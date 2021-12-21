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#<1 ... 7571757275737574 Додано: Вів 21 гру, 2021 21:12

А Президент .... - так, проситель...

Зеленский: "Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы"

https://www.ostro.org/general/politics/news/624524/

21.12.2021 20:36.



Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отмечает, что Украина постоянно инициирует шаги для продвижения в процессе прекращения войны и мирного урегулирования на Донбассе и готова к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации. Об этом он сказал 21 декабря во время общения с представителями СМИ в рамках конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Гуте Ивано-Франковской области, - сообщает пресс-служба Президента.



Зеленский рассказал, что в эти дни продолжаются переговоры в рамках трехсторонней контактной группы.



«Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы – понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: по прекращению огня (там есть некоторые детали по верификации режима прекращения огня)… Об открытии КПВВ – это второй вопрос. Я не вижу, в чем там проблема, нужно только желание одной стороны. И обмен – тоже нужно желание», – сказал Зеленский.



По его словам, при наличии соответствующего желания у другой стороны вполне возможно достичь договоренностей по реализации этих пунктов еще до новогодних праздников.



«Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять», – сказал Президент.



Зеленский также в очередной раз сделал акцент на том, что готов к прямым переговорам с президентом Российской Федерации в любом формате. По его словам, Украина даже предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением государств – участников Нормандского формата и США.



"Мы передали эти шаги и Президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сообщил Зеленский.



«Мы готовы и к прямому диалогу, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность», – сказал Президент.



По его словам, идет работа над возможными переговорами в разных форматах.



«Есть Нормандский формат. Есть общение Президента Соединенных Штатов Америки с Президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас происходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор», – отметил Зеленский. 21.12.2021 20:36.Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отмечает, что Украина постоянно инициирует шаги для продвижения в процессе прекращения войны и мирного урегулирования на Донбассе и готова к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации. Об этом он сказал 21 декабря во время общения с представителями СМИ в рамках конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Гуте Ивано-Франковской области, - сообщает пресс-служба Президента.Зеленский рассказал, что в эти дни продолжаются переговоры в рамках трехсторонней контактной группы.«Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы – понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: по прекращению огня (там есть некоторые детали по верификации режима прекращения огня)… Об открытии КПВВ – это второй вопрос. Я не вижу, в чем там проблема, нужно только желание одной стороны. И обмен – тоже нужно желание», – сказал Зеленский.По его словам, при наличии соответствующего желания у другой стороны вполне возможно достичь договоренностей по реализации этих пунктов еще до новогодних праздников.«Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять», – сказал Президент.Зеленский также в очередной раз сделал акцент на том, что готов к прямым переговорам с президентом Российской Федерации в любом формате. По его словам, Украина даже предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением государств – участников Нормандского формата и США."Мы передали эти шаги и Президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сообщил Зеленский.«Мы готовы и к прямому диалогу, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность», – сказал Президент.По его словам, идет работа над возможными переговорами в разных форматах.«Есть Нормандский формат. Есть общение Президента Соединенных Штатов Америки с Президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас происходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор», – отметил Зеленский.

"95 Квартал вышел на международную арену."



Интересно было видеть планы США, на оккупацию всей Украины - РФ:

Обороняться никто Украине не даст, и наоборот подавят её!

Им интересно, что бы РФ увязла в Украине, как в Афганистане - на много лет, в огне. Украина, я так понимаю уже объект.А Президент .... - так, проситель..."95 Квартал вышел на международную арену."Интересно было видеть планы США, на оккупацию всей Украины - РФ:Обороняться никто Украине не даст, и наоборот подавят её!Им интересно, что бы РФ увязла в Украине, как в Афганистане - на много лет, в огне. Kudrjavuy

Повідомлень: 9081 З нами з: 20.09.12 Подякував: 730 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 21:18 detroytred написав:

У перший день своєї роботи новопризначений прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази", а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".



Система.... У перший день своєї роботи новопризначений прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази", а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".Система....

А ты уточни, чья система ?



Может до тебя дойдёт, что нынешнюю форму кризиса гос.управления выстроил Зеленский

И только он



Кстати, об этом прокуроре я писал, но ты тогда предпочёл умолчать А ты уточни, чья система ?Может до тебя дойдёт, что нынешнюю форму кризиса гос.управления выстроил ЗеленскийИ только онКстати, об этом прокуроре я писал, но ты тогда предпочёл умолчать pesikot

Повідомлень: 6330 З нами з: 31.08.09 Подякував: 447 раз. Подякували: 1180 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7571757275737574 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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