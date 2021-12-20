Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Kudrjavuy Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР. Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.
Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах.
Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.
А ты без лозунгов не можешь ? Или опять скажешь, что я вру ?
1) Всё дело строится на якобы разговоре Медведчука с Козаком 2) Медведчук, при этом, спокойно живёт под домашним арестом в своем доме 3) Ты как себе представляешь "за государственые деньги" ? Это ещё доказать нужно. Безнал ? Боже збав, безнал из Украины в ОРДЛО не ходит Нал ? Вот так и написано в расходном кассовом "Зняття готівки для оплати вугілля в ОРДЛО" 4) Это всё спектакль, чтобы Порошенко не уехал в Турцию и далее в Польшу. Но разыграли весьма слабо
Ukrainian написав:Kudrjavuy Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР. Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций. Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах. Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.
Покупали, между прочим, уголь у предприятий Украины, находящихся на территории Украины, а не у каких-то там "террористических организаций" и "боевиков". Лучше было замерзать и сидеть в темноте без угля? Деб...ы, б...
та да, забавні персонажі. головне що "баригу" притисли (ну як притисли, то вони так думають), а хто і за що - то вже неважливо. може цей ніби як як "українець" напише, коли по вагнергкйту підозру вручать?
Ukrainian написав:Kudrjavuy Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР. Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.
Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах.
Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.
Вугілля купували з українських шахт, поки вони ще були зареєстровані в Україні, банківські рахунки в Україні. Після блокади сємєнченками/соболєвими боєвики шахти віджали, перереєстрували на курченків..., після цього вугілля вже ніхто не купував. Але зелені до сьогодні купують вугілля з дири через РФію і нічого, криміналу ніхто проти себе не відкриває. За Зеленського Україна відновила закупівлю вугілля з Росії й ОРДЛО — розслідування
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 20 гру, 2021 20:34, всього редагувалось 1 раз.
что на данном форуме общаемся не со всей Украины, а тупо с "телевизором". Тогда попробуем так, дикая, необузданная, чёрная коррупция - бич всей Украины, а не только Востока или Киева, и клоун реально понимает, что своё "он уже заработал"... Да, о чём это я вести из Ужгорода: https://ua-reporter.com/news/vid-s-nebe ... lovy-video
BìnhAutoDat написав:Вы же понимаете, что в условиях нестабильности, когда происходит грандиозная по своим масштабам локальная катастрофа, вроде 90-х, или событий 14-го года, то недостаточно быть хорошим президентом, чтобы эта нестабильность нивелировалась. У кого-то получилось бы лучше чем у Зеленского, но хорошо на сегодняшний день сделать бы не получилось ни у кого.
Кто на ком стоял ?
События 2014 года или 1990-х прировнять к факапам 2019-2021 годов ? Це мощно У нас сейчас активные боевые действия ? Нет А падение ВВП Украины началось ещё до пандемии
Так что, глобальных событий в Украине 2019-2021 гг для падения ВВП - нет Но есть недолугі действия действующей власти
Ukrainian написав:Kudrjavuy Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР. Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.
Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах.
Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.