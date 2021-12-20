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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7570757175727573
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 03:09

  lapay написав:
  unicdima написав:Також він додав, що водночас Порошенко "на вимогу представників Російської Федерації організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій, чим поставив Україну у залежність від представників РФ та вказаних псевдо-республік".

У Зелі дах зовсім поїхав. Скоро Порошенко буде винен в тому, що зелебобіки почнуть напряму електроенергію у Раші купувати, як купують в Білораші.

Нормально. Для лохтората Зели - пойдет. У них же мозг аквариумных рыбок: уснули, проснулись - ничего не помнят. Включили 2 топора - им все рассказали "как было" - идут голосовать.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 03:20

Re: Політичні дискусії

А что там Голос? Совесть нации, "онидругие", "последняя надежда"... Фсе, приехали?
airmax78
 
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  #<1 ... 7570757175727573
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