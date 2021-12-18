Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Спеціалісти зазначають, що нічого не заважало використовувати принаймні 46 модернізованих пускових установок для ракети РС-22 (нагадуємо, що це були найновіші ракети українського виробництва), як стартові майданчики для збереження, обслуговування і запуску ракет із звичайними неядерними боєголовками, що могло бути надійним захистом від зовнішньої агресії, а скоротити було потрібно всього незначну кількість цих пускових установок, як того вимагалося за договорами, які ратифікувала Верховна Рада України. Прикладом сьогодення є військова програма РФ, яка передбачає використання МБР із неядерними зарядами і вражаючими елементами кінетичної дії, що рухаються в атмосфері на гіпербалістичних швидкостях, зокрема для боротьби із авіаносними групами потенційного супротивника.
Ми розбираємо ядерні боєголовки. Відбувається процес переробки ядерних боєголовок на паливо. І це буде займати до 20 років. А в цей час Україна поступово входить в НАТО, як Польща, Чехія чи Словаччина. Все було готове для того, щоб саме цим шляхом, рухаючись. І сьогодні ми б не мали війни. І Крим би, Донецьк і Луганськ були українськими. А вийшло не так. Бо наше керівництво, коли говорили про НАТО, вони ж всі комуністи… ви ж розумієте…
Ukrainian написав:А зараз такої залежності немає? Україна не в НАТО саме через таку залежність
Зараз немає, зі зброєю НАТО не прийме, ми не Франція з Англією, а більше Іран чи Ізраїль, якби в нас була ядерна зброя.
Ukrainian написав:От саме тактична для запобігання локальних конфліктів
Жодна країна не використає локальну ядерну зброю в локальних конфліктах. Ядерна зброя буде задіяна тільки тоді, колі війска противника підійдуть до столиці чи її оточать, не раніше. Євреї свою не використали, саме по цій причині, як і пакистанці, і ніхто не використає, навіть північнокорейці.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 19 гру, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.
На питання, яку фігуру нагадує йому Україна на світовій шахівниці, Бжезінський відповів: "Скоріше слона. Вона рухається по прямій лінії то вперед, то назад". Після окупації Криму в березні 2014 року в Україні переважно цитували не Бжезінського, а канцлера Німецької імперії Отто фон Бісмарка, якому нібито належать слова: "Договори з Росією не варті й паперу, на якому вони написані". Анексія Кримського півострова змахнула з Будапештського меморандуму архівний пил за останні 20 років. Хоча, за словами Олександра Чалого, про документ згадували й до 2014-го. Наприклад, восени 2003 року — під час російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла. Росіяни тоді почали будувати дамбу від Таманського півострова до прикордонного острова. Спроби організувати телефонну розмову президентів Кучми й Путіна ні до чого не привели. Українська сторона дала зрозуміти американцям, що вимагатиме термінових консультацій, передбачених шостою статтею Будапештського меморандуму. Після того, як втрутилися американські дипломати, розмова президентів України й Росії відбулася, і гостра фаза конфлікту минула.
Стосовно уроків Будапешта більшість експертів сходяться на двох висновках. Перший — зберегти ядерний статус у 1990-х Україна змогла б, тільки якби опинилася в ізоляції та стала другою Північною Кореєю. Другий — на переговорах Україна продешевила.
Якби тоді ми вперлися рогом і зажадали за відмову від ядерної зброї статус кандидата в члени ЄС, вступ до Світової організації торгівлі, скасування поправки Джексона — Веніка, якби зібрали пакет з усіх поправок і всіх організацій, куди прагнули потрапити, ми могли б усе це отримати без принизливих умов і тяжких переговорів, через які пройшли пізніше, — переконаний Чалий. З ним погоджується й історик Сергій Плохій. — Зрозуміло, що у 1994 році західні держави не готові були робити те, що зробили Британія і Франція з Польщею в 1939-му: давати гарантії недоторканності кордонів і автоматичного входження у війну в разі їх порушення. Але був один варіант, не до кінця використаний українською стороною. Це було питання членства в НАТО. В адміністрації Клінтона були люди, готові про це говорити.
Ukrainian написав:Якби тоді ми вперлися рогом і зажадали за відмову від ядерної зброї статус кандидата в члени ЄС, вступ до Світової організації торгівлі, скасування поправки Джексона — Веніка, якби зібрали пакет з усіх поправок і всіх організацій, куди прагнули потрапити, ми могли б усе це отримати без принизливих умов і тяжких переговорів, через які пройшли пізніше, — переконаний Чалий. З ним погоджується й історик Сергій Плохій. — Зрозуміло, що у 1994 році західні держави не готові були робити те, що зробили Британія і Франція з Польщею в 1939-му: давати гарантії недоторканності кордонів і автоматичного входження у війну в разі їх порушення. Але був один варіант, не до кінця використаний українською стороною. Це було питання членства в НАТО. В адміністрації Клінтона були люди, готові про це говорити.
Тоді ватанів в Україні була половина, такий фінт вухами не пройшов би. На Кравчука був шалений тиск, бо він не зробив так, як Назарбаєв. Наше ядерне роззброєння було немиуче, або автоматичне переведення в ранг країн-вигнаців, де був тоді Іран, а зараз Раша.
lapay написав:Зараз немає, зі зброєю НАТО не прийме, ми не Франція з Англією, а більше Іран чи Ізраїль, якби в нас була ядерна зброя.
Потрібно було відавати ядерну зброю в обмін на членство в НАТО та кандидатуру в ЄС. Справжня ціна за 3 третій арсенал а не шматок туалетного паперу з Будапешту який Україна отримала
lapay написав:Жодна країна не використає локальну ядерну зброю в локальних конфліктах. Ядерна зброя буде задіяна тільки тоді, колі війска противника підійдуть до столиці чи її оточать, не раніше. Євреї свою не використали, саме по цій причині, як і пакистанці, і ніхто не викорастає, навіть північнокорейці.
Американці використали в свій час, досить дієво. Використання однієї тактичної боєголовки Україною в Криму 2014 року в акваторії чорного моря остудило б гарячі кремлівські голови краще за все
В Україні були й політики, які не підтримували ідею ядерного роззброєння: В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко, Володимир Толубко, військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський та інші. У лютому цього року президент України Володимир Зеленський також сказав, що ядерне роззброєння було помилкою, адже ядерна зброя, на його думку, могла б допомогти Україні захистити свою територію від російської агресії. Хоча відновлювати ядерний арсенал Зеленський не пропонує. Історичною помилкою» ядерне роззброєння України називали і представники попередньої влади. Наприклад, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов ще у квітні 2018 року, а потім у червні 2020-го в інтерв’ю 5 каналу. «Те, що Україна віддала ядерний арсенал, було злочином проти України. Безумовно, ніхто б не посмів навіть подумати напасти на країну, яка має ядерну зброю. Не забувайте, що в Путіна є ядерна зброя. І коли ми аналізували їхні пропагандистські матеріали, зокрема фільм, який вони зняли про окупацію Криму, Путін у прямий ефір сказав: у випадку, коли б НАТО допомогло цій "хунті", тобто Україні, він готовий був використовувати ядерну зброю. І це не жарти. Це публічна заява», — сказав Олександр Турчинов
Колишній голова Служби безпеки України Ігор Смешко в серпні 2020 року в ефірі телеканалу «Україна 24» сказав, що ядерний статус — єдине, що може захистити Україну, тому, на його думку, потрібно вийти із Будапештського меморандуму. «Ізраїль робив свою ядерну зброю і не дискутував, він просто її створив. Україна має науково-технічні можливості, подивіться на кількість атомних електростанцій, у нас їх найбільше в Європі», — сказав Смешко. В ефірі цього ж телеканалу, але вже від 3 серпня 2021 року Ігор Смешко знову сказав, що відмова від ядерного статусу була помилкою, бо «Захід не здатен захистити Україну». https://ms.detector.media/trendi/post/2 ... da-chy-ni/