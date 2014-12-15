Додано: Сер 22 гру, 2021 05:17

detroytred написав: І той же Порошенко так і зобов'язувався -- "започаткувати нові принципи у владі...".



Може до тебе й дойде, що Зе може лише розвити оту систему.

Хоч трохи в позитивний бік, хоч трохи в негативний.

Більше він і не в стані. Не той фахівець)) й не в тих умовах!!!

Віконце зачинилося.

Тому ніхто з серйозних людей від нього більшого й не очікує. І той же Порошенко так і зобов'язувався -- "започаткувати нові принципи у владі...".Може до тебе й дойде, що Зе може лише розвити оту систему.Хоч трохи в позитивний бік, хоч трохи в негативний.Більше він і не в стані. Не той фахівець)) й не в тих умовах!!!Віконце зачинилося.Тому ніхто з серйозних людей від нього більшого й не очікує.

Лучше бы до вас дошло, что кандидаты тупо обещают то, что от них хочет услышать избиратель. Даже если эти обещалки невыполнимы, противоречат друг другу или даже вредны. Вот Зе например реализовал "снятие неприкосновенности", что конечно же вредно ибо связка генпрокурора и министра МВД может нагнуть под таким соусом всю законодательную ветвь. Но к счастью она реализована как фикция и поэтому результат равен нулю.Это не потому что кандидаты плохие или лжецы. А потому что все другие просто отсутствуют в электоральном поле, ибо за них голосует мизерный процент. Скажи в 2014 "доллар не подешевеет, а подорожает еще в 2 раза, а война будет идти и при мне и после меня. А тысячу в день никто не даст потому что на все войска это больше бюджета армии гривна так превратится в фантик" - так никто же не выберет))Правда в том, что Порошенко заслуживает своего места в учебниках истории страны (если мы ее таки не потеряем). И он действительно кардинально перекроил картину во многих сферах, что впрочем сложно оценить тем, у кого это не сказалось на наполняемости холодильника прямо здесь и сейчас.И Зеленский оказался вовсе не так плох, как вся та паника что разогнали изначально. По крайней мере серьезно обновилось политическое поле, пришли новые подходы и даже с учетом "свадебных фотографов" он пока что он не сбил с пути состав, который движется в правильном направлении. Отыграв при этом важную роль в десакрализации власти.Просто ваши хотелки и представления о их возможностях не имеют ничего общего с реальностью. Вы можете хотеть и дальше, мне нет резона терять время на то, чтобы распинаться и кого-то в этом убеждать, зашел сода развеяться по старой памяти. Просто вы с таким успехом так будете обречены на вечную фрустрацию до конца жизни. Как те, кто верят во "второго Лобановского" во главе Динамо, или в "смену Суркиса на кого-то нормального", не понимая тенденций развития мирового футбола в новом тысячелетии, где результаты в принципе есть лишь у тех, у кого десятки млн обеспеченных болельщиков, покупающих дорогие билеты, мерч и подписки на местое игого))Возвращаясь к политике, вот этот медленный, прерывистый, но в целом правильный путь и есть единственный способ к эволюции. Не оценив позитивные аспекты правления Порошенко и Зе, так и будете выбирать "из двух сортов г-на". Адекватная обратная связь должна иметь как тревожный сигнал "что-то пошло плохо", так и позитивное подкрепление, если показатели системы улучшаются. Пока вы будете по привычке априори ненавидеть любого чиновника (говорю как человек, у которого были предложения неплохой работы в госслужбе, но сразу ответил отказом, ибо ни материального ни морального стимула это не несет, а влияние мне неинтересно), хороших эффективных людей там будет крайне мало.