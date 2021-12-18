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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 19 гру, 2021 17:25
Ukrainian написав:
Потрібно було відавати ядерну зброю в обмін на членство в НАТО та кандидатуру в ЄС.
Треба просто перестати стріляти. (с)
Якщо друга сторона цього не хоче, то ця магічна формула не працює.
Ukrainian написав:
Американці використали в свій час, досить дієво. Використання однієї тактичної боєголовки Україною в Криму 2014 року в акваторії чорного моря остудило б гарячі кремлівські голови краще за все
Або б призвело до ядерного удару РФ по нашим стратегічним об'єктам, в тому числі і з ядерною зброєю і повної окупації.
Думай-те. (с)
Ukrainian написав:
Франція та пакістан мають ядерну зброю але чомусь не під санкціями. Все тече все міняється і світ поступово б звик.
Ми не Франція, і навіть не союзник США Пакістан. Захід взагі б тоді промовчав, якби Раша, в такому випадку, організувала б тут всеукраїнський Лугандон під привідом встановлення контролю над ядерною зброєю.
Це все дурня. Деякі країни зупинились до крок до виготовлення власної Бомби, як ПАР чи Румунія, і сильно сумніваюсь, що ЯЗ і досі є в Ізраїлі, бо в плутонія є не дуже великий термін бойового зберігання, потім йде отруєння ізотопами самочинного розпаду. Наша ЯЗ, якби ми її залишили, вже була б не боєздатною.
Гемороя і санкцій дуже багато, а вигоди ніякої.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 17:42
lapay написав:
Якщо друга сторона цього не хоче, то ця магічна формула не працює.
В другої сторони був вибір, або НАТО та ЄС або націлені ракети чи ризик ядерного конфлікту в центрі Європи . Що думаєш вони б вибрали?
lapay написав:
Або б призвело до ядерного удару РФ по нашим стратегічним об'єктам, в тому числі і з ядерною зброєю і повної окупації.
А раші стратегічних об’єктів немає? Обмін ударами ніхто не відміняв, тому ядерна зброя і є зброєю стримування.
Це зараз пуйло такий герой до України , з ядерною Україною він би розмовляв на рівних
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Додано: Нед 19 гру, 2021 18:00
Ukrainian написав:
В другої сторони був вибір, або НАТО та ЄС або націлені ракети чи ризик ядерного конфлікту в центрі Європи
Ага, наступним члено НАТО стане КНДР.
Захід не піддавався і не піде на ядерний шантаж, нівіть коли його робив Совок, а не якась злиденна Україна.
А раші стратегічних об’єктів немає? Обмін ударами ніхто не відміняв, тому ядерна зброя і є зброєю стримування.
Це зараз пуйло такий герой до України , з ядерною Україною він би розмовляв на рівних
Мріяти про супердержаву під назваю Україна можна, але в реалі був і Кучма, і Янукович, який взагалі подарував США залишки збагаченого урану.
Так що мрійте, мрійте, поки світло не відключили під керівництвом найвеличнішого.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 18:21
detroytred написав:
Стосовно інтересу Заходу до України.
Навіть отих перелічених вами елементів цілком досить для інтересу.
Бо А.Сміт -- необхідність розширення ринків.
Ну і передовий рубіж протистояння зі Сходом.
Передовой рубеж они построили 25-30 лет назад, когда развалился соцлагерь и начался прием восточноевропейцев в НАТО и ЕС.
Восстановили статус, существовавший до 2МВ - историческую границу "настоящей" Европы (наследницы Греции-Рима, к тому же не пострадавшей от монгольского нашествия).
Развал СССР и последовавшие локальные конфликты им были вообще не нужны.
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