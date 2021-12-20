lapay написав:
Дякую. Отримав величезне моральне задоволення. Я так красиво, емоційно и наочно не можу висловлюватись. Раджу всім подивитись.
І чим це відрізняється від "просто перестать стрелять"?
Тільки образами у бік обивателя.
Тобто хамством. Примітивнішим...
Від художника))
Коли потрібна була підтримка від обивателя турнути Овоча, натиснути на ригів, так отакі художники знайшли інструменти впливу на нікчемного цього обивателя.
Від бутербродів, пісень зі сцени ...
Як там самі ж казали -- увесь народ ...
(Навіть бабця пенсіонерка тягнула свій супчик...
А коли вона проголосувала за Зе, то тепер -- не така стала.
Тепер майданівцю-обивателю тицяє цей Поярков -- а он у Хфранції...).
А як треба далі...
Так оціж пояркови (активні) -- сидять на дупі рівно...
Бо оці їх дії з лісом поруч, волонтерством -- це з точки зору дійсно результату рівня суспільства -- піар...
Або власне хобі, інтереси.
(Бо змусити працювати нормально постачальників МО - це дійсно справа; а самому привезти - це ...
Задовільняє усіх: постачальників - бо проблема зглажується; волонтерів - піар, самозадоволення; тих, кому привезли. Але возять не усім)) Возили б усім, так і МО не потрібне))
Арахамія, коли побачив служби тила МО на власні очі, заявив на кшталт -- що волонтерство є краплиную.
Ось оцим активним й треба працювати з ... обивателем.
Щоб він з плакатиком пройшовся.
Підтримав. Кого?
Активних.