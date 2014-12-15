Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отмечает, что Украина постоянно инициирует шаги для продвижения в процессе прекращения войны и мирного урегулирования на Донбассе и готова к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации. Об этом он сказал 21 декабря во время общения с представителями СМИ в рамках конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Гуте Ивано-Франковской области, - сообщает пресс-служба Президента.
Зеленский рассказал, что в эти дни продолжаются переговоры в рамках трехсторонней контактной группы.
«Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы – понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: по прекращению огня (там есть некоторые детали по верификации режима прекращения огня)… Об открытии КПВВ – это второй вопрос. Я не вижу, в чем там проблема, нужно только желание одной стороны. И обмен – тоже нужно желание», – сказал Зеленский.
По его словам, при наличии соответствующего желания у другой стороны вполне возможно достичь договоренностей по реализации этих пунктов еще до новогодних праздников.
«Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять», – сказал Президент.
Зеленский также в очередной раз сделал акцент на том, что готов к прямым переговорам с президентом Российской Федерации в любом формате. По его словам, Украина даже предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением государств – участников Нормандского формата и США.
"Мы передали эти шаги и Президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сообщил Зеленский.
«Мы готовы и к прямому диалогу, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность», – сказал Президент.
По его словам, идет работа над возможными переговорами в разных форматах.
«Есть Нормандский формат. Есть общение Президента Соединенных Штатов Америки с Президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас происходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор», – отметил Зеленский.
"95 Квартал вышел на международную арену."
Интересно было видеть планы США, на оккупацию всей Украины - РФ: Обороняться никто Украине не даст, и наоборот подавят её! Им интересно, что бы РФ увязла в Украине, как в Афганистане - на много лет, в огне.
detroytred написав: У перший день своєї роботи новопризначений прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази", а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".
Система....
А ты уточни, чья система ?
Может до тебя дойдёт, что нынешнюю форму кризиса гос.управления выстроил Зеленский И только он
Кстати, об этом прокуроре я писал, но ты тогда предпочёл умолчать
Отмечается, что в 2018-2020 годах группа компаний в составе "Днепровский КПК", "Интеркорн" и "Интестарч Украина" была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и мощнейшим участником рынка с долями 65,49% (в 2018 году), 93,86% (в 2019 году) и 79,75% (в 2020 году)
Наприклад, для одного з покупців патоки у досліджуваний період встановлювалися ексклюзивно низькі ціни. Поясненням цьому може бути спроба Групи таким чином завадити одному зі своїх найбільших покупців патоки перейти до конкурента (імпортера) - ТОВ «АМІЛКО» (Ростовська обл. РФ), а також - не допустити переходу до нього інших покупців патоки, чиї потужності розташовані в східній частині України
Осуждать, что не дали конторе из РФ торговать патокой
Это уже или ещё торговля на крови ... А как там СвАты, именно ударение на свАты на Россия 1 ?
И, как-то синхронно, совпало с вручением бумажек в дом Петра Порошенко Ну так, чисто совпало ...
unicdima написав:П’ятий президент, народний депутат Петро Порошенко блокував поставки в Україну вугілля з Південно-Африканської Республіки
Когда ты ещё под стол ходил, на этом форуме мне рассказывали, что уголь из ЮАР - это фу-фу-фу, горит плохо, горло першит у граждан
То есть, тогда уголь доехал и это плохо, потому что Порошенко плохой А сейчас, оказывается, уголь не доехал, потому что Порошенко плохой
detroyted, ну ты понял ...
У всього світу воно горить, а у Порошенка не горить. 15 грудня 2014 "Працівники Трипільської та Зміївської ТЕС днями заявили, що південноафриканське вугілля, яке вони отримали, чудово горить, і що більшу його частину вже використали."
detroytred написав: У перший день своєї роботи новопризначений прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази", а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".
Система....
А ты уточни, чья система ?
Может до тебя дойдёт, что нынешнюю форму кризиса гос.управления выстроил Зеленский И только он
Кстати, об этом прокуроре я писал, но ты тогда предпочёл умолчать
Для тебе особисто в стоперший раз уточнюю: система папередників. Яку обіцяв змінити Порошенко. Після революції Гідності. Тобто після значної ціни, що була сплачена, як окремими громадянами (навіть загиблими), так і суспільством. Війна почалася... Розумієш рашка напала після Майдану. Тобі я цитату тицяв не раз. Порошенка. Де ВІН так і наголосив: народ цінності напрямок ...Майдан...пуйлу це влаштовувало... тому агресія.
І той же Порошенко так і зобов'язувався -- "започаткувати нові принципи у владі...".
Може до тебе й дойде, що Зе може лише розвити оту систему. Хоч трохи в позитивний бік, хоч трохи в негативний. Більше він і не в стані. Не той фахівець)) й не в тих умовах!!! Віконце зачинилося. Тому ніхто з серйозних людей від нього більшого й не очікує.
До речі, я може й не відреагував на твоє повідомлення про прокурора. Ну то й що???))) Чим тебе це бентежить? Навіть цікаво.