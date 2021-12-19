Одна з причин, чому люди проти, каже Лілія Лаврів, бо біля колишньої лікарні є дитячий садок:



"В нас багато патріотів і всі розуміють, що таке патріотизм і що таке військові дії. І в душі всі готові долучитися. Але коли йде мова про щоденну безпеку наших дітей і ми розуміємо, що це буде перша точка, куди можуть вдарити у випадку якихось військових дій, то це ще гіршу створює небезпеку для жителів".

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Депутатка Білецької громади Галина Флиста живе у Великому Глибочку. Жінка розповіла, що думає про розгортання тут військових частин:



"Ми не маємо зараз для молоді нічого. Ми не можемо щось для них придумати. І ми якраз ці приміщення хотіли використати для того, щоб зайшли якийсь спортивний комплекс, кафе, реабілітаційний центр. І зараз нам дуже боляче, коли нам розказують, що ми проти військових. Ні, ми не проти. Якщо буде така необхідність – одне приміщення їм дати. Ну але не дати 2 приміщення і ті гаражі".