Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7574757575767577> Додано: Сер 22 гру, 2021 04:45

https://www.rbc.ua/rus/news/britaniya-v ... 30525.html Британия вслед за США отправила специалистов для сдерживания кибератак на Украину, - The Times Ukrainian

Повідомлень: 10415 З нами з: 18.06.08 Подякував: 42 раз. Подякували: 727 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 05:17 Re: Політичні дискусії detroytred написав: І той же Порошенко так і зобов'язувався -- "започаткувати нові принципи у владі...".



Може до тебе й дойде, що Зе може лише розвити оту систему.

Хоч трохи в позитивний бік, хоч трохи в негативний.

Більше він і не в стані. Не той фахівець)) й не в тих умовах!!!

Віконце зачинилося.

Тому ніхто з серйозних людей від нього більшого й не очікує. І той же Порошенко так і зобов'язувався -- "започаткувати нові принципи у владі...".Може до тебе й дойде, що Зе може лише розвити оту систему.Хоч трохи в позитивний бік, хоч трохи в негативний.Більше він і не в стані. Не той фахівець)) й не в тих умовах!!!Віконце зачинилося.Тому ніхто з серйозних людей від нього більшого й не очікує.



Лучше бы до вас дошло, что кандидаты тупо обещают то, что от них хочет услышать избиратель. Даже если эти обещалки невыполнимы, противоречат друг другу или даже вредны. Вот Зе например реализовал "снятие неприкосновенности", что конечно же вредно ибо связка генпрокурора и министра МВД может нагнуть под таким соусом всю законодательную ветвь. Но к счастью она реализована как фикция и поэтому результат равен нулю.

Это не потому что кандидаты плохие или лжецы. А потому что все другие просто отсутствуют в электоральном поле, ибо за них голосует мизерный процент. Скажи в 2014 "доллар не подешевеет, а подорожает еще в 2 раза, а война будет идти и при мне и после меня. А тысячу в день никто не даст потому что на все войска это больше бюджета армии гривна так превратится в фантик" - так никто же не выберет))



Правда в том, что Порошенко заслуживает своего места в учебниках истории страны (если мы ее таки не потеряем). И он действительно кардинально перекроил картину во многих сферах, что впрочем сложно оценить тем, у кого это не сказалось на наполняемости холодильника прямо здесь и сейчас.

И Зеленский оказался вовсе не так плох, как вся та паника что разогнали изначально. По крайней мере серьезно обновилось политическое поле, пришли новые подходы и даже с учетом "свадебных фотографов" он пока что он не сбил с пути состав, который движется в правильном направлении. Отыграв при этом важную роль в десакрализации власти.



Просто ваши хотелки и представления о их возможностях не имеют ничего общего с реальностью. Вы можете хотеть и дальше, мне нет резона терять время на то, чтобы распинаться и кого-то в этом убеждать, зашел сода развеяться по старой памяти. Просто вы с таким успехом так будете обречены на вечную фрустрацию до конца жизни. Как те, кто верят во "второго Лобановского" во главе Динамо, или в "смену Суркиса на кого-то нормального", не понимая тенденций развития мирового футбола в новом тысячелетии, где результаты в принципе есть лишь у тех, у кого десятки млн обеспеченных болельщиков, покупающих дорогие билеты, мерч и подписки на местое игого))

Возвращаясь к политике, вот этот медленный, прерывистый, но в целом правильный путь и есть единственный способ к эволюции. Не оценив позитивные аспекты правления Порошенко и Зе, так и будете выбирать "из двух сортов г-на". Адекватная обратная связь должна иметь как тревожный сигнал "что-то пошло плохо", так и позитивное подкрепление, если показатели системы улучшаются. Пока вы будете по привычке априори ненавидеть любого чиновника (говорю как человек, у которого были предложения неплохой работы в госслужбе, но сразу ответил отказом, ибо ни материального ни морального стимула это не несет, а влияние мне неинтересно), хороших эффективных людей там будет крайне мало. Лучше бы до вас дошло, что кандидаты тупо обещают то, что от них хочет услышать избиратель. Даже если эти обещалки невыполнимы, противоречат друг другу или даже вредны. Вот Зе например реализовал "снятие неприкосновенности", что конечно же вредно ибо связка генпрокурора и министра МВД может нагнуть под таким соусом всю законодательную ветвь. Но к счастью она реализована как фикция и поэтому результат равен нулю.Это не потому что кандидаты плохие или лжецы. А потому что все другие просто отсутствуют в электоральном поле, ибо за них голосует мизерный процент. Скажи в 2014 "доллар не подешевеет, а подорожает еще в 2 раза, а война будет идти и при мне и после меня. А тысячу в день никто не даст потому что на все войска это больше бюджета армии гривна так превратится в фантик" - так никто же не выберет))Правда в том, что Порошенко заслуживает своего места в учебниках истории страны (если мы ее таки не потеряем). И он действительно кардинально перекроил картину во многих сферах, что впрочем сложно оценить тем, у кого это не сказалось на наполняемости холодильника прямо здесь и сейчас.И Зеленский оказался вовсе не так плох, как вся та паника что разогнали изначально. По крайней мере серьезно обновилось политическое поле, пришли новые подходы и даже с учетом "свадебных фотографов" он пока что он не сбил с пути состав, который движется в правильном направлении. Отыграв при этом важную роль в десакрализации власти.Просто ваши хотелки и представления о их возможностях не имеют ничего общего с реальностью. Вы можете хотеть и дальше, мне нет резона терять время на то, чтобы распинаться и кого-то в этом убеждать, зашел сода развеяться по старой памяти. Просто вы с таким успехом так будете обречены на вечную фрустрацию до конца жизни. Как те, кто верят во "второго Лобановского" во главе Динамо, или в "смену Суркиса на кого-то нормального", не понимая тенденций развития мирового футбола в новом тысячелетии, где результаты в принципе есть лишь у тех, у кого десятки млн обеспеченных болельщиков, покупающих дорогие билеты, мерч и подписки на местое игого))Возвращаясь к политике, вот этот медленный, прерывистый, но в целом правильный путь и есть единственный способ к эволюции. Не оценив позитивные аспекты правления Порошенко и Зе, так и будете выбирать "из двух сортов г-на". Адекватная обратная связь должна иметь как тревожный сигнал "что-то пошло плохо", так и позитивное подкрепление, если показатели системы улучшаются. Пока вы будете по привычке априори ненавидеть любого чиновника (говорю как человек, у которого были предложения неплохой работы в госслужбе, но сразу ответил отказом, ибо ни материального ни морального стимула это не несет, а влияние мне неинтересно), хороших эффективных людей там будет крайне мало. galex

Повідомлень: 2704 З нами з: 20.04.16 Подякував: 107 раз. Подякували: 473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 05:31 Ukrainian написав: Британия вслед за США отправила специалистов для сдерживания кибератак на Украину, - The Times

https://www.rbc.ua/rus/news/britaniya-v ... 30525.html Британия вслед за США отправила специалистов для сдерживания кибератак на Украину, - The Times



к слову, вопрос важный. У нас немало спецов серьезного уровня, но они государство обходят десятой дорогой. Чтобы мотивировать синьора с соответствующими навыками работать в госслужбе, нужно платить поболее чем некоторым министрам. В начале войны многие даже волонтерили в этом направлении, но потом как-то не сложилось общение с приходящими руководителями от государства, нередко вообще дилетантами с их "серьезность кибербезопасности преувеличена".

Если где-то разово реализовать условную Дию или портал госки, заказав в условном Епаме, еще можно, то безопасность требует определенной рутинной работы, с регулярными апдейтами, аудитами, оперативным закрытием новых 0-day дырок. к слову, вопрос важный. У нас немало спецов серьезного уровня, но они государство обходят десятой дорогой. Чтобы мотивировать синьора с соответствующими навыками работать в госслужбе, нужно платить поболее чем некоторым министрам. В начале войны многие даже волонтерили в этом направлении, но потом как-то не сложилось общение с приходящими руководителями от государства, нередко вообще дилетантами с их "серьезность кибербезопасности преувеличена".Если где-то разово реализовать условную Дию или портал госки, заказав в условном Епаме, еще можно, то безопасность требует определенной рутинной работы, с регулярными апдейтами, аудитами, оперативным закрытием новых 0-day дырок. galex

Повідомлень: 2704 З нами з: 20.04.16 Подякував: 107 раз. Подякували: 473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 05:33 Re: Політичні дискусії а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".



это явно школа портнова и его любимого ученика дубинского. впрочем они по собакам больше, как панин )) это явно школа портнова и его любимого ученика дубинского. впрочем они по собакам больше, как панин )) galex

Повідомлень: 2704 З нами з: 20.04.16 Подякував: 107 раз. Подякували: 473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 06:08 Ukrainian написав: Щодо вступу України до міжнародного економічного союзу, 58% українців обрали б ЄС і лише 21% – Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Підтримка щодо вступу України до НАТО становить 54%.



https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7131855/ Щодо вступу України до міжнародного економічного союзу, 58% українців обрали б ЄС і лише 21% – Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Підтримка щодо вступу України до НАТО становить 54%.

По ЕС и ТС где-то так и есть, а вот цифру по НАТО завышают.

Если бы это было так, то или Порошенко или Зеленский давно бы провели на эту тему референдум. 54% плюс агитация в СМИ плюс админресурс = почти гарантированный положительный результат. По ЕС и ТС где-то так и есть, а вот цифру по НАТО завышают.Если бы это было так, то или Порошенко или Зеленский давно бы провели на эту тему референдум. 54% плюс агитация в СМИ плюс админресурс = почти гарантированный положительный результат. Tegularius Повідомлень: 1670 З нами з: 11.02.14 Подякував: 223 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 08:04 Schmit

Повідомлень: 2569 З нами з: 08.09.09 Подякував: 57 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 08:33 remark написав: akido написав: Ну в дитинстві усі в казки вірять. Мені тільки цікаво, як "політичне керівництво країни" може впроваджувати "стратегії розвитку гармонійних інтересів суспільства" якщо мудрий нарід потребує лише "сватів", "відосиків", воваюліну тисячу, безкоштовних пакетиків та "хотьпаржать". Ну в дитинстві усі в казки вірять. Мені тільки цікаво, як "політичне керівництво країни" може впроваджувати "стратегії розвитку гармонійних інтересів суспільства" якщо мудрий нарід потребує лише "сватів", "відосиків", воваюліну тисячу, безкоштовних пакетиків та "хотьпаржать".



Ви вважаєте за нормальне пакетики по 3грн, що вчора були безкоштовно, в чому тут боротьба за екологію, чи ваш статус дозволяє і 30грн платити аби тільки ніщебродам від цього гірше стало? Ви вважаєте за нормальне пакетики по 3грн, що вчора були безкоштовно, в чому тут боротьба за екологію, чи ваш статус дозволяє і 30грн платити аби тільки ніщебродам від цього гірше стало?

вот только не надо о пакетиках... вот только не надо о пакетиках... Shaman Повідомлень: 1548 З нами з: 29.09.19 Подякував: 212 раз. Подякували: 453 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 09:54 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: По ЕС и ТС где-то так и есть, а вот цифру по НАТО завышают.

Если бы это было так, то или Порошенко или Зеленский давно бы провели на эту тему референдум. 54% плюс агитация в СМИ плюс админресурс = почти гарантированный положительный результат. По ЕС и ТС где-то так и есть, а вот цифру по НАТО завышают.Если бы это было так, то или Порошенко или Зеленский давно бы провели на эту тему референдум. 54% плюс агитация в СМИ плюс админресурс = почти гарантированный положительный результат.

Нагадайте, скільки разів в ПМР проходив референдум про приєднання до РФ, і з яким результатом?

Якби НАТО поставило кінцевою метою вступу України референдум, то його б обов'чзково провели, і результат неважко передбачити. Без такої умови ніхто не буде себе опускати до рівня придністровців чи лугандовців з їхніми референдумами. Нагадайте, скільки разів в ПМР проходив референдум про приєднання до РФ, і з яким результатом?Якби НАТО поставило кінцевою метою вступу України референдум, то його б обов'чзково провели, і результат неважко передбачити. Без такої умови ніхто не буде себе опускати до рівня придністровців чи лугандовців з їхніми референдумами. lapay Повідомлень: 12485 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 10:22 galex написав: detroytred написав: І той же Порошенко так і зобов'язувався -- "започаткувати нові принципи у владі...".



Може до тебе й дойде, що Зе може лише розвити оту систему.

Хоч трохи в позитивний бік, хоч трохи в негативний.

Більше він і не в стані. Не той фахівець)) й не в тих умовах!!!

Віконце зачинилося.

Тому ніхто з серйозних людей від нього більшого й не очікує. І той же Порошенко так і зобов'язувався -- "започаткувати нові принципи у владі...".Може до тебе й дойде, що Зе може лише розвити оту систему.Хоч трохи в позитивний бік, хоч трохи в негативний.Більше він і не в стані. Не той фахівець)) й не в тих умовах!!!Віконце зачинилося.Тому ніхто з серйозних людей від нього більшого й не очікує.



Лучше бы до вас дошло, что кандидаты тупо обещают то, что от них хочет услышать избиратель. Даже если эти обещалки невыполнимы, противоречат друг другу или даже вредны. Вот Зе например реализовал "снятие неприкосновенности", что конечно же вредно ибо связка генпрокурора и министра МВД может нагнуть под таким соусом всю законодательную ветвь. Но к счастью она реализована как фикция и поэтому результат равен нулю.

Это не потому что кандидаты плохие или лжецы. А потому что все другие просто отсутствуют в электоральном поле, ибо за них голосует мизерный процент. Скажи в 2014 "доллар не подешевеет, а подорожает еще в 2 раза, а война будет идти и при мне и после меня. А тысячу в день никто не даст потому что на все войска это больше бюджета армии гривна так превратится в фантик" - так никто же не выберет))



Правда в том, что Порошенко заслуживает своего места в учебниках истории страны (если мы ее таки не потеряем). И он действительно кардинально перекроил картину во многих сферах, что впрочем сложно оценить тем, у кого это не сказалось на наполняемости холодильника прямо здесь и сейчас.

И Зеленский оказался вовсе не так плох, как вся та паника что разогнали изначально. По крайней мере серьезно обновилось политическое поле, пришли новые подходы и даже с учетом "свадебных фотографов" он пока что он не сбил с пути состав, который движется в правильном направлении. Отыграв при этом важную роль в десакрализации власти.



Просто ваши хотелки и представления о их возможностях не имеют ничего общего с реальностью. Вы можете хотеть и дальше, мне нет резона терять время на то, чтобы распинаться и кого-то в этом убеждать, зашел сода развеяться по старой памяти. Просто вы с таким успехом так будете обречены на вечную фрустрацию до конца жизни. Как те, кто верят во "второго Лобановского" во главе Динамо, или в "смену Суркиса на кого-то нормального", не понимая тенденций развития мирового футбола в новом тысячелетии, где результаты в принципе есть лишь у тех, у кого десятки млн обеспеченных болельщиков, покупающих дорогие билеты, мерч и подписки на местое игого))

Возвращаясь к политике, вот этот медленный, прерывистый, но в целом правильный путь и есть единственный способ к эволюции. Не оценив позитивные аспекты правления Порошенко и Зе, так и будете выбирать "из двух сортов г-на". Адекватная обратная связь должна иметь как тревожный сигнал "что-то пошло плохо", так и позитивное подкрепление, если показатели системы улучшаются. Пока вы будете по привычке априори ненавидеть любого чиновника (говорю как человек, у которого были предложения неплохой работы в госслужбе, но сразу ответил отказом, ибо ни материального ни морального стимула это не несет, а влияние мне неинтересно), хороших эффективных людей там будет крайне мало. Лучше бы до вас дошло, что кандидаты тупо обещают то, что от них хочет услышать избиратель. Даже если эти обещалки невыполнимы, противоречат друг другу или даже вредны. Вот Зе например реализовал "снятие неприкосновенности", что конечно же вредно ибо связка генпрокурора и министра МВД может нагнуть под таким соусом всю законодательную ветвь. Но к счастью она реализована как фикция и поэтому результат равен нулю.Это не потому что кандидаты плохие или лжецы. А потому что все другие просто отсутствуют в электоральном поле, ибо за них голосует мизерный процент. Скажи в 2014 "доллар не подешевеет, а подорожает еще в 2 раза, а война будет идти и при мне и после меня. А тысячу в день никто не даст потому что на все войска это больше бюджета армии гривна так превратится в фантик" - так никто же не выберет))Правда в том, что Порошенко заслуживает своего места в учебниках истории страны (если мы ее таки не потеряем). И он действительно кардинально перекроил картину во многих сферах, что впрочем сложно оценить тем, у кого это не сказалось на наполняемости холодильника прямо здесь и сейчас.И Зеленский оказался вовсе не так плох, как вся та паника что разогнали изначально. По крайней мере серьезно обновилось политическое поле, пришли новые подходы и даже с учетом "свадебных фотографов" он пока что он не сбил с пути состав, который движется в правильном направлении. Отыграв при этом важную роль в десакрализации власти.Просто ваши хотелки и представления о их возможностях не имеют ничего общего с реальностью. Вы можете хотеть и дальше, мне нет резона терять время на то, чтобы распинаться и кого-то в этом убеждать, зашел сода развеяться по старой памяти. Просто вы с таким успехом так будете обречены на вечную фрустрацию до конца жизни. Как те, кто верят во "второго Лобановского" во главе Динамо, или в "смену Суркиса на кого-то нормального", не понимая тенденций развития мирового футбола в новом тысячелетии, где результаты в принципе есть лишь у тех, у кого десятки млн обеспеченных болельщиков, покупающих дорогие билеты, мерч и подписки на местое игого))Возвращаясь к политике, вот этот медленный, прерывистый, но в целом правильный путь и есть единственный способ к эволюции. Не оценив позитивные аспекты правления Порошенко и Зе, так и будете выбирать "из двух сортов г-на". Адекватная обратная связь должна иметь как тревожный сигнал "что-то пошло плохо", так и позитивное подкрепление, если показатели системы улучшаются. Пока вы будете по привычке априори ненавидеть любого чиновника (говорю как человек, у которого были предложения неплохой работы в госслужбе, но сразу ответил отказом, ибо ни материального ни морального стимула это не несет, а влияние мне неинтересно), хороших эффективных людей там будет крайне мало.

Я радий, що озвучили своє бачення))



Але навіщо на перекрученнях мого?!

1. "Не оценив позитивные аспекты правления Порошенко и Зе, "

Жгітє ісчо по старий пам'яті)))

2. Показуйте капітан очевидні речі про кандидатів, які говорять те, що від них хочуть почути виборці.



До речі, "свідомий" виборець ну прям не міг без обіцянки започаткували нові принципи у владі))

Ну ніяк не міг.



Реальність за віконцем в інших країнах, у наставах дійсно реформаторів, у наукових працях (посилання на книжку групи дослідників тут викладали) про точки біфуркації, про вікно можливостей.



І ось оце вікно й було. Прийшлося на часи Порошенка.

Йому це тулмачили бальцеровичі і Ко, західні партнери.



Не нову Хфранцію зробити!!!, але й більше того мінімуму, який він став робити.

Результат реальний он -- у вигляді практично збереження попередньої системи.

Тільки штукатурку змінив.



З.и.

Стосовно результатів у футболі, тільки в кого вболівальники- великі гроші.

Гляньте, чому ті ж португальці видають такі результати...

Тобто достатньо зацікавленності з боку великих дядь в результатах португальців.

Для України -- Заходу.

Головне не прогавити шансу.



У Лі Куаня був шанс. Саме шанс. Віконце відчинилося. Він і Ко не прогавив.

У ПАПа і Ко з'явився шанс. Віконце відчинилося. А він практично прогавив. Бо оте все, що він зробив, можна було зробити й так. У будь-який час, умови.

По мінімуму проштукатурив... Я радий, що озвучили своє бачення))Але навіщо на перекрученнях мого?!1. "Не оценив позитивные аспекты правления Порошенко и Зе, "Жгітє ісчо по старий пам'яті)))2. Показуйте капітан очевидні речі про кандидатів, які говорять те, що від них хочуть почути виборці.До речі, "свідомий" виборець ну прям не міг без обіцянки започаткували нові принципи у владі))Ну ніяк не міг.Реальність за віконцем в інших країнах, у наставах дійсно реформаторів, у наукових працях (посилання на книжку групи дослідників тут викладали) про точки біфуркації, про вікно можливостей.І ось оце вікно й було. Прийшлося на часи Порошенка.Йому це тулмачили бальцеровичі і Ко, західні партнери.Не нову Хфранцію зробити!!!, але й більше того мінімуму, який він став робити.Результат реальний он -- у вигляді практично збереження попередньої системи.Тільки штукатурку змінив.З.и.Стосовно результатів у футболі, тільки в кого вболівальники- великі гроші.Гляньте, чому ті ж португальці видають такі результати...Тобто достатньо зацікавленності з боку великих дядь в результатах португальців.Для України -- Заходу.Головне не прогавити шансу.У Лі Куаня був шанс. Саме шанс. Віконце відчинилося. Він і Ко не прогавив.У ПАПа і Ко з'явився шанс. Віконце відчинилося. А він практично прогавив. Бо оте все, що він зробив, можна було зробити й так. У будь-який час, умови.По мінімуму проштукатурив... Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 гру, 2021 10:33, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24864 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2088 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 10:33 Re: Політичні дискусії detroytred написав: І ось оце вікно й було. Прийшлося на часи Порошенка.

Йому це тулмачили бальцеровичі і Ко, західні партнери.



Не нову Хфранцію зробити!!!, але й більше того мінімуму, який він став робити.

Результат реальний он -- у вигляді практично збереження попередньої системи.

Тільки штукатурку змінив. І ось оце вікно й було. Прийшлося на часи Порошенка.Йому це тулмачили бальцеровичі і Ко, західні партнери.Не нову Хфранцію зробити!!!, але й більше того мінімуму, який він став робити.Результат реальний он -- у вигляді практично збереження попередньої системи.Тільки штукатурку змінив.

Саакашвілі теж мало зробив, що його турнули, і відкотили частину реформ? Якби в Піночета чи його сінгапурського колеги були вільні вибори, під час реформ, вони теж би вилетіли з влади, як корок з пляшки шампусіка.

От тільки поляки, після Валенси з Бальцеровичем, клоуна не вибрали, нв відміну від нас.

Якщо Ви і досі не розумієте цих елементарних речей, то будете і надалі торочити зелену пропагандиську мутохрінь, як деякі. Саакашвілі теж мало зробив, що його турнули, і відкотили частину реформ? Якби в Піночета чи його сінгапурського колеги були вільні вибори, під час реформ, вони теж би вилетіли з влади, як корок з пляшки шампусіка.От тільки поляки, після Валенси з Бальцеровичем, клоуна не вибрали, нв відміну від нас.Якщо Ви і досі не розумієте цих елементарних речей, то будете і надалі торочити зелену пропагандиську мутохрінь, як деякі. lapay Повідомлень: 12485 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1426 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7574757575767577> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор