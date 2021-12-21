Додано: Вів 21 гру, 2021 11:35

pesikot написав: А ведь всё просто же. Кто-то на Банковой сидит очень мелочный, ничтожный, мстительный, но жадный. Который потом получит свои роялти.

Сериал Сваты 7 сезон

Выходит сериал "Сваты" на Россия-1





И да, это не торговля на крови, это же другое



detroyted, твой выход. А ведь всё просто же. Кто-то на Банковой сидит очень мелочный, ничтожный, мстительный, но жадный. Который потом получит свои роялти.Выходит сериал "Сваты" на Россия-1И да, это не торговля на крови, это же другое, твой выход.

А що ти чекаєш-то?Від мене.Підтримки твого обурення президентом чи мого обурення їм (або черговим отаким випадком)?Стосовно тебе я тобі особисто вже багато разів вказував, що мій формат спілкування з тобою -- макати тебе у твої зашквари.Здогадайся чому?))Стосовно Зе. Теж саме -- вже багато разів підкреслював. Від артиста я не очікував і не очікую нічого занадтого.Ні позитивного, ні негативного.Він діє у руслі усіх папередників -- по мінімуму.Бодається з конкурентом Порошенком, мутить з вугіллям-гасом-сценаріями і т.д. -- це вся та ж чухня, що й папередники й папередники.Віконце можливостей відчинилося в Порошенка. Саме в Порошенка. Тільки в Порошенка. І він їх прогавив...Тому до нього в мене трохи вищі критерії, ніж до інших.Ключове слово -- трохи.Бо по мінімуму він зробив: державу зберіг, економіку втримав.А Зе і так вже робить дива!Досі на посаді...І як ти і Ко не голосять, що він і зраджує, здає, патріотів гнобить, за грати кидає, і т.д. і тощо (навіть Овоч -- дитя мале в порівнянні), але на посаді.І ніякого Майдану...До речі, за віконце виглянь: держава є, люди працюють, готуються до свят, західні партнери допомагають.