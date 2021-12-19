|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 гру, 2021 16:33
сейчас новость о Пете придаст драйву...
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 468
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:01
тарасов написав:
сейчас новость о Пете придаст драйву...
Каким образом?
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Заблокований
- Повідомлень: 15699
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8936 раз.
- Подякували: 4283 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор