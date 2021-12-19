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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7566756775687569
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:24

  Kudrjavuy написав:
  yanyura написав:pesikot
Кто ж виноват, что вы хоть и пишете
Спасибо, я умею искать ссылки
Новость только на этом сайте. И нигде больше. И почему именно этот сайт, о котором ранее ничего не было известно


Вопрос нафига это разгонять?
Селяне на 100% правы:
Возле детского садика штаб, транспорт, взрослые игры,....
- Пожалуйста за селом, да так, что бы транспорт курей и детей не давил.
И машины через село не ездили.

Обоснование, почему жители против, совсем другое:
Одна з причин, чому люди проти, каже Лілія Лаврів, бо біля колишньої лікарні є дитячий садок:

"В нас багато патріотів і всі розуміють, що таке патріотизм і що таке військові дії. І в душі всі готові долучитися. Але коли йде мова про щоденну безпеку наших дітей і ми розуміємо, що це буде перша точка, куди можуть вдарити у випадку якихось військових дій, то це ще гіршу створює небезпеку для жителів".
...
Депутатка Білецької громади Галина Флиста живе у Великому Глибочку. Жінка розповіла, що думає про розгортання тут військових частин:

"Ми не маємо зараз для молоді нічого. Ми не можемо щось для них придумати. І ми якраз ці приміщення хотіли використати для того, щоб зайшли якийсь спортивний комплекс, кафе, реабілітаційний центр. І зараз нам дуже боляче, коли нам розказують, що ми проти військових. Ні, ми не проти. Якщо буде така необхідність – одне приміщення їм дати. Ну але не дати 2 приміщення і ті гаражі".

https://suspilne.media/189193-poblizu-t ... hto-proti/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:40

yanyura
Сколько людей, столько и мнений - это и есть село, только по этому оно есть.
Старшие за словом в карман не полезут - и они на 100% правы.
Идиотов, что это транслируют ещё больше.
Давайте по сути, например:
Разработка БМПО "Вавилон" остановлена по вине Минобороны, инженерная группа "Арей" подала иск

Разработка БМПО "Вавилон" остановлена по вине Минобороны, инженерная группа "Арей" подала иск
Разработка тяжелой боевой машины пехоты "Вавилон" остановлена по вине Министерства обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу инженерной группы "Арей".

Разработчики указывают, что "Арей" простаивает 14 месяцев, а его ущерб достиг 31 848 722,61 грн. "Арей" подал иск против Минобороны.

"Под дикое кричание к…цапни на наших границах, Минобороны в традиционном всемирном турне выколачивает помощь и традиционно чихает на отечественные оборонные предприятия. Сейчас БМПО "Вавилон" должна уже производиться серийно и поставляться в ВСУ. Однако разработка БМПО "Вавилон" сорвано в угоду Кремля", - убеждены в инженерной группе. Источник: https://censor.net/ru/n3306089

Это на базе корпуса 64ки - стандартизировано под всю украинскую гусеничную бронетехнику. Я прав?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:14

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Это на базе корпуса 64ки - стандартизировано под всю украинскую гусеничную бронетехнику. Я прав?





Прототип тяжелой БМП на базе шасси танка Т-64 от ХКБЗ

Первый вариант машины, названной БМП-64 харьковчане создали в 2005 году.
Она была оснащена модулем с 30-мм пушкой 2А42, 7,62 мм пулемётом ПКТ, имелась навесная динамическая защита «Контакт-5».
Кормовая часть корпуса оборудована двустворчатыми дверьми. (В первой части видео именно эта машина)

В 2012 году БМП была доработана и появилась версия БМПТ-64.
Вторая модификация была оснащена дистанционно управляемой необитаемой башней с 30-мм автоматической пушкой КБА-2 или ЗТМ-2, дополнительными встроенными модулями от танка Т-64Е, комплексом ПТУРов, встроенной динамической защитой «Дуплет».
Кормовая часть корпуса оборудована аппарелью.

Масса БМП составляла 34,5 тонны. В качестве силовой установки использовался двигатель 5 ТДФ мощностью 700 л.с. Скорость по шоссе могла достигать 60 км/ч, а запас хода составлял 600 км.
Экипаж БМП состоял из 3 человек + до 12 человек десанта.
Бронирование:
Лоб – 90 БПС (БМП-64) и 105 БПС (БМПТ-64)
Боротовая броня позволяла держать выстрел калибра 23 мм и выдерживала попадание гранаты ПГ-7ВМ
Корма защищала от поражения калибром до 14,5 мм
Комбинированная противоминная защита днища
Защищала экипаж при подрыве на противотанковой мине ТМ-57

В начале 2015 года обещалось доделать машину (усилив ее бронирование и боевые качества), отправить ее на гос. испытания и уже к 2016 начать производство.
Однако в серию БМПТ-64 так и не пошла…


Хто тоді був призидентом Порошенко ? Цензор … тут бачу а тут не бачу

Я тут трішки підправив

Под дикое кричание к…цапни на наших границах, Минобороны в традиционном всемирном турне выколачивает помощь и традиционно чихает на отечественные оборонные предприятия. Сейчас БМПТ-64 должна уже производиться серийно и поставляться в ВСУ. Однако разработка БМПТ-64 сорвано в угоду Кремля", - убеждены в инженерной группе.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:29

  Kudrjavuy написав:Разработка БМПО "Вавилон" остановлена по вине Минобороны, инженерная группа "Арей" подала иск[/b]

Разработка БМПО "Вавилон" остановлена по вине Минобороны, инженерная группа "Арей" подала иск

Это на базе корпуса 64ки - стандартизировано под всю украинскую гусеничную бронетехнику. Я прав?

Это те самые клоуны, что Азовец лепили, опять Бутусов из дерьма зраду лепит.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 23:39

  Ukrainian написав:убеждены в инженерной группе.

"Серийно" корпуса уже есть.
- Это переработка убогих 64к, коих официально стоит более 2х тысяч.
Там рассматривалась компоновка По принципу Меркавы.(двигатель спереди)
Но что Вы указали в ТТХ - как раз это и есть .......
1. Двигатель. 5ТДФ уже официально устарел(слабенький, дорогой, нежный, требовательный,)
2. Вооружение
3. компоновка под стандартизированный башенный комплекс.
4. управление
....................................
:roll: не, батенька, там работы.... при чём в аврале.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 01:18

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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 07:47

:shock:
  montagvide написав:
  Denik написав:
  kluychkooleg написав: Ескалація РФ до завершення Олімпіади в Пекіні - неможлива за будь-якими оцінками.

13 лет назад , Летние Олимпийские Игры в Пекине.
В первые часы и дни конфликта, совпавшего с открытием летней Олимпиады в Пекине, ключевым был вопрос о том, кто первым начал. Как это обычно случается, первой жертвой войны стала правда - в потоке противоречивых заявлений с разных сторон было сложно дать правильный ответ.

Официальный Тбилиси настаивал на том, что к началу боевых действий - атаке на Цхинвали в ночь с 7 на 8 августа 2008 года - грузинскую армию подтолкнули вооруженные нападения южноосетинских сепаратистов, и говорил о "восстановлении конституционного порядка" на неподконтрольной Тбилиси территории Южной Осетии. Россия утверждала, что защитила своих граждан и миротворцев в Южной Осетии и лишь ответила на агрессию со стороны Грузии, "принуждая ее к миру".

:shock: :shock: :shock: у Вас є сумнів "кто пєрвий начал"?
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:38

  alex10 написав::shock:
:shock: :shock: :shock: у Вас є сумнів "кто пєрвий начал"?

Сомнений нет, конечно. Просто у нас сейчас не принято об этом вспоминать.
Доклад международной комиссии, читайте 2 первых абзаца:
https://www.bbc.com/russian/internation ... gs_summary
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:51

  Tegularius написав:
  alex10 написав::shock:
:shock: :shock: :shock: у Вас є сумнів "кто пєрвий начал"?

Сомнений нет, конечно. Просто у нас сейчас не принято об этом вспоминать.
Доклад международной комиссии, читайте 2 первых абзаца:
https://www.bbc.com/russian/internation ... gs_summary

Эуропейцы тогда хорошо сыграли на стороне агрессора, хотя потом они оправдывались, мол на тот момент не было всей информации, что их не так поняли но дело сделано. По сути сам доклад опровергает эти тезисы, но кто же читает весь доклад?
Точно так ОБСЕ не видело российских войск на Донбассе.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:39

  Schmit написав:
  BìnhAutoDat написав:
  19yuriy91 написав:Печально, шо начинают кое где "радовать" возвращению Авакяна в политику, возвращению проф.политика. Типа, заканчивается время клоунов, приходит снова время проф.политиков.
Ну и постоянное "сменили гетьмана на клоуна"
А виноват будет, как всегда, недолугий нарид

Сменили одних клоунов на других

  Kudrjavuy написав:Зображення

Этот график - все, что надо знать про одних и других клоунов.

Вы же понимаете, что в условиях нестабильности, когда происходит грандиозная по своим масштабам локальная катастрофа, вроде 90-х, или событий 14-го года, то недостаточно быть хорошим президентом, чтобы эта нестабильность нивелировалась. У кого-то получилось бы лучше чем у Зеленского, но хорошо на сегодняшний день сделать бы не получилось ни у кого.
BìnhAutoDat
 
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