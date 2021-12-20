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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7570757175727573 Додано: Вів 21 гру, 2021 11:14 pesikot написав: Ukrainian написав: pesikot



В якому місці не співпадає?

В якому місці не співпадає?

ок, признаю, не дочитал до конца этот длинный текст

Ты не брехло, касаемо этой статьи





Заблуждающийся - это да. Видишь только часть статьи, а не всю статью



detroyted, ты бы так от unicdima требовал извинений

Но что-то я такого не видел Заблуждающийся - это да. Видишь только часть статьи, а не всю статью, ты бы так оттребовал извиненийНо что-то я такого не видел

Визнання тобою своєї брехні ще якось бачу.

Вибачення ні.



Дискусія)) в мене з тобою (причини ти ж сам знаєш -- от оте море брехні та образ, яке ти жбурляєш у мій бік).

До чого тут unicdima?



Твоє намагання висувати до мене якісь вимоги стосовно реакції на іншого форумчанином -- це з тієї ж серії, що рахування повідомлень)) Визнання тобою своєї брехні ще якось бачу.Вибачення ні.Дискусія)) в мене з тобою (причини ти ж сам знаєш -- от оте море брехні та образ, яке ти жбурляєш у мій бік).До чого тут unicdima?Твоє намагання висувати до мене якісь вимоги стосовно реакції на іншого форумчанином -- це з тієї ж серії, що рахування повідомлень)) detroytred

Повідомлень: 24856 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2087 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 11:35 pesikot написав: А ведь всё просто же. Кто-то на Банковой сидит очень мелочный, ничтожный, мстительный, но жадный. Который потом получит свои роялти.

Сериал Сваты 7 сезон

Выходит сериал "Сваты" на Россия-1





И да, это не торговля на крови, это же другое



detroyted, твой выход. А ведь всё просто же. Кто-то на Банковой сидит очень мелочный, ничтожный, мстительный, но жадный. Который потом получит свои роялти.Выходит сериал "Сваты" на Россия-1И да, это не торговля на крови, это же другое, твой выход.

А що ти чекаєш-то?

Від мене.



Підтримки твого обурення президентом чи мого обурення їм (або черговим отаким випадком)?



Стосовно тебе я тобі особисто вже багато разів вказував, що мій формат спілкування з тобою -- макати тебе у твої зашквари.

Здогадайся чому?))



Стосовно Зе. Теж саме -- вже багато разів підкреслював. Від артиста я не очікував і не очікую нічого занадтого.

Ні позитивного, ні негативного.

Він діє у руслі усіх папередників -- по мінімуму.



Бодається з конкурентом Порошенком, мутить з вугіллям-гасом-сценаріями і т.д. -- це вся та ж чухня, що й папередники й папередники.



Віконце можливостей відчинилося в Порошенка. Саме в Порошенка. Тільки в Порошенка. І він їх прогавив...

Тому до нього в мене трохи вищі критерії, ніж до інших.

Ключове слово -- трохи.

Бо по мінімуму він зробив: державу зберіг, економіку втримав.





А Зе і так вже робить дива!

Досі на посаді...

І як ти і Ко не голосять, що він і зраджує, здає, патріотів гнобить, за грати кидає, і т.д. і тощо (навіть Овоч -- дитя мале в порівнянні), але на посаді.

І ніякого Майдану...



До речі, за віконце виглянь: держава є, люди працюють, готуються до свят, західні партнери допомагають. А що ти чекаєш-то?Від мене.Підтримки твого обурення президентом чи мого обурення їм (або черговим отаким випадком)?Стосовно тебе я тобі особисто вже багато разів вказував, що мій формат спілкування з тобою -- макати тебе у твої зашквари.Здогадайся чому?))Стосовно Зе. Теж саме -- вже багато разів підкреслював. Від артиста я не очікував і не очікую нічого занадтого.Ні позитивного, ні негативного.Він діє у руслі усіх папередників -- по мінімуму.Бодається з конкурентом Порошенком, мутить з вугіллям-гасом-сценаріями і т.д. -- це вся та ж чухня, що й папередники й папередники.Віконце можливостей відчинилося в Порошенка. Саме в Порошенка. Тільки в Порошенка. І він їх прогавив...Тому до нього в мене трохи вищі критерії, ніж до інших.Ключове слово -- трохи.Бо по мінімуму він зробив: державу зберіг, економіку втримав.А Зе і так вже робить дива!Досі на посаді...І як ти і Ко не голосять, що він і зраджує, здає, патріотів гнобить, за грати кидає, і т.д. і тощо (навіть Овоч -- дитя мале в порівнянні), але на посаді.І ніякого Майдану...До речі, за віконце виглянь: держава є, люди працюють, готуються до свят, західні партнери допомагають. detroytred

Повідомлень: 24856 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2087 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 11:43 Schmit

Повідомлень: 2567 З нами з: 08.09.09 Подякував: 57 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 11:51 lapay написав:

Дякую. Отримав величезне моральне задоволення. Я так красиво, емоційно и наочно не можу висловлюватись. Раджу всім подивитись. Дякую. Отримав величезне моральне задоволення. Я так красиво, емоційно и наочно не можу висловлюватись. Раджу всім подивитись.

І чим це відрізняється від "просто перестать стрелять"?



Тільки образами у бік обивателя.

Тобто хамством. Примітивнішим...

Від художника))



Коли потрібна була підтримка від обивателя турнути Овоча, натиснути на ригів, так отакі художники знайшли інструменти впливу на нікчемного цього обивателя.

Від бутербродів, пісень зі сцени ...

Як там самі ж казали -- увесь народ ...

(Навіть бабця пенсіонерка тягнула свій супчик...

А коли вона проголосувала за Зе, то тепер -- не така стала.

Тепер майданівцю-обивателю тицяє цей Поярков -- а он у Хфранції...).



А як треба далі...

Так оціж пояркови (активні) -- сидять на дупі рівно...

Бо оці їх дії з лісом поруч, волонтерством -- це з точки зору дійсно результату рівня суспільства -- піар...

Або власне хобі, інтереси.

(Бо змусити працювати нормально постачальників МО - це дійсно справа; а самому привезти - це ...

Задовільняє усіх: постачальників - бо проблема зглажується; волонтерів - піар, самозадоволення; тих, кому привезли. Але возять не усім)) Возили б усім, так і МО не потрібне))

Арахамія, коли побачив служби тила МО на власні очі, заявив на кшталт -- що волонтерство є краплиную.



Ось оцим активним й треба працювати з ... обивателем.

Щоб він з плакатиком пройшовся.

Підтримав. Кого?

Активних. І чим це відрізняється від "просто перестать стрелять"?Тільки образами у бік обивателя.Тобто хамством. Примітивнішим...Від художника))Коли потрібна була підтримка від обивателя турнути Овоча, натиснути на ригів, так отакі художники знайшли інструменти впливу на нікчемного цього обивателя.Від бутербродів, пісень зі сцени ...Як там самі ж казали -- увесь народ ...(Навіть бабця пенсіонерка тягнула свій супчик...А коли вона проголосувала за Зе, то тепер -- не така стала.Тепер майданівцю-обивателю тицяє цей Поярков -- а он у Хфранції...).А як треба далі...Так оціж пояркови (активні) -- сидять на дупі рівно...Бо оці їх дії з лісом поруч, волонтерством -- це з точки зору дійсно результату рівня суспільства -- піар...Або власне хобі, інтереси.(Бо змусити працювати нормально постачальників МО - це дійсно справа; а самому привезти - це ...Задовільняє усіх: постачальників - бо проблема зглажується; волонтерів - піар, самозадоволення; тих, кому привезли. Але возять не усім)) Возили б усім, так і МО не потрібне))Арахамія, коли побачив служби тила МО на власні очі, заявив на кшталт -- що волонтерство є краплиную.Ось оцим активним й треба працювати з ... обивателем.Щоб він з плакатиком пройшовся.Підтримав. Кого?Активних. detroytred

Повідомлень: 24856 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2087 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 12:58 pesikot написав: yanyura написав: pesikot

Кто ж виноват, что вы хоть и пишете

Спасибо, я умею искать ссылки

Новость только на этом сайте. И нигде больше. И почему именно этот сайт, о котором ранее ничего не было известно

но на самом деле этого не умеете:

Поблизу Тернополя хочуть розмістити підрозділи тероборони. Хто проти

13 грудня

https://suspilne.media/189193-poblizu-t ... hto-proti/ Кто ж виноват, что вы хоть и пишетено на самом деле этого не умеете:

А вот тут уже мимо



Первоначально было сообщение, без ссылки, что не хотят жители размещения подразделений тер.обороны



Потрудись не влазить в середину разговору, а изучи начало А вот тут уже мимоПервоначально было сообщение, без ссылки, что не хотят жители размещения подразделений тер.обороныПотрудись не влазить в середину разговору, а изучи начало

Изучил еще тогда. Кто виноват, что написавший

Спасибо, я умею искать ссылки

Новость только на этом сайте. И нигде больше.

не заметил, что выделенное в тексте синим является кликабельной ссылкой, переводящей на Суспільне с этой новостью?

Изучил еще тогда. Кто виноват, что написавшийне заметил, что выделенное в текстеявляется кликабельной ссылкой, переводящей на Суспільне с этой новостью? yanyura Повідомлень: 6403 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1498 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 7570757175727573 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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