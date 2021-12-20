Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:А ведь всё просто же. Кто-то на Банковой сидит очень мелочный, ничтожный, мстительный, но жадный. Который потом получит свои роялти. Сериал Сваты 7 сезон Выходит сериал "Сваты" на Россия-1
И да, это не торговля на крови, это же другое
detroyted, твой выход.
А що ти чекаєш-то? Від мене.
Підтримки твого обурення президентом чи мого обурення їм (або черговим отаким випадком)?
Стосовно тебе я тобі особисто вже багато разів вказував, що мій формат спілкування з тобою -- макати тебе у твої зашквари. Здогадайся чому?))
Стосовно Зе. Теж саме -- вже багато разів підкреслював. Від артиста я не очікував і не очікую нічого занадтого. Ні позитивного, ні негативного. Він діє у руслі усіх папередників -- по мінімуму.
Бодається з конкурентом Порошенком, мутить з вугіллям-гасом-сценаріями і т.д. -- це вся та ж чухня, що й папередники й папередники.
Віконце можливостей відчинилося в Порошенка. Саме в Порошенка. Тільки в Порошенка. І він їх прогавив... Тому до нього в мене трохи вищі критерії, ніж до інших. Ключове слово -- трохи. Бо по мінімуму він зробив: державу зберіг, економіку втримав.
А Зе і так вже робить дива! Досі на посаді... І як ти і Ко не голосять, що він і зраджує, здає, патріотів гнобить, за грати кидає, і т.д. і тощо (навіть Овоч -- дитя мале в порівнянні), але на посаді. І ніякого Майдану...
До речі, за віконце виглянь: держава є, люди працюють, готуються до свят, західні партнери допомагають.
lapay написав: Дякую. Отримав величезне моральне задоволення. Я так красиво, емоційно и наочно не можу висловлюватись. Раджу всім подивитись.
І чим це відрізняється від "просто перестать стрелять"?
Тільки образами у бік обивателя. Тобто хамством. Примітивнішим... Від художника))
Коли потрібна була підтримка від обивателя турнути Овоча, натиснути на ригів, так отакі художники знайшли інструменти впливу на нікчемного цього обивателя. Від бутербродів, пісень зі сцени ... Як там самі ж казали -- увесь народ ... (Навіть бабця пенсіонерка тягнула свій супчик... А коли вона проголосувала за Зе, то тепер -- не така стала. Тепер майданівцю-обивателю тицяє цей Поярков -- а он у Хфранції...).
А як треба далі... Так оціж пояркови (активні) -- сидять на дупі рівно... Бо оці їх дії з лісом поруч, волонтерством -- це з точки зору дійсно результату рівня суспільства -- піар... Або власне хобі, інтереси.
Ось оцим активним й треба працювати з ... обивателем. Щоб він з плакатиком пройшовся. Підтримав.