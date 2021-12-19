Додано: Нед 19 гру, 2021 22:14

Kudrjavuy написав: Это на базе корпуса 64ки - стандартизировано под всю украинскую гусеничную бронетехнику. Я прав? Это на базе корпуса 64ки - стандартизировано под всю украинскую гусеничную бронетехнику. Я прав?

Прототип тяжелой БМП на базе шасси танка Т-64 от ХКБЗПервый вариант машины, названной БМП-64 харьковчане создали в 2005 году.Она была оснащена модулем с 30-мм пушкой 2А42, 7,62 мм пулемётом ПКТ, имелась навесная динамическая защита «Контакт-5».Кормовая часть корпуса оборудована двустворчатыми дверьми. (В первой части видео именно эта машина)В 2012 году БМП была доработана и появилась версия БМПТ-64.Вторая модификация была оснащена дистанционно управляемой необитаемой башней с 30-мм автоматической пушкой КБА-2 или ЗТМ-2, дополнительными встроенными модулями от танка Т-64Е, комплексом ПТУРов, встроенной динамической защитой «Дуплет».Кормовая часть корпуса оборудована аппарелью.Масса БМП составляла 34,5 тонны. В качестве силовой установки использовался двигатель 5 ТДФ мощностью 700 л.с. Скорость по шоссе могла достигать 60 км/ч, а запас хода составлял 600 км.Экипаж БМП состоял из 3 человек + до 12 человек десанта.Бронирование:Лоб – 90 БПС (БМП-64) и 105 БПС (БМПТ-64)Боротовая броня позволяла держать выстрел калибра 23 мм и выдерживала попадание гранаты ПГ-7ВМКорма защищала от поражения калибром до 14,5 ммКомбинированная противоминная защита днищаЗащищала экипаж при подрыве на противотанковой мине ТМ-57В начале 2015 года обещалось доделать машину (усилив ее бронирование и боевые качества), отправить ее на гос. испытания и уже к 2016 начать производство.Хто тоді був призидентом Порошенко ? Цензор … тут бачу а тут не бачуЯ тут трішки підправивПод дикое кричание к…цапни на наших границах, Минобороны в традиционном всемирном турне выколачивает помощь и традиционно чихает на отечественные оборонные предприятия. Сейчас БМПТ-64 должна уже производиться серийно и поставляться в ВСУ. Однако разработка БМПТ-64 сорвано в угоду Кремля", - убеждены в инженерной группе.