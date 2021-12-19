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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7567756875697570
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сейчас новость о Пете придаст драйву...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:01

  тарасов написав:сейчас новость о Пете придаст драйву...

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  #<1 ... 7567756875697570
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