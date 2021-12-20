Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР. Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.
Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах.
Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.
Ukrainian написав:Kudrjavuy Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР. Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций. Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах. Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.
Покупали, между прочим, уголь у предприятий Украины, находящихся на территории Украины, а не у каких-то там "террористических организаций" и "боевиков". Лучше было замерзать и сидеть в темноте без угля? Деб...ы, б...
Ukrainian написав:Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.
Невдячні скотиняки ці зелені - посадили Семенченка, який зупинив цю зраду!