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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7571757275737574
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:12

Украина, я так понимаю уже объект.
А Президент .... - так, проситель...
Зеленский: "Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы"
https://www.ostro.org/general/politics/news/624524/
21.12.2021 20:36.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отмечает, что Украина постоянно инициирует шаги для продвижения в процессе прекращения войны и мирного урегулирования на Донбассе и готова к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации. Об этом он сказал 21 декабря во время общения с представителями СМИ в рамках конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Гуте Ивано-Франковской области, - сообщает пресс-служба Президента.

Зеленский рассказал, что в эти дни продолжаются переговоры в рамках трехсторонней контактной группы.

«Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы – понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: по прекращению огня (там есть некоторые детали по верификации режима прекращения огня)… Об открытии КПВВ – это второй вопрос. Я не вижу, в чем там проблема, нужно только желание одной стороны. И обмен – тоже нужно желание», – сказал Зеленский.

По его словам, при наличии соответствующего желания у другой стороны вполне возможно достичь договоренностей по реализации этих пунктов еще до новогодних праздников.

«Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять», – сказал Президент.

Зеленский также в очередной раз сделал акцент на том, что готов к прямым переговорам с президентом Российской Федерации в любом формате. По его словам, Украина даже предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением государств – участников Нормандского формата и США.

"Мы передали эти шаги и Президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сообщил Зеленский.

«Мы готовы и к прямому диалогу, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность», – сказал Президент.

По его словам, идет работа над возможными переговорами в разных форматах.

«Есть Нормандский формат. Есть общение Президента Соединенных Штатов Америки с Президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас происходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор», – отметил Зеленский.

"95 Квартал вышел на международную арену."

Интересно было видеть планы США, на оккупацию всей Украины - РФ:
Обороняться никто Украине не даст, и наоборот подавят её!
Им интересно, что бы РФ увязла в Украине, как в Афганистане - на много лет, в огне.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:18

  detroytred написав:
У перший день своєї роботи новопризначений прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази", а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".

Система....

А ты уточни, чья система ?

Может до тебя дойдёт, что нынешнюю форму кризиса гос.управления выстроил Зеленский
И только он

Кстати, об этом прокуроре я писал, но ты тогда предпочёл умолчать
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:08

Re: Політичні дискусії

"Цікаві досліди" (с) Лесь

У Порошенко новые неприятности: "Рошен" оштрафовали на 283 миллиона гривень
Отмечается, что в 2018-2020 годах группа компаний в составе "Днепровский КПК", "Интеркорн" и "Интестарч Украина" была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и мощнейшим участником рынка с долями 65,49% (в 2018 году), 93,86% (в 2019 году) и 79,75% (в 2020 году)

АМКУ благородно возмутилось

Но есть один нюанс
Групу компаній пов’язаних з Roshen Europe B.V. оштрафовано на 283 млн грн за зловживання монопольним становищем
Наприклад, для одного з покупців патоки у досліджуваний період встановлювалися ексклюзивно низькі ціни. Поясненням цьому може бути спроба Групи таким чином завадити одному зі своїх найбільших покупців патоки перейти до конкурента (імпортера) - ТОВ «АМІЛКО» (Ростовська обл. РФ), а також - не допустити переходу до нього інших покупців патоки, чиї потужності розташовані в східній частині України

Осуждать, что не дали конторе из РФ торговать патокой

Это уже или ещё торговля на крови ...
А как там СвАты, именно ударение на свАты на Россия 1 ?

И, как-то синхронно, совпало с вручением бумажек в дом Петра Порошенко
Ну так, чисто совпало ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:13

Щодо вступу України до міжнародного економічного союзу, 58% українців обрали б ЄС і лише 21% – Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Підтримка щодо вступу України до НАТО становить 54%.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7131855/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:19

У так званій "підозрі" Офіс генпрокурора переплутав 😳 Зеленського з Порошенком. ДОКУМЕНТ
Вони справді ідіоти.
Schmit
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