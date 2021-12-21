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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 22 гру, 2021 04:45
Британия вслед за США отправила специалистов для сдерживания кибератак на Украину, - The Times
Додано: Сер 22 гру, 2021 05:17
Re: Політичні дискусії
Лучше бы до вас дошло, что кандидаты тупо обещают то, что от них хочет услышать избиратель. Даже если эти обещалки невыполнимы, противоречат друг другу или даже вредны. Вот Зе например реализовал "снятие неприкосновенности", что конечно же вредно ибо связка генпрокурора и министра МВД может нагнуть под таким соусом всю законодательную ветвь. Но к счастью она реализована как фикция и поэтому результат равен нулю.
Это не потому что кандидаты плохие или лжецы. А потому что все другие просто отсутствуют в электоральном поле, ибо за них голосует мизерный процент. Скажи в 2014 "доллар не подешевеет, а подорожает еще в 2 раза, а война будет идти и при мне и после меня. А тысячу в день никто не даст потому что на все войска это больше бюджета армии гривна так превратится в фантик" - так никто же не выберет))
Правда в том, что Порошенко заслуживает своего места в учебниках истории страны (если мы ее таки не потеряем). И он действительно кардинально перекроил картину во многих сферах, что впрочем сложно оценить тем, у кого это не сказалось на наполняемости холодильника прямо здесь и сейчас.
И Зеленский оказался вовсе не так плох, как вся та паника что разогнали изначально. По крайней мере серьезно обновилось политическое поле, пришли новые подходы и даже с учетом "свадебных фотографов" он пока что он не сбил с пути состав, который движется в правильном направлении. Отыграв при этом важную роль в десакрализации власти.
Просто ваши хотелки и представления о их возможностях не имеют ничего общего с реальностью. Вы можете хотеть и дальше, мне нет резона терять время на то, чтобы распинаться и кого-то в этом убеждать, зашел сода развеяться по старой памяти. Просто вы с таким успехом так будете обречены на вечную фрустрацию до конца жизни. Как те, кто верят во "второго Лобановского" во главе Динамо, или в "смену Суркиса на кого-то нормального", не понимая тенденций развития мирового футбола в новом тысячелетии, где результаты в принципе есть лишь у тех, у кого десятки млн обеспеченных болельщиков, покупающих дорогие билеты, мерч и подписки на местое игого))
Возвращаясь к политике, вот этот медленный, прерывистый, но в целом правильный путь и есть единственный способ к эволюции. Не оценив позитивные аспекты правления Порошенко и Зе, так и будете выбирать "из двух сортов г-на". Адекватная обратная связь должна иметь как тревожный сигнал "что-то пошло плохо", так и позитивное подкрепление, если показатели системы улучшаются. Пока вы будете по привычке априори ненавидеть любого чиновника (говорю как человек, у которого были предложения неплохой работы в госслужбе, но сразу ответил отказом, ибо ни материального ни морального стимула это не несет, а влияние мне неинтересно), хороших эффективных людей там будет крайне мало.
Додано: Сер 22 гру, 2021 05:31
к слову, вопрос важный. У нас немало спецов серьезного уровня, но они государство обходят десятой дорогой. Чтобы мотивировать синьора с соответствующими навыками работать в госслужбе, нужно платить поболее чем некоторым министрам. В начале войны многие даже волонтерили в этом направлении, но потом как-то не сложилось общение с приходящими руководителями от государства, нередко вообще дилетантами с их "серьезность кибербезопасности преувеличена".
Если где-то разово реализовать условную Дию или портал госки, заказав в условном Епаме, еще можно, то безопасность требует определенной рутинной работы, с регулярными апдейтами, аудитами, оперативным закрытием новых 0-day дырок.
Додано: Сер 22 гру, 2021 05:33
Re: Політичні дискусії
это явно школа портнова и его любимого ученика дубинского. впрочем они по собакам больше, как панин ))
Додано: Сер 22 гру, 2021 06:08
По ЕС и ТС где-то так и есть, а вот цифру по НАТО завышают.
Если бы это было так, то или Порошенко или Зеленский давно бы провели на эту тему референдум. 54% плюс агитация в СМИ плюс админресурс = почти гарантированный положительный результат.
Додано: Сер 22 гру, 2021 08:33
вот только не надо о пакетиках...
Додано: Сер 22 гру, 2021 09:54
Re: Політичні дискусії
Нагадайте, скільки разів в ПМР проходив референдум про приєднання до РФ, і з яким результатом?
Якби НАТО поставило кінцевою метою вступу України референдум, то його б обов'чзково провели, і результат неважко передбачити. Без такої умови ніхто не буде себе опускати до рівня придністровців чи лугандовців з їхніми референдумами.
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:22
Я радий, що озвучили своє бачення))
Але навіщо на перекрученнях мого?!
1. "Не оценив позитивные аспекты правления Порошенко и Зе, "
Жгітє ісчо по старий пам'яті)))
2. Показуйте капітан очевидні речі про кандидатів, які говорять те, що від них хочуть почути виборці.
До речі, "свідомий" виборець ну прям не міг без обіцянки започаткували нові принципи у владі))
Ну ніяк не міг.
Реальність за віконцем в інших країнах, у наставах дійсно реформаторів, у наукових працях (посилання на книжку групи дослідників тут викладали) про точки біфуркації, про вікно можливостей.
І ось оце вікно й було. Прийшлося на часи Порошенка.
Йому це тулмачили бальцеровичі і Ко, західні партнери.
Не нову Хфранцію зробити!!!, але й більше того мінімуму, який він став робити.
Результат реальний он -- у вигляді практично збереження попередньої системи.
Тільки штукатурку змінив.
З.и.
Стосовно результатів у футболі, тільки в кого вболівальники- великі гроші.
Гляньте, чому ті ж португальці видають такі результати...
Тобто достатньо зацікавленності з боку великих дядь в результатах португальців.
Для України -- Заходу.
Головне не прогавити шансу.
У Лі Куаня був шанс. Саме шанс. Віконце відчинилося. Він і Ко не прогавив.
У ПАПа і Ко з'явився шанс. Віконце відчинилося. А він практично прогавив. Бо оте все, що він зробив, можна було зробити й так. У будь-який час, умови.
По мінімуму проштукатурив...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 гру, 2021 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:33
Re: Політичні дискусії
Саакашвілі теж мало зробив, що його турнули, і відкотили частину реформ? Якби в Піночета чи його сінгапурського колеги були вільні вибори, під час реформ, вони теж би вилетіли з влади, як корок з пляшки шампусіка.
От тільки поляки, після Валенси з Бальцеровичем, клоуна не вибрали, нв відміну від нас.
Якщо Ви і досі не розумієте цих елементарних речей, то будете і надалі торочити зелену пропагандиську мутохрінь, як деякі.
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