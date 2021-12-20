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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7568756975707571>
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сейчас новость о Пете придаст драйву...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:01

  тарасов написав:сейчас новость о Пете придаст драйву...

Каким образом?
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:59

  Tegularius написав:
  alex10 написав::shock:
:shock: :shock: :shock: у Вас є сумнів "кто пєрвий начал"?

Сомнений нет, конечно. Просто у нас сейчас не принято об этом вспоминать.
Доклад международной комиссии, читайте 2 первых абзаца:
https://www.bbc.com/russian/internation ... gs_summary

Интересно, почему не дать почитать для клоунов и еже с ними, в слух, четвёртый абзац?
:evil:
Ибо я так понимаю, больше 2х абзацев они самостоятельно не осилили.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:46

https://petition.president.gov.ua/petit ... 2fA7f0jg9E
В зале звучат радостные аплодисменты.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:02

Kudrjavuy
Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР.
Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.

Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах.

Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:04

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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:14

  Ukrainian написав:pesikot

В якому місці не співпадає?
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ок, признаю, не дочитал до конца этот длинный текст
Ты не брехло, касаемо этой статьи


Заблуждающийся - это да. Видишь только часть статьи, а не всю статью

detroyted, ты бы так от unicdima требовал извинений
Но что-то я такого не видел :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:17

  Ukrainian написав:Kudrjavuy
Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР.
Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.
Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах.
Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.

Покупали, между прочим, уголь у предприятий Украины, находящихся на территории Украины, а не у каких-то там "террористических организаций" и "боевиков".
Лучше было замерзать и сидеть в темноте без угля?
Деб...ы, б... :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:18

  yanyura написав:pesikot
Кто ж виноват, что вы хоть и пишете
Спасибо, я умею искать ссылки
Новость только на этом сайте. И нигде больше. И почему именно этот сайт, о котором ранее ничего не было известно

но на самом деле этого не умеете:
Поблизу Тернополя хочуть розмістити підрозділи тероборони. Хто проти
13 грудня

https://suspilne.media/189193-poblizu-t ... hto-proti/

А вот тут уже мимо

Первоначально было сообщение, без ссылки, что не хотят жители размещения подразделений тер.обороны

Потрудись не влазить в середину разговору, а изучи начало :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:27

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.

Невдячні скотиняки ці зелені - посадили Семенченка, який зупинив цю зраду! :)
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