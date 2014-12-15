RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7571757275737574
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:12

Украина, я так понимаю уже объект.
А Президент .... - так, проситель...
Зеленский: "Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы"
https://www.ostro.org/general/politics/news/624524/
21.12.2021 20:36.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отмечает, что Украина постоянно инициирует шаги для продвижения в процессе прекращения войны и мирного урегулирования на Донбассе и готова к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации. Об этом он сказал 21 декабря во время общения с представителями СМИ в рамках конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Гуте Ивано-Франковской области, - сообщает пресс-служба Президента.

Зеленский рассказал, что в эти дни продолжаются переговоры в рамках трехсторонней контактной группы.

«Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы – понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: по прекращению огня (там есть некоторые детали по верификации режима прекращения огня)… Об открытии КПВВ – это второй вопрос. Я не вижу, в чем там проблема, нужно только желание одной стороны. И обмен – тоже нужно желание», – сказал Зеленский.

По его словам, при наличии соответствующего желания у другой стороны вполне возможно достичь договоренностей по реализации этих пунктов еще до новогодних праздников.

«Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять», – сказал Президент.

Зеленский также в очередной раз сделал акцент на том, что готов к прямым переговорам с президентом Российской Федерации в любом формате. По его словам, Украина даже предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением государств – участников Нормандского формата и США.

"Мы передали эти шаги и Президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сообщил Зеленский.

«Мы готовы и к прямому диалогу, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность», – сказал Президент.

По его словам, идет работа над возможными переговорами в разных форматах.

«Есть Нормандский формат. Есть общение Президента Соединенных Штатов Америки с Президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас происходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор», – отметил Зеленский.

"95 Квартал вышел на международную арену."

Интересно было видеть планы США, на оккупацию всей Украины - РФ:
Обороняться никто Украине не даст, и наоборот подавят её!
Им интересно, что бы РФ увязла в Украине, как в Афганистане - на много лет, в огне.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9081
З нами з: 20.09.12
Подякував: 730 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:18

  detroytred написав:
У перший день своєї роботи новопризначений прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази", а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".

Система....

А ты уточни, чья система ?

Может до тебя дойдёт, что нынешнюю форму кризиса гос.управления выстроил Зеленский
И только он

Кстати, об этом прокуроре я писал, но ты тогда предпочёл умолчать
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6331
З нами з: 31.08.09
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:08

Re: Політичні дискусії

"Цікаві досліди" (с) Лесь

У Порошенко новые неприятности: "Рошен" оштрафовали на 283 миллиона гривень
Отмечается, что в 2018-2020 годах группа компаний в составе "Днепровский КПК", "Интеркорн" и "Интестарч Украина" была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и мощнейшим участником рынка с долями 65,49% (в 2018 году), 93,86% (в 2019 году) и 79,75% (в 2020 году)

АМКУ благородно возмутилось

Но есть один нюанс
Групу компаній пов’язаних з Roshen Europe B.V. оштрафовано на 283 млн грн за зловживання монопольним становищем
Наприклад, для одного з покупців патоки у досліджуваний період встановлювалися ексклюзивно низькі ціни. Поясненням цьому може бути спроба Групи таким чином завадити одному зі своїх найбільших покупців патоки перейти до конкурента (імпортера) - ТОВ «АМІЛКО» (Ростовська обл. РФ), а також - не допустити переходу до нього інших покупців патоки, чиї потужності розташовані в східній частині України

Осуждать, что не дали конторе из РФ торговать патокой

Это уже или ещё торговля на крови ...
А как там СвАты, именно ударение на свАты на Россия 1 ?

И, как-то синхронно, совпало с вручением бумажек в дом Петра Порошенко
Ну так, чисто совпало ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6331
З нами з: 31.08.09
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:13

Щодо вступу України до міжнародного економічного союзу, 58% українців обрали б ЄС і лише 21% – Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Підтримка щодо вступу України до НАТО становить 54%.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7131855/
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10415
З нами з: 18.06.08
Подякував: 42 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:19

У так званій "підозрі" Офіс генпрокурора переплутав 😳 Зеленського з Порошенком. ДОКУМЕНТ
Вони справді ідіоти.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 08.09.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:33

  pesikot написав:detroytred
Ожидаю твою реакцию в стиле "Липецкой фабрики"
А не в стиле - "росте процент жирів у маслі" (с) кстати, почитай

Ты ведь такой у нас честный и добропорядний

Почекай-почекай))
Краще перечитай повідомлення Вів 21 гру, 2021 21:02.
Може перестанеш чекати.

До чого тут який я?
Не треба взагалі. Будуть конкретні мої зашквари вкажи.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24860
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:35

  pesikot написав:
  unicdima написав:П’ятий президент, народний депутат Петро Порошенко блокував поставки в Україну вугілля з Південно-Африканської Республіки

Когда ты ещё под стол ходил, на этом форуме мне рассказывали, что уголь из ЮАР - это фу-фу-фу, горит плохо, горло першит у граждан

То есть, тогда уголь доехал и это плохо, потому что Порошенко плохой
А сейчас, оказывается, уголь не доехал, потому что Порошенко плохой

detroyted, ну ты понял ...

У всього світу воно горить, а у Порошенка не горить. :D
15 грудня 2014
"Працівники Трипільської та Зміївської ТЕС днями заявили, що південноафриканське вугілля, яке вони отримали, чудово горить, і що більшу його частину вже використали."

Як бачим порохаті завжди брешуть.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2174
З нами з: 10.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:47

  pesikot написав:
  detroytred написав:
У перший день своєї роботи новопризначений прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази", а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".

Система....

А ты уточни, чья система ?

Может до тебя дойдёт, что нынешнюю форму кризиса гос.управления выстроил Зеленский
И только он

Кстати, об этом прокуроре я писал, но ты тогда предпочёл умолчать

Для тебе особисто в стоперший раз уточнюю: система папередників.
Яку обіцяв змінити Порошенко.
Після революції Гідності.
Тобто після значної ціни, що була сплачена, як окремими громадянами (навіть загиблими), так і суспільством.
Війна почалася...
Розумієш рашка напала після Майдану.
Тобі я цитату тицяв не раз. Порошенка. Де ВІН так і наголосив: народ цінності напрямок ...Майдан...пуйлу це влаштовувало... тому агресія.

І той же Порошенко так і зобов'язувався -- "започаткувати нові принципи у владі...".

Може до тебе й дойде, що Зе може лише розвити оту систему.
Хоч трохи в позитивний бік, хоч трохи в негативний.
Більше він і не в стані. Не той фахівець)) й не в тих умовах!!!
Віконце зачинилося.
Тому ніхто з серйозних людей від нього більшого й не очікує.

До речі, я може й не відреагував на твоє повідомлення про прокурора.
Ну то й що???)))
Чим тебе це бентежить? Навіть цікаво.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24860
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 04:45

Британия вслед за США отправила специалистов для сдерживания кибератак на Украину, - The Times
https://www.rbc.ua/rus/news/britaniya-v ... 30525.html
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10415
З нами з: 18.06.08
Подякував: 42 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7571757275737574
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.