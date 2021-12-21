Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
к слову, вопрос важный. У нас немало спецов серьезного уровня, но они государство обходят десятой дорогой. Чтобы мотивировать синьора с соответствующими навыками работать в госслужбе, нужно платить поболее чем некоторым министрам. В начале войны многие даже волонтерили в этом направлении, но потом как-то не сложилось общение с приходящими руководителями от государства, нередко вообще дилетантами с их "серьезность кибербезопасности преувеличена". Если где-то разово реализовать условную Дию или портал госки, заказав в условном Епаме, еще можно, то безопасность требует определенной рутинной работы, с регулярными апдейтами, аудитами, оперативным закрытием новых 0-day дырок.
Ukrainian написав:Щодо вступу України до міжнародного економічного союзу, 58% українців обрали б ЄС і лише 21% – Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Підтримка щодо вступу України до НАТО становить 54%.
По ЕС и ТС где-то так и есть, а вот цифру по НАТО завышают. Если бы это было так, то или Порошенко или Зеленский давно бы провели на эту тему референдум. 54% плюс агитация в СМИ плюс админресурс = почти гарантированный положительный результат.