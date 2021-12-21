21.12.2021 20:36.Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отмечает, что Украина постоянно инициирует шаги для продвижения в процессе прекращения войны и мирного урегулирования на Донбассе и готова к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации. Об этом он сказал 21 декабря во время общения с представителями СМИ в рамках конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Гуте Ивано-Франковской области, - сообщает пресс-служба Президента.Зеленский рассказал, что в эти дни продолжаются переговоры в рамках трехсторонней контактной группы.«Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы – понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: по прекращению огня (там есть некоторые детали по верификации режима прекращения огня)… Об открытии КПВВ – это второй вопрос. Я не вижу, в чем там проблема, нужно только желание одной стороны. И обмен – тоже нужно желание», – сказал Зеленский.По его словам, при наличии соответствующего желания у другой стороны вполне возможно достичь договоренностей по реализации этих пунктов еще до новогодних праздников.«Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять», – сказал Президент.Зеленский также в очередной раз сделал акцент на том, что готов к прямым переговорам с президентом Российской Федерации в любом формате. По его словам, Украина даже предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением государств – участников Нормандского формата и США."Мы передали эти шаги и Президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сообщил Зеленский.«Мы готовы и к прямому диалогу, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность», – сказал Президент.По его словам, идет работа над возможными переговорами в разных форматах.«Есть Нормандский формат. Есть общение Президента Соединенных Штатов Америки с Президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас происходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор», – отметил Зеленский.