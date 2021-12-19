Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Потрібно було відавати ядерну зброю в обмін на членство в НАТО та кандидатуру в ЄС.
Треба просто перестати стріляти. (с) Якщо друга сторона цього не хоче, то ця магічна формула не працює.
Ukrainian написав:Американці використали в свій час, досить дієво. Використання однієї тактичної боєголовки Україною в Криму 2014 року в акваторії чорного моря остудило б гарячі кремлівські голови краще за все
Або б призвело до ядерного удару РФ по нашим стратегічним об'єктам, в тому числі і з ядерною зброєю і повної окупації. Думай-те. (с)
Ukrainian написав:Франція та пакістан мають ядерну зброю але чомусь не під санкціями. Все тече все міняється і світ поступово б звик.
Ми не Франція, і навіть не союзник США Пакістан. Захід взагі б тоді промовчав, якби Раша, в такому випадку, організувала б тут всеукраїнський Лугандон під привідом встановлення контролю над ядерною зброєю. Це все дурня. Деякі країни зупинились до крок до виготовлення власної Бомби, як ПАР чи Румунія, і сильно сумніваюсь, що ЯЗ і досі є в Ізраїлі, бо в плутонія є не дуже великий термін бойового зберігання, потім йде отруєння ізотопами самочинного розпаду. Наша ЯЗ, якби ми її залишили, вже була б не боєздатною. Гемороя і санкцій дуже багато, а вигоди ніякої.
detroytred написав: Стосовно інтересу Заходу до України. Навіть отих перелічених вами елементів цілком досить для інтересу. Бо А.Сміт -- необхідність розширення ринків. Ну і передовий рубіж протистояння зі Сходом.
Передовой рубеж они построили 25-30 лет назад, когда развалился соцлагерь и начался прием восточноевропейцев в НАТО и ЕС. Восстановили статус, существовавший до 2МВ - историческую границу "настоящей" Европы (наследницы Греции-Рима, к тому же не пострадавшей от монгольского нашествия). Развал СССР и последовавшие локальные конфликты им были вообще не нужны.
Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ), також використовуються назви UA: Суспільне мовлення та Суспільне (англ. UA: PBC[2]) — український суспільний телерадіомовник, який об'єднує найстарші українські телеканали та радіостанції.
Ukrainian Military Pages – незалежний інформаційний ресурс заснований у 2014 році, що висвітлює оборонну політику, діяльність військових формувань та ОПК України, а також світові новини мілітарної тематики, містить тематичну довідкову та статистичну інформацію.
Зокрема лише на Ukrainian Military Pages ви можете знайти переліки допущеного до експлуатації, прийнятого на озброєння та закупленого озброєння, узагальнену інформацію про надходження військової техніки до Збройних Сил України та інших військових формувань, а також багато іншої статистичної та аналітичної інформації щодо реформування армії, оборонної промисловості, розвитку технологій тощо. Інформація наводиться виключно на підставі відомостей офіційних звітів та документів, які не мають грифів обмеження доступу.
Крім того, Ukrainian Military Pages має електронну бібліотеку, що містить діючи бойові статути, військові стандарти, настанови, навчальні посібники, довідники, інструкції з експлуатації військової техніки, а також багато іншої корисної та цікавої літератури.
Ukrainian Military Pages не пов'язаний з Міністерством оборони України, іншими державними структурами та з будь-якими політичними організаціями.
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yanyura написав:pesikot Кто ж виноват, что вы хоть и пишете
Спасибо, я умею искать ссылки Новость только на этом сайте. И нигде больше. И почему именно этот сайт, о котором ранее ничего не было известно
Вопрос нафига это разгонять? Селяне на 100% правы: Возле детского садика штаб, транспорт, взрослые игры,.... - Пожалуйста за селом, да так, что бы транспорт курей и детей не давил. И машины через село не ездили.
yanyura написав:pesikot Кто ж виноват, что вы хоть и пишете
Спасибо, я умею искать ссылки Новость только на этом сайте. И нигде больше. И почему именно этот сайт, о котором ранее ничего не было известно
Вопрос нафига это разгонять? Селяне на 100% правы: Возле детского садика штаб, транспорт, взрослые игры,.... - Пожалуйста за селом, да так, что бы транспорт курей и детей не давил. И машины через село не ездили.
Обоснование, почему жители против, совсем другое:
Одна з причин, чому люди проти, каже Лілія Лаврів, бо біля колишньої лікарні є дитячий садок:
"В нас багато патріотів і всі розуміють, що таке патріотизм і що таке військові дії. І в душі всі готові долучитися. Але коли йде мова про щоденну безпеку наших дітей і ми розуміємо, що це буде перша точка, куди можуть вдарити у випадку якихось військових дій, то це ще гіршу створює небезпеку для жителів". ... Депутатка Білецької громади Галина Флиста живе у Великому Глибочку. Жінка розповіла, що думає про розгортання тут військових частин:
"Ми не маємо зараз для молоді нічого. Ми не можемо щось для них придумати. І ми якраз ці приміщення хотіли використати для того, щоб зайшли якийсь спортивний комплекс, кафе, реабілітаційний центр. І зараз нам дуже боляче, коли нам розказують, що ми проти військових. Ні, ми не проти. Якщо буде така необхідність – одне приміщення їм дати. Ну але не дати 2 приміщення і ті гаражі".
yanyura Сколько людей, столько и мнений - это и есть село, только по этому оно есть. Старшие за словом в карман не полезут - и они на 100% правы. Идиотов, что это транслируют ещё больше. Давайте по сути, например:
Разработка БМПО "Вавилон" остановлена по вине Минобороны, инженерная группа "Арей" подала иск
Разработка БМПО "Вавилон" остановлена по вине Минобороны, инженерная группа "Арей" подала иск Разработка тяжелой боевой машины пехоты "Вавилон" остановлена по вине Министерства обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу инженерной группы "Арей".
Разработчики указывают, что "Арей" простаивает 14 месяцев, а его ущерб достиг 31 848 722,61 грн. "Арей" подал иск против Минобороны.
"Под дикое кричание к…цапни на наших границах, Минобороны в традиционном всемирном турне выколачивает помощь и традиционно чихает на отечественные оборонные предприятия. Сейчас БМПО "Вавилон" должна уже производиться серийно и поставляться в ВСУ. Однако разработка БМПО "Вавилон" сорвано в угоду Кремля", - убеждены в инженерной группе. Источник: https://censor.net/ru/n3306089
Это на базе корпуса 64ки - стандартизировано под всю украинскую гусеничную бронетехнику. Я прав?
Kudrjavuy написав:Это на базе корпуса 64ки - стандартизировано под всю украинскую гусеничную бронетехнику. Я прав?
Прототип тяжелой БМП на базе шасси танка Т-64 от ХКБЗ
Первый вариант машины, названной БМП-64 харьковчане создали в 2005 году. Она была оснащена модулем с 30-мм пушкой 2А42, 7,62 мм пулемётом ПКТ, имелась навесная динамическая защита «Контакт-5». Кормовая часть корпуса оборудована двустворчатыми дверьми. (В первой части видео именно эта машина)
В 2012 году БМП была доработана и появилась версия БМПТ-64. Вторая модификация была оснащена дистанционно управляемой необитаемой башней с 30-мм автоматической пушкой КБА-2 или ЗТМ-2, дополнительными встроенными модулями от танка Т-64Е, комплексом ПТУРов, встроенной динамической защитой «Дуплет». Кормовая часть корпуса оборудована аппарелью.
Масса БМП составляла 34,5 тонны. В качестве силовой установки использовался двигатель 5 ТДФ мощностью 700 л.с. Скорость по шоссе могла достигать 60 км/ч, а запас хода составлял 600 км. Экипаж БМП состоял из 3 человек + до 12 человек десанта. Бронирование: Лоб – 90 БПС (БМП-64) и 105 БПС (БМПТ-64) Боротовая броня позволяла держать выстрел калибра 23 мм и выдерживала попадание гранаты ПГ-7ВМ Корма защищала от поражения калибром до 14,5 мм Комбинированная противоминная защита днища Защищала экипаж при подрыве на противотанковой мине ТМ-57
В начале 2015 года обещалось доделать машину (усилив ее бронирование и боевые качества), отправить ее на гос. испытания и уже к 2016 начать производство. Однако в серию БМПТ-64 так и не пошла…
Хто тоді був призидентом Порошенко ? Цензор … тут бачу а тут не бачу
Я тут трішки підправив
Под дикое кричание к…цапни на наших границах, Минобороны в традиционном всемирном турне выколачивает помощь и традиционно чихает на отечественные оборонные предприятия. Сейчас БМПТ-64 должна уже производиться серийно и поставляться в ВСУ. Однако разработка БМПТ-64 сорвано в угоду Кремля", - убеждены в инженерной группе.