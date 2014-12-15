Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отмечает, что Украина постоянно инициирует шаги для продвижения в процессе прекращения войны и мирного урегулирования на Донбассе и готова к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации. Об этом он сказал 21 декабря во время общения с представителями СМИ в рамках конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Гуте Ивано-Франковской области, - сообщает пресс-служба Президента.
Зеленский рассказал, что в эти дни продолжаются переговоры в рамках трехсторонней контактной группы.
«Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы – понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: по прекращению огня (там есть некоторые детали по верификации режима прекращения огня)… Об открытии КПВВ – это второй вопрос. Я не вижу, в чем там проблема, нужно только желание одной стороны. И обмен – тоже нужно желание», – сказал Зеленский.
По его словам, при наличии соответствующего желания у другой стороны вполне возможно достичь договоренностей по реализации этих пунктов еще до новогодних праздников.
«Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять», – сказал Президент.
Зеленский также в очередной раз сделал акцент на том, что готов к прямым переговорам с президентом Российской Федерации в любом формате. По его словам, Украина даже предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением государств – участников Нормандского формата и США.
"Мы передали эти шаги и Президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сообщил Зеленский.
«Мы готовы и к прямому диалогу, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность», – сказал Президент.
По его словам, идет работа над возможными переговорами в разных форматах.
«Есть Нормандский формат. Есть общение Президента Соединенных Штатов Америки с Президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас происходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор», – отметил Зеленский.
"95 Квартал вышел на международную арену."
Интересно было видеть планы США, на оккупацию всей Украины - РФ: Обороняться никто Украине не даст, и наоборот подавят её! Им интересно, что бы РФ увязла в Украине, как в Афганистане - на много лет, в огне.
detroytred написав: У перший день своєї роботи новопризначений прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази", а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".
Система....
А ты уточни, чья система ?
Может до тебя дойдёт, что нынешнюю форму кризиса гос.управления выстроил Зеленский И только он
Кстати, об этом прокуроре я писал, но ты тогда предпочёл умолчать
Отмечается, что в 2018-2020 годах группа компаний в составе "Днепровский КПК", "Интеркорн" и "Интестарч Украина" была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и мощнейшим участником рынка с долями 65,49% (в 2018 году), 93,86% (в 2019 году) и 79,75% (в 2020 году)
Наприклад, для одного з покупців патоки у досліджуваний період встановлювалися ексклюзивно низькі ціни. Поясненням цьому може бути спроба Групи таким чином завадити одному зі своїх найбільших покупців патоки перейти до конкурента (імпортера) - ТОВ «АМІЛКО» (Ростовська обл. РФ), а також - не допустити переходу до нього інших покупців патоки, чиї потужності розташовані в східній частині України
Осуждать, что не дали конторе из РФ торговать патокой
Это уже или ещё торговля на крови ... А как там СвАты, именно ударение на свАты на Россия 1 ?
И, как-то синхронно, совпало с вручением бумажек в дом Петра Порошенко Ну так, чисто совпало ...
unicdima написав:П’ятий президент, народний депутат Петро Порошенко блокував поставки в Україну вугілля з Південно-Африканської Республіки
Когда ты ещё под стол ходил, на этом форуме мне рассказывали, что уголь из ЮАР - это фу-фу-фу, горит плохо, горло першит у граждан
То есть, тогда уголь доехал и это плохо, потому что Порошенко плохой А сейчас, оказывается, уголь не доехал, потому что Порошенко плохой
detroyted, ну ты понял ...
У всього світу воно горить, а у Порошенка не горить. 15 грудня 2014 "Працівники Трипільської та Зміївської ТЕС днями заявили, що південноафриканське вугілля, яке вони отримали, чудово горить, і що більшу його частину вже використали."
detroytred написав: У перший день своєї роботи новопризначений прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази", а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".
Система....
А ты уточни, чья система ?
Может до тебя дойдёт, что нынешнюю форму кризиса гос.управления выстроил Зеленский И только он
Кстати, об этом прокуроре я писал, но ты тогда предпочёл умолчать
Для тебе особисто в стоперший раз уточнюю: система папередників. Яку обіцяв змінити Порошенко. Після революції Гідності. Тобто після значної ціни, що була сплачена, як окремими громадянами (навіть загиблими), так і суспільством. Війна почалася... Розумієш рашка напала після Майдану. Тобі я цитату тицяв не раз. Порошенка. Де ВІН так і наголосив: народ цінності напрямок ...Майдан...пуйлу це влаштовувало... тому агресія.
І той же Порошенко так і зобов'язувався -- "започаткувати нові принципи у владі...".
Може до тебе й дойде, що Зе може лише розвити оту систему. Хоч трохи в позитивний бік, хоч трохи в негативний. Більше він і не в стані. Не той фахівець)) й не в тих умовах!!! Віконце зачинилося. Тому ніхто з серйозних людей від нього більшого й не очікує.
До речі, я може й не відреагував на твоє повідомлення про прокурора. Ну то й що???))) Чим тебе це бентежить? Навіть цікаво.
detroytred написав:І той же Порошенко так і зобов'язувався -- "започаткувати нові принципи у владі...".
Може до тебе й дойде, що Зе може лише розвити оту систему. Хоч трохи в позитивний бік, хоч трохи в негативний. Більше він і не в стані. Не той фахівець)) й не в тих умовах!!! Віконце зачинилося. Тому ніхто з серйозних людей від нього більшого й не очікує.
Лучше бы до вас дошло, что кандидаты тупо обещают то, что от них хочет услышать избиратель. Даже если эти обещалки невыполнимы, противоречат друг другу или даже вредны. Вот Зе например реализовал "снятие неприкосновенности", что конечно же вредно ибо связка генпрокурора и министра МВД может нагнуть под таким соусом всю законодательную ветвь. Но к счастью она реализована как фикция и поэтому результат равен нулю. Это не потому что кандидаты плохие или лжецы. А потому что все другие просто отсутствуют в электоральном поле, ибо за них голосует мизерный процент. Скажи в 2014 "доллар не подешевеет, а подорожает еще в 2 раза, а война будет идти и при мне и после меня. А тысячу в день никто не даст потому что на все войска это больше бюджета армии гривна так превратится в фантик" - так никто же не выберет))
Правда в том, что Порошенко заслуживает своего места в учебниках истории страны (если мы ее таки не потеряем). И он действительно кардинально перекроил картину во многих сферах, что впрочем сложно оценить тем, у кого это не сказалось на наполняемости холодильника прямо здесь и сейчас. И Зеленский оказался вовсе не так плох, как вся та паника что разогнали изначально. По крайней мере серьезно обновилось политическое поле, пришли новые подходы и даже с учетом "свадебных фотографов" он пока что он не сбил с пути состав, который движется в правильном направлении. Отыграв при этом важную роль в десакрализации власти.
Просто ваши хотелки и представления о их возможностях не имеют ничего общего с реальностью. Вы можете хотеть и дальше, мне нет резона терять время на то, чтобы распинаться и кого-то в этом убеждать, зашел сода развеяться по старой памяти. Просто вы с таким успехом так будете обречены на вечную фрустрацию до конца жизни. Как те, кто верят во "второго Лобановского" во главе Динамо, или в "смену Суркиса на кого-то нормального", не понимая тенденций развития мирового футбола в новом тысячелетии, где результаты в принципе есть лишь у тех, у кого десятки млн обеспеченных болельщиков, покупающих дорогие билеты, мерч и подписки на местое игого)) Возвращаясь к политике, вот этот медленный, прерывистый, но в целом правильный путь и есть единственный способ к эволюции. Не оценив позитивные аспекты правления Порошенко и Зе, так и будете выбирать "из двух сортов г-на". Адекватная обратная связь должна иметь как тревожный сигнал "что-то пошло плохо", так и позитивное подкрепление, если показатели системы улучшаются. Пока вы будете по привычке априори ненавидеть любого чиновника (говорю как человек, у которого были предложения неплохой работы в госслужбе, но сразу ответил отказом, ибо ни материального ни морального стимула это не несет, а влияние мне неинтересно), хороших эффективных людей там будет крайне мало.