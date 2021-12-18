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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7565756675677568 Додано: Нед 19 гру, 2021 17:25 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: Потрібно було відавати ядерну зброю в обмін на членство в НАТО та кандидатуру в ЄС. Потрібно було відавати ядерну зброю в обмін на членство в НАТО та кандидатуру в ЄС.

Треба просто перестати стріляти. (с)

Якщо друга сторона цього не хоче, то ця магічна формула не працює. Ukrainian написав: Американці використали в свій час, досить дієво. Використання однієї тактичної боєголовки Україною в Криму 2014 року в акваторії чорного моря остудило б гарячі кремлівські голови краще за все Американці використали в свій час, досить дієво. Використання однієї тактичної боєголовки Україною в Криму 2014 року в акваторії чорного моря остудило б гарячі кремлівські голови краще за все

Або б призвело до ядерного удару РФ по нашим стратегічним об'єктам, в тому числі і з ядерною зброєю і повної окупації.

Думай-те. (с)

Ukrainian написав: Франція та пакістан мають ядерну зброю але чомусь не під санкціями. Все тече все міняється і світ поступово б звик. Франція та пакістан мають ядерну зброю але чомусь не під санкціями. Все тече все міняється і світ поступово б звик.

Ми не Франція, і навіть не союзник США Пакістан. Захід взагі б тоді промовчав, якби Раша, в такому випадку, організувала б тут всеукраїнський Лугандон під привідом встановлення контролю над ядерною зброєю.

Це все дурня. Деякі країни зупинились до крок до виготовлення власної Бомби, як ПАР чи Румунія, і сильно сумніваюсь, що ЯЗ і досі є в Ізраїлі, бо в плутонія є не дуже великий термін бойового зберігання, потім йде отруєння ізотопами самочинного розпаду. Наша ЯЗ, якби ми її залишили, вже була б не боєздатною.

Гемороя і санкцій дуже багато, а вигоди ніякої. Треба просто перестати стріляти. (с)Якщо друга сторона цього не хоче, то ця магічна формула не працює.Або б призвело до ядерного удару РФ по нашим стратегічним об'єктам, в тому числі і з ядерною зброєю і повної окупації.Думай-те. (с)Ми не Франція, і навіть не союзник США Пакістан. Захід взагі б тоді промовчав, якби Раша, в такому випадку, організувала б тут всеукраїнський Лугандон під привідом встановлення контролю над ядерною зброєю.Це все дурня. Деякі країни зупинились до крок до виготовлення власної Бомби, як ПАР чи Румунія, і сильно сумніваюсь, що ЯЗ і досі є в Ізраїлі, бо в плутонія є не дуже великий термін бойового зберігання, потім йде отруєння ізотопами самочинного розпаду. Наша ЯЗ, якби ми її залишили, вже була б не боєздатною.Гемороя і санкцій дуже багато, а вигоди ніякої. lapay Повідомлень: 12462 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 17:42 Re: Політичні дискусії lapay написав: Якщо друга сторона цього не хоче, то ця магічна формула не працює. Якщо друга сторона цього не хоче, то ця магічна формула не працює.

В другої сторони був вибір, або НАТО та ЄС або націлені ракети чи ризик ядерного конфлікту в центрі Європи . Що думаєш вони б вибрали? lapay написав: Або б призвело до ядерного удару РФ по нашим стратегічним об'єктам, в тому числі і з ядерною зброєю і повної окупації. Або б призвело до ядерного удару РФ по нашим стратегічним об'єктам, в тому числі і з ядерною зброєю і повної окупації.

А раші стратегічних об’єктів немає? Обмін ударами ніхто не відміняв, тому ядерна зброя і є зброєю стримування.

Це зараз пуйло такий герой до України , з ядерною Україною він би розмовляв на рівних В другої сторони був вибір, або НАТО та ЄС або націлені ракети чи ризик ядерного конфлікту в центрі Європи . Що думаєш вони б вибрали?А раші стратегічних об’єктів немає? Обмін ударами ніхто не відміняв, тому ядерна зброя і є зброєю стримування.Це зараз пуйло такий герой до України , з ядерною Україною він би розмовляв на рівних Ukrainian

Повідомлень: 10395 З нами з: 18.06.08 Подякував: 41 раз. Подякували: 725 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 18:00 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: В другої сторони був вибір, або НАТО та ЄС або націлені ракети чи ризик ядерного конфлікту в центрі Європи В другої сторони був вибір, або НАТО та ЄС або націлені ракети чи ризик ядерного конфлікту в центрі Європи

Ага, наступним члено НАТО стане КНДР.

Захід не піддавався і не піде на ядерний шантаж, нівіть коли його робив Совок, а не якась злиденна Україна.

А раші стратегічних об’єктів немає? Обмін ударами ніхто не відміняв, тому ядерна зброя і є зброєю стримування.

Це зараз пуйло такий герой до України , з ядерною Україною він би розмовляв на рівних

Мріяти про супердержаву під назваю Україна можна, але в реалі був і Кучма, і Янукович, який взагалі подарував США залишки збагаченого урану.



Так що мрійте, мрійте, поки світло не відключили під керівництвом найвеличнішого. Ага, наступним члено НАТО стане КНДР.Захід не піддавався і не піде на ядерний шантаж, нівіть коли його робив Совок, а не якась злиденна Україна.Мріяти про супердержаву під назваю Україна можна, але в реалі був і Кучма, і Янукович, який взагалі подарував США залишки збагаченого урану.Так що мрійте, мрійте, поки світло не відключили під керівництвом найвеличнішого. lapay Повідомлень: 12462 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 18:21 detroytred написав: Стосовно інтересу Заходу до України.

Навіть отих перелічених вами елементів цілком досить для інтересу.

Бо А.Сміт -- необхідність розширення ринків.

Ну і передовий рубіж протистояння зі Сходом. Стосовно інтересу Заходу до України.Навіть отих перелічених вами елементів цілком досить для інтересу.Бо А.Сміт -- необхідність розширення ринків.Ну і передовий рубіж протистояння зі Сходом.

Передовой рубеж они построили 25-30 лет назад, когда развалился соцлагерь и начался прием восточноевропейцев в НАТО и ЕС.

Восстановили статус, существовавший до 2МВ - историческую границу "настоящей" Европы (наследницы Греции-Рима, к тому же не пострадавшей от монгольского нашествия).

Развал СССР и последовавшие локальные конфликты им были вообще не нужны. Передовой рубеж они построили 25-30 лет назад, когда развалился соцлагерь и начался прием восточноевропейцев в НАТО и ЕС.Восстановили статус, существовавший до 2МВ - историческую границу "настоящей" Европы (наследницы Греции-Рима, к тому же не пострадавшей от монгольского нашествия).Развал СССР и последовавшие локальные конфликты им были вообще не нужны. Starikan 2 Повідомлень: 18492 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2380 раз. Подякували: 3027 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7565756675677568 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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