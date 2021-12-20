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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7569757075717572
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:58

  pesikot написав:А падение ВВП Украины началось ещё до пандемии

Так что, глобальных событий в Украине 2019-2021 гг для падения ВВП - нет
Но есть недолугі действия действующей власти

До пандемии была скорее стагнація, а не падение. Ковидное падение - во всем мире кроме Китая, а не только у нас. Скорее аналог 2008 года.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 21:04

  Tegularius написав:
  pesikot написав:А падение ВВП Украины началось ещё до пандемии

Так что, глобальных событий в Украине 2019-2021 гг для падения ВВП - нет
Но есть недолугі действия действующей власти

До пандемии была скорее стагнація, а не падение. Ковидное падение - во всем мире кроме Китая, а не только у нас. Скорее аналог 2008 года.

График видел ? Видел
Выводы ты сделал ? нет

Не надо бросаться умными словами, ты в них всё равно ничего не понимаешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 21:06

  pesikot написав:Кто на ком стоял ?

События 2014 года или 1990-х прировнять к факапам 2019-2021 годов ? Це мощно
У нас сейчас активные боевые действия ? Нет
А падение ВВП Украины началось ещё до пандемии

Так что, глобальных событий в Украине 2019-2021 гг для падения ВВП - нет
Но есть недолугі действия действующей власти


Наша песня хороша... Ты с этими аргументами таскаешься уже второй год.

1. До пандемии падения ВВП не было - было замедление роста во 2-м полугодии 2019-го.
2. Замедлялись тогда не только мы, а половина глобальной экономики, включая европейскую.
3. В пандемию упали не только мы, но и весь мир.
4. Нет персональной вины Порошенко за падение экономики в 2014-2015 гг, как нет персональной вины Зеленского за падение экономики в 2020-м. Точно так же нет персональной заслуги Порошенко за восстановление 2016-2018 гг, как нет персональной заслуги Зеленского за рекордный долларовый ВВП 2021-го.

Хватит уже объяснять сложные экономические процессы фамилиями политиков
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 20 гру, 2021 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 21:19

  Schmit написав:Зелена кротівня повність відновила енергозалежність від РФії, но це ж не державна зрада.

Как бы меня за это не банили, не удаляли, но сейчас дело подходит к Публичной развязке.

Как раз об этом публично раскладывалось все последние годы!
Сейчас кризис спровоцированный откровенными Врагами достиг апогея.
Прошу прощения, но на следующую зиму в Украине уже физически не останется средств для закупки угля, нефти, газа,...
- Шахты на подконтрольной территории - разграблены.
При чём с невероятной активностью и при Порошенко. С участием баскаков типа представителей ЕС которых сейчас представляют, как "борцунов за Украину"...
  Козак-характерник написав:Пороха на палю! 8)

Не стоит забывать о остальных, ещё более Лютых Врагах Украины.
- Но только за конкретные преступления!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:07

  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:Пороха на палю! 8)

Не стоит забывать о остальных, ещё более Лютых Врагах Украины.
- Но только за конкретные преступления!

Кроліка на мангал! 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:11

Re: Політичні дискусії

П’ятий президент, народний депутат Петро Порошенко блокував поставки в Україну вугілля з Південно-Африканської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник управління в Головному слідчому управлінні СБУ Анатолій Буліч повідомив на брифінгу.

"Порошенко підозрюється в тому, що впродовж 2014-2015 років, перебуваючи на посаді президента України, використовуючи надані йому повноваження і наявні інструменти впливу на певних керівників центральних органів державної влади, вжив незаконні заходи до розірвання існуючих торгівельних зв’язків України на постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки", - наголосив Буліч.
Також він додав, що водночас Порошенко "на вимогу представників Російської Федерації організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій, чим поставив Україну у залежність від представників РФ та вказаних псевдо-республік".

Буліч наголосив, що ці дії Порошенка допомогли Російській Федерації та терористичним організаціям Л/ДНР у підривній діяльності проти України.

При цьому Буліч підкреслив, що це "однією із форм державної зради".
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:16

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Також він додав, що водночас Порошенко "на вимогу представників Російської Федерації організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій, чим поставив Україну у залежність від представників РФ та вказаних псевдо-республік".

У Зелі дах зовсім поїхав. Скоро Порошенко буде винен в тому, що зелебобіки почнуть напряму електроенергію у Раші купувати, як купують в Білораші.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:19

Re: Політичні дискусії

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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:24

  unicdima написав:У держави немає заборгованості по зарплаті перед шахтарями - Шмигаль
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Знову порохата пропаганда набрехала.


НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн

НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в понедельник, 20 декабря, сообщили о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн экс-директору ГП "Оператор рынка", который сегодня является внештатным советником министра энергетики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-службу САП.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время указанному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Источник: https://censor.net/ru/n3306284

И сегодняшнее:
Четверту добу під землею. На Донеччині страйкують гірники шахти Капітальна
Олег Ломакін Анастасія Галасюк
https://suspilne.media/191230-cetvertu- ... kapitalna/
20 грудня, 19:30
·
Четверту добу під землею. На Донеччині страйкують гірники шахти КапітальнаШахта "Капітальна" об’єднання "Мирноградвугілля", фото: Суспільне Донбас
В Мирнограді 15 гірників шахти "Капітальна" четверту добу залишаються під землею. Також з 17-го грудня не працюють інші робітники. Шахтарі страйкують через заборгованість із заробітної плати, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Видобуток вугілля на шахті "Капітальній" наразі призупинено. Понад дві тисячі людей не отримують зарплатню з вересня.

20-го грудня гірники шахти прийшли на роботу, але до забою не спустилися. За їх словами, таким чином підтримують страйк щодо невиплати заробітної плати
Kudrjavuy
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