

членства в НАТО

На питання, яку фігуру нагадує йому Україна на світовій шахівниці, Бжезінський відповів: "Скоріше слона. Вона рухається по прямій лінії то вперед, то назад".Після окупації Криму в березні 2014 року в Україні переважно цитували не Бжезінського, а канцлера Німецької імперії Отто фон Бісмарка, якому нібито належать слова: "Договори з Росією не варті й паперу, на якому вони написані".Анексія Кримського півострова змахнула з Будапештського меморандуму архівний пил за останні 20 років. Хоча, за словами Олександра Чалого, про документ згадували й до 2014-го.Наприклад, восени 2003 року — під час російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла.Росіяни тоді почали будувати дамбу від Таманського півострова до прикордонного острова. Спроби організувати телефонну розмову президентів Кучми й Путіна ні до чого не привели.Українська сторона дала зрозуміти американцям, що вимагатиме термінових консультацій, передбачених шостою статтею Будапештського меморандуму. Після того, як втрутилися американські дипломати, розмова президентів України й Росії відбулася, і гостра фаза конфлікту минула.Стосовно уроків Будапешта більшість експертів сходяться на двох висновках.Перший — зберегти ядерний статус у 1990-х Україна змогла б, тільки якби опинилася в ізоляції та стала другою Північною Кореєю.Другий — на переговорах Україна продешевила.Якби тоді ми вперлися рогом і зажадаливступ до Світової організації торгівлі, скасування поправки Джексона — Веніка, якби зібрали пакет з усіх поправок і всіх організацій, куди прагнули потрапити, ми могли б усе це отримати без принизливих умов і тяжких переговорів, через які пройшли пізніше, — переконаний Чалий.З ним погоджується й історик Сергій Плохій.— Зрозуміло, що у 1994 році західні держави не готові були робити те, що зробили Британія і Франція з Польщею в 1939-му: давати гарантії недоторканності кордонів і автоматичного входження у війну в разі їх порушення. Але був один варіант, не до кінця використаний українською стороною. Це було питання. В адміністрації Клінтона були люди, готові про це говорити.