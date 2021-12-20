До пандемии была скорее стагнація, а не падение. Ковидное падение - во всем мире кроме Китая, а не только у нас. Скорее аналог 2008 года.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 гру, 2021 20:58
До пандемии была скорее стагнація, а не падение. Ковидное падение - во всем мире кроме Китая, а не только у нас. Скорее аналог 2008 года.
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:04
График видел ? Видел
Выводы ты сделал ? нет
Не надо бросаться умными словами, ты в них всё равно ничего не понимаешь
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:06
Наша песня хороша... Ты с этими аргументами таскаешься уже второй год.
1. До пандемии падения ВВП не было - было замедление роста во 2-м полугодии 2019-го.
2. Замедлялись тогда не только мы, а половина глобальной экономики, включая европейскую.
3. В пандемию упали не только мы, но и весь мир.
4. Нет персональной вины Порошенко за падение экономики в 2014-2015 гг, как нет персональной вины Зеленского за падение экономики в 2020-м. Точно так же нет персональной заслуги Порошенко за восстановление 2016-2018 гг, как нет персональной заслуги Зеленского за рекордный долларовый ВВП 2021-го.
Хватит уже объяснять сложные экономические процессы фамилиями политиков
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 20 гру, 2021 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:16
zРадио
Лучше бы ты молчал
Будёновка торчит изо всех щелей
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 20 гру, 2021 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:19
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:19
Как бы меня за это не банили, не удаляли, но сейчас дело подходит к Публичной развязке.
Как раз об этом публично раскладывалось все последние годы!
Сейчас кризис спровоцированный откровенными Врагами достиг апогея.
Прошу прощения, но на следующую зиму в Украине уже физически не останется средств для закупки угля, нефти, газа,...
- Шахты на подконтрольной территории - разграблены.
При чём с невероятной активностью и при Порошенко. С участием баскаков типа представителей ЕС которых сейчас представляют, как "борцунов за Украину"...
Не стоит забывать о остальных, ещё более Лютых Врагах Украины.
- Но только за конкретные преступления!
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:28
Re: Політичні дискусії
Кстати, а что так возбудились
zRadio и Козак-Характерник
?
Хотелось бы их спросить, как вам "Сваты" на Россия-1 ?
Ничего не жмет ?
Честные вы наши
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