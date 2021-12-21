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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 22 гру, 2021 05:31
к слову, вопрос важный. У нас немало спецов серьезного уровня, но они государство обходят десятой дорогой. Чтобы мотивировать синьора с соответствующими навыками работать в госслужбе, нужно платить поболее чем некоторым министрам. В начале войны многие даже волонтерили в этом направлении, но потом как-то не сложилось общение с приходящими руководителями от государства, нередко вообще дилетантами с их "серьезность кибербезопасности преувеличена".
Если где-то разово реализовать условную Дию или портал госки, заказав в условном Епаме, еще можно, то безопасность требует определенной рутинной работы, с регулярными апдейтами, аудитами, оперативным закрытием новых 0-day дырок.
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galex
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Додано: Сер 22 гру, 2021 05:33
а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".
это явно школа портнова и его любимого ученика дубинского. впрочем они по собакам больше, как панин ))
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galex
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Додано: Сер 22 гру, 2021 06:08
По ЕС и ТС где-то так и есть, а вот цифру по НАТО завышают.
Если бы это было так, то или Порошенко или Зеленский давно бы провели на эту тему референдум. 54% плюс агитация в СМИ плюс админресурс = почти гарантированный положительный результат.
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Tegularius
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Додано: Сер 22 гру, 2021 08:04
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Schmit
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