Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:А ведь всё просто же. Кто-то на Банковой сидит очень мелочный, ничтожный, мстительный, но жадный. Который потом получит свои роялти. Сериал Сваты 7 сезон Выходит сериал "Сваты" на Россия-1
И да, это не торговля на крови, это же другое
detroyted, твой выход.
А що ти чекаєш-то? Від мене.
Підтримки твого обурення президентом чи мого обурення їм (або черговим отаким випадком)?
Стосовно тебе я тобі особисто вже багато разів вказував, що мій формат спілкування з тобою -- макати тебе у твої зашквари. Здогадайся чому?))
Стосовно Зе. Теж саме -- вже багато разів підкреслював. Від артиста я не очікував і не очікую нічого занадтого. Ні позитивного, ні негативного. Він діє у руслі усіх папередників -- по мінімуму.
Бодається з конкурентом Порошенком, мутить з вугіллям-гасом-сценаріями і т.д. -- це вся та ж чухня, що й папередники й папередники.
Віконце можливостей відчинилося в Порошенка. Саме в Порошенка. Тільки в Порошенка. І він їх прогавив... Тому до нього в мене трохи вищі критерії, ніж до інших. Ключове слово -- трохи. Бо по мінімуму він зробив: державу зберіг, економіку втримав.
А Зе і так вже робить дива! Досі на посаді... І як ти і Ко не голосять, що він і зраджує, здає, патріотів гнобить, за грати кидає, і т.д. і тощо (навіть Овоч -- дитя мале в порівнянні), але на посаді. І ніякого Майдану...
До речі, за віконце виглянь: держава є, люди працюють, готуються до свят, західні партнери допомагають.
lapay написав: Дякую. Отримав величезне моральне задоволення. Я так красиво, емоційно и наочно не можу висловлюватись. Раджу всім подивитись.
І чим це відрізняється від "просто перестать стрелять"?
Тільки образами у бік обивателя. Тобто хамством. Примітивнішим... Від художника))
Коли потрібна була підтримка від обивателя турнути Овоча, натиснути на ригів, так отакі художники знайшли інструменти впливу на нікчемного цього обивателя. Від бутербродів, пісень зі сцени ... Як там самі ж казали -- увесь народ ... (Навіть бабця пенсіонерка тягнула свій супчик... А коли вона проголосувала за Зе, то тепер -- не така стала. Тепер майданівцю-обивателю тицяє цей Поярков -- а он у Хфранції...).
А як треба далі... Так оціж пояркови (активні) -- сидять на дупі рівно... Бо оці їх дії з лісом поруч, волонтерством -- це з точки зору дійсно результату рівня суспільства -- піар... Або власне хобі, інтереси. (Бо змусити працювати нормально постачальників МО - це дійсно справа; а самому привезти - це ... Задовільняє усіх: постачальників - бо проблема зглажується; волонтерів - піар, самозадоволення; тих, кому привезли. Але возять не усім)) Возили б усім, так і МО не потрібне)) Арахамія, коли побачив служби тила МО на власні очі, заявив на кшталт -- що волонтерство є краплиную.
Ось оцим активним й треба працювати з ... обивателем. Щоб він з плакатиком пройшовся. Підтримав. Кого? Активних.
unicdima написав:У держави немає заборгованості по зарплаті перед шахтарями - Шмигаль --------------------------------------------------------------------------------- Знову порохата пропаганда набрехала.
НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн Мы конечно идиоты и не понимаем, что "советников и прочей челяди" очень много? Но попал один.
НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в понедельник, 20 декабря, сообщили о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн экс-директору ГП "Оператор рынка", который сегодня является внештатным советником министра энергетики Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-службу САП.
"В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен", - говорится в сообщении.
В настоящее время указанному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Четверту добу під землею. На Донеччині страйкують гірники шахти Капітальна Олег Ломакін Анастасія Галасюк https://suspilne.media/191230-cetvertu- ... kapitalna/ 20 грудня, 19:30 · Четверту добу під землею. На Донеччині страйкують гірники шахти КапітальнаШахта "Капітальна" об’єднання "Мирноградвугілля", фото: Суспільне Донбас В Мирнограді 15 гірників шахти "Капітальна" четверту добу залишаються під землею. Також з 17-го грудня не працюють інші робітники. Шахтарі страйкують через заборгованість із заробітної плати, повідомляє кореспондентка Суспільного.
Видобуток вугілля на шахті "Капітальній" наразі призупинено. Понад дві тисячі людей не отримують зарплатню з вересня.
20-го грудня гірники шахти прийшли на роботу, але до забою не спустилися. За їх словами, таким чином підтримують страйк щодо невиплати заробітної плати
Смотрим сегодня:
Шахтёры “Мирноградугля” поднялись на поверхность, но не прекратили протест 13:40 21 декабря 2021 года https://www.ukrrudprom.ua/news/SHahtyori_Mirnograduglya_podnyalis_na_poverhnost_no_ne_prekratil.html На Донетчине 15 горняков шахты “Капитальная” государственного предприятия “Мирноградуголь” поднялись на поверхность, но продолжают протест, требуя погашения долгов по зарплате.
Как передает Укринформ, об этом 21 декабря в Фейсбуке сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
“Из ГП “Мирноградуголь” сообщают, что 15 горняков шахты “Капитальная” приняли решение подняться на поверхность. Впрочем, по словам трудовых коллективов шахт ГП — протест не останавливается. Шахтеры будут определяться с другими формами протеста”, — написал Волынец.
Он отметил, что на завтра, 22 декабря, на заседание Мирноградского городского совета приглашен председатель местной организации Независимого профсоюза горняков Украины Александр Абрамов.
“Он напомнит местным депутатам о том, что предприятие, которое является градообразующим, едва дышит на ладан. Что кроме зарплатного долга и социального напряжения, на предприятии проблемы с транспортом, с трансфером работников на предприятие, что в банях нет горячей воды, что остро стоит вопрос с обеспечением горняков самоспасателями, средствами индивидуальной защиты первой необходимости”, — объяснил профсоюзный лидер. Он также констатировал, что сейчас протестуют также горняки и на Луганщине — на шахте “Горная” ГП “Первомайскуголь”, и отказываются спускаться в шахту, продолжают протест на поверхности горняки шахты “Новодружеская” ГП “Лисичанскуголь”.
Как сообщалось, горняки участка №1 по добыче угля ОП “Шахты Капитальная” ГП “Мирноградуголь” 17 декабря отказались выезжать на-гора и оставались под землей. Шахтеры требовали погасить задолженность по заработной плате в полном объеме.
Министерство энергетики планирует на этой неделе перечислить свыше 700 млн грн на выплаты зарплат работникам государственных угледобывающих предприятий.
Кроме того, 8 декабря Министерство энергетики перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 млн грн. На начало декабря на государственных шахтах угольной промышленности Украины задолженность по зарплате достигла 2,34 млрд грн.