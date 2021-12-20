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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7569757075717572>
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:28

  Ukrainian написав:Kudrjavuy
Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР.
Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.

Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах.

Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.

А ты без лозунгов не можешь ?
Или опять скажешь, что я вру ? :)

1) Всё дело строится на якобы разговоре Медведчука с Козаком
2) Медведчук, при этом, спокойно живёт под домашним арестом в своем доме
3) Ты как себе представляешь "за государственые деньги" ? Это ещё доказать нужно.
Безнал ? Боже збав, безнал из Украины в ОРДЛО не ходит
Нал ? Вот так и написано в расходном кассовом "Зняття готівки для оплати вугілля в ОРДЛО"
4) Это всё спектакль, чтобы Порошенко не уехал в Турцию и далее в Польшу. Но разыграли весьма слабо

Смотри шире, наш канадский друг :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:43

  Starikan написав:
  Ukrainian написав:Kudrjavuy
Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР.
Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.
Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах.
Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.

Покупали, между прочим, уголь у предприятий Украины, находящихся на территории Украины, а не у каких-то там "террористических организаций" и "боевиков".
Лучше было замерзать и сидеть в темноте без угля?
Деб...ы, б... :evil:


та да, забавні персонажі. головне що "баригу" притисли (ну як притисли, то вони так думають), а хто і за що - то вже неважливо.
може цей ніби як як "українець" напише, коли по вагнергкйту підозру вручать?
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:54

  Ukrainian написав:Kudrjavuy
Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР.
Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.

Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах.

Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.

Вугілля купували з українських шахт, поки вони ще були зареєстровані в Україні, банківські рахунки в Україні. Після блокади сємєнченками/соболєвими боєвики шахти віджали, перереєстрували на курченків..., після цього вугілля вже ніхто не купував. Але зелені до сьогодні купують вугілля з дири через РФію і нічого, криміналу ніхто проти себе не відкриває.
За Зеленського Україна відновила закупівлю вугілля з Росії й ОРДЛО — розслідування
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 20 гру, 2021 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:58

что на данном форуме общаемся не со всей Украины, а тупо с "телевизором".
Тогда попробуем так, дикая, необузданная, чёрная коррупция - бич всей Украины, а не только Востока или Киева, и клоун реально понимает, что своё "он уже заработал"...
Да, о чём это я вести из Ужгорода:
https://ua-reporter.com/news/vid-s-nebe ... lovy-video

И далее
https://trubyna.org.ua/novyny/ofis-prez ... lo-fedaka/

https://trubyna.org.ua/novyny/rozkradan ... biv-video/
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 20 гру, 2021 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:01

  BìnhAutoDat написав:Вы же понимаете, что в условиях нестабильности, когда происходит грандиозная по своим масштабам локальная катастрофа, вроде 90-х, или событий 14-го года, то недостаточно быть хорошим президентом, чтобы эта нестабильность нивелировалась. У кого-то получилось бы лучше чем у Зеленского, но хорошо на сегодняшний день сделать бы не получилось ни у кого.

Кто на ком стоял ?

События 2014 года или 1990-х прировнять к факапам 2019-2021 годов ? Це мощно
У нас сейчас активные боевые действия ? Нет
А падение ВВП Украины началось ещё до пандемии

Так что, глобальных событий в Украине 2019-2021 гг для падения ВВП - нет
Но есть недолугі действия действующей власти
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:08

  pesikot написав:Но есть недолугі действия действующей власти

Это уровень не тот.
"Целенаправленные", (в интересах внешнего Агрессора.)
На что указывалось годами ранее, но по факту ситуацию вообще клоуны запустили в "крутое пике".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:13

Re: Політичні дискусії

А ведь всё просто же. Кто-то на Банковой сидит очень мелочный, ничтожный, мстительный, но жадный. Который потом получит свои роялти.
Сериал Сваты 7 сезон
Выходит сериал "Сваты" на Россия-1
Зображення

И да, это не торговля на крови, это же другое :)

detroyted, твой выход.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:18

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:23

  Ukrainian написав:Kudrjavuy
Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", — сказано в заявлении ГБР.
Они подозреваются в покупке за государственные деньги угля у боевиков "Л/ДНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.

Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах.

Тепер стає зрозуміло чому Порошенко влаштовував Кремль.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это только часть ответов.
https://www.dialog.ua/opinion/242655_1640018570
Довольно хорошо сложенных.
К сожалению интересующих вопросов по сути именно - Население - НЕ ПОЛУЧИТ!
„Любой значительный человек чего-нибудь хочет и, более того, готов использовать любые средства для достижения своей цели.“ — Йозеф Геббельс

Источник: https://ru.citaty.net/avtory/iozef-gebbels/

Или ещё более, в лузу:
„Диктатору не нужно следовать за волей большинства. Однако он должен быть в состоянии использовать волю народа.“ — Йозеф Геббельс

Источник: https://ru.citaty.net/avtory/iozef-gebbels/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:47


Зелена кротівня повність відновила енергозалежність від РФії, но це ж не державна зрада.
Schmit
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