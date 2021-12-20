Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
События 2014 года или 1990-х прировнять к факапам 2019-2021 годов ? Це мощно У нас сейчас активные боевые действия ? Нет А падение ВВП Украины началось ещё до пандемии
Так что, глобальных событий в Украине 2019-2021 гг для падения ВВП - нет Но есть недолугі действия действующей власти
Наша песня хороша... Ты с этими аргументами таскаешься уже второй год.
1. До пандемии падения ВВП не было - было замедление роста во 2-м полугодии 2019-го. 2. Замедлялись тогда не только мы, а половина глобальной экономики, включая европейскую. 3. В пандемию упали не только мы, но и весь мир. 4. Нет персональной вины Порошенко за падение экономики в 2014-2015 гг, как нет персональной вины Зеленского за падение экономики в 2020-м. Точно так же нет персональной заслуги Порошенко за восстановление 2016-2018 гг, как нет персональной заслуги Зеленского за рекордный долларовый ВВП 2021-го.
Хватит уже объяснять сложные экономические процессы фамилиями политиков
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 20 гру, 2021 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Зелена кротівня повність відновила енергозалежність від РФії, но це ж не державна зрада.
Как бы меня за это не банили, не удаляли, но сейчас дело подходит к Публичной развязке.
Как раз об этом публично раскладывалось все последние годы! Сейчас кризис спровоцированный откровенными Врагами достиг апогея. Прошу прощения, но на следующую зиму в Украине уже физически не останется средств для закупки угля, нефти, газа,... - Шахты на подконтрольной территории - разграблены. При чём с невероятной активностью и при Порошенко. С участием баскаков типа представителей ЕС которых сейчас представляют, как "борцунов за Украину"...
Козак-характерник написав:Пороха на палю!
Не стоит забывать о остальных, ещё более Лютых Врагах Украины. - Но только за конкретные преступления!
П’ятий президент, народний депутат Петро Порошенко блокував поставки в Україну вугілля з Південно-Африканської Республіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник управління в Головному слідчому управлінні СБУ Анатолій Буліч повідомив на брифінгу.
"Порошенко підозрюється в тому, що впродовж 2014-2015 років, перебуваючи на посаді президента України, використовуючи надані йому повноваження і наявні інструменти впливу на певних керівників центральних органів державної влади, вжив незаконні заходи до розірвання існуючих торгівельних зв’язків України на постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки", - наголосив Буліч. Також він додав, що водночас Порошенко "на вимогу представників Російської Федерації організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій, чим поставив Україну у залежність від представників РФ та вказаних псевдо-республік".
Буліч наголосив, що ці дії Порошенка допомогли Російській Федерації та терористичним організаціям Л/ДНР у підривній діяльності проти України.
При цьому Буліч підкреслив, що це "однією із форм державної зради".
unicdima написав:Також він додав, що водночас Порошенко "на вимогу представників Російської Федерації організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій, чим поставив Україну у залежність від представників РФ та вказаних псевдо-республік".
У Зелі дах зовсім поїхав. Скоро Порошенко буде винен в тому, що зелебобіки почнуть напряму електроенергію у Раші купувати, як купують в Білораші.
unicdima написав:У держави немає заборгованості по зарплаті перед шахтарями - Шмигаль --------------------------------------------------------------------------------- Знову порохата пропаганда набрехала.
НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн
НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в понедельник, 20 декабря, сообщили о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн экс-директору ГП "Оператор рынка", который сегодня является внештатным советником министра энергетики Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-службу САП.
"В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен", - говорится в сообщении.
В настоящее время указанному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Четверту добу під землею. На Донеччині страйкують гірники шахти Капітальна Олег Ломакін Анастасія Галасюк https://suspilne.media/191230-cetvertu- ... kapitalna/ 20 грудня, 19:30 · Четверту добу під землею. На Донеччині страйкують гірники шахти КапітальнаШахта "Капітальна" об’єднання "Мирноградвугілля", фото: Суспільне Донбас В Мирнограді 15 гірників шахти "Капітальна" четверту добу залишаються під землею. Також з 17-го грудня не працюють інші робітники. Шахтарі страйкують через заборгованість із заробітної плати, повідомляє кореспондентка Суспільного.
Видобуток вугілля на шахті "Капітальній" наразі призупинено. Понад дві тисячі людей не отримують зарплатню з вересня.
20-го грудня гірники шахти прийшли на роботу, але до забою не спустилися. За їх словами, таким чином підтримують страйк щодо невиплати заробітної плати