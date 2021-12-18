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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7565756675677568
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:25

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Потрібно було відавати ядерну зброю в обмін на членство в НАТО та кандидатуру в ЄС.

Треба просто перестати стріляти. (с)
Якщо друга сторона цього не хоче, то ця магічна формула не працює.
  Ukrainian написав:Американці використали в свій час, досить дієво. Використання однієї тактичної боєголовки Україною в Криму 2014 року в акваторії чорного моря остудило б гарячі кремлівські голови краще за все

Або б призвело до ядерного удару РФ по нашим стратегічним об'єктам, в тому числі і з ядерною зброєю і повної окупації.
Думай-те. (с)
  Ukrainian написав:Франція та пакістан мають ядерну зброю але чомусь не під санкціями. Все тече все міняється і світ поступово б звик.

Ми не Франція, і навіть не союзник США Пакістан. Захід взагі б тоді промовчав, якби Раша, в такому випадку, організувала б тут всеукраїнський Лугандон під привідом встановлення контролю над ядерною зброєю.
Це все дурня. Деякі країни зупинились до крок до виготовлення власної Бомби, як ПАР чи Румунія, і сильно сумніваюсь, що ЯЗ і досі є в Ізраїлі, бо в плутонія є не дуже великий термін бойового зберігання, потім йде отруєння ізотопами самочинного розпаду. Наша ЯЗ, якби ми її залишили, вже була б не боєздатною.
Гемороя і санкцій дуже багато, а вигоди ніякої.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:42

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Якщо друга сторона цього не хоче, то ця магічна формула не працює.

В другої сторони був вибір, або НАТО та ЄС або націлені ракети чи ризик ядерного конфлікту в центрі Європи . Що думаєш вони б вибрали?
  lapay написав:Або б призвело до ядерного удару РФ по нашим стратегічним об'єктам, в тому числі і з ядерною зброєю і повної окупації.

А раші стратегічних об’єктів немає? Обмін ударами ніхто не відміняв, тому ядерна зброя і є зброєю стримування.
Це зараз пуйло такий герой до України , з ядерною Україною він би розмовляв на рівних
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:00

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:В другої сторони був вибір, або НАТО та ЄС або націлені ракети чи ризик ядерного конфлікту в центрі Європи

Ага, наступним члено НАТО стане КНДР. :)
Захід не піддавався і не піде на ядерний шантаж, нівіть коли його робив Совок, а не якась злиденна Україна.
А раші стратегічних об’єктів немає? Обмін ударами ніхто не відміняв, тому ядерна зброя і є зброєю стримування.
Це зараз пуйло такий герой до України , з ядерною Україною він би розмовляв на рівних

Мріяти про супердержаву під назваю Україна можна, але в реалі був і Кучма, і Янукович, який взагалі подарував США залишки збагаченого урану.

Так що мрійте, мрійте, поки світло не відключили під керівництвом найвеличнішого.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:21

  detroytred написав: Стосовно інтересу Заходу до України.
Навіть отих перелічених вами елементів цілком досить для інтересу.
Бо А.Сміт -- необхідність розширення ринків.
Ну і передовий рубіж протистояння зі Сходом.

Передовой рубеж они построили 25-30 лет назад, когда развалился соцлагерь и начался прием восточноевропейцев в НАТО и ЕС.
Восстановили статус, существовавший до 2МВ - историческую границу "настоящей" Европы (наследницы Греции-Рима, к тому же не пострадавшей от монгольского нашествия).
Развал СССР и последовавшие локальные конфликты им были вообще не нужны.
Starikan
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  #<1 ... 7565756675677568
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